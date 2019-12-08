Samsung, Xiaomi и другие. Кто готов установить российское ПО на смартфоны?

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, обязующий все иностранные компании предустанавливать в свои смартфоны отечественные приложения. Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. До этого времени правительство должно будет составить список софта, обязательного для предустановки на устройства на Android и iOS. Лайф опросил вендоров и выяснил, что они думают о законопроекте.

Samsung

— Подписанный закон не повлияет на стратегию Samsung Electronics на российском рынке, мы готовы выполнить требования регулятора, — сказали Лайфу в пресс-службе компании.

Vivo

— Мы готовы приветствовать данную инициативу, если она будет эффективно работать в интересах всех сторон: пользователи получат качественное ПО, создатели софта смогут представить свои продукты широкой аудитории, производители смартфонов успеют подготовиться к июлю 2020 года.

Закон не повлияет на стратегию Vivo на российском рынке. Компания готова изучить требования и начать подготовку устройств для продажи в России в соответствии с принятым законом, — рассказали Лайфу в пресс-службе компании.

Xiaomi

— Этот закон не стал неожиданностью для компании Xiaomi. Мы поставляем смартфоны на самые разные рынки, поэтому заранее локализуем их под те или иные требования. Более того, в России активно практикуем предустановку приложений от локальных разработчиков.

Принятие этого закона в том числе содержит преимущества для компании. Одной из сложностей является наличие на рынке достаточно большого количества серых смартфонов, которые реализуются через неофициальные каналы продаж. Вероятнее всего, российское ПО в этих устройствах не устанавливается, значит, закон также позволяет бороться с подобным импортом. Для нас это, несомненно, плюс, поэтому никаких неудобств мы не ожидаем, — говорит пресс-служба бренда.

Huawei, Realme, OPPO и Sony пока не готовы комментировать ситуацию.

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Главная интрига — в отношении Apple к закону. Компания из Купертино не предустанавливает российский софт, в отличие от конкурентов на Android, избирательно относится к установке приложений по умолчанию и не любит модификацию своих устройств. Лайф обратился в пресс-службу компании из Купертино и не получил комментария.

Apple также ещё не комментировала нововведение публично. Один из вариантов развития событий — компания не подчинится законам и официально покинет российский рынок электроники. Объём выручки ООО "Эппл рус", российского представительства Apple, в 2018 году составил 197,2 млрд руб. (около $3 млрд по курсу ЦБ РФ на 3 декабря 2019 года), а это чуть больше 1% мировой выручки Apple.