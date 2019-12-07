Huawei FreeBuds 3: выглядят как AirPods, звучат лучше. Что умеют наушники

Китайская компания выпустила новые беспроводные наушники. В них она переосмыслила подход к созданию гарнитур. В частности, к дизайну и качеству звука. Лайф протестировал устройства и рассказывает, что понравилось, а что нет.

Это же AirPods. Или нет?

Что самое главное в беспроводных наушниках для повседневного использования в городе, транспорте, в дороге? Судя по выбору людей, на первом месте дизайн.

С отрывом самые популярные беспроводные наушники — Apple AirPods первого и второго поколения. Они хороши прежде всего дизайном. Аксессуары выделяются стильным корпусом с узнаваемыми элементами: решёткой на обратной стороне от вкладышей и серебристыми металлическими наконечниками. В футляре они лежат удобно — интуитивно понятно, где левый наушник, где правый, а сам кейс легко уместится в руке или кармане верхней одежды.

В новом поколении FreeBuds производитель сделал акцент на том же самом — дизайне и удобстве пользования. В отличие от FreeBuds Lite, эти наушники лежат в футляре не крест-накрест, а левый — слева, правый — справа. Так, когда открываешь кейс, сориентироваться проще. Сам футляр круглый, что выделяет наушники среди конкурентов. Крышка люфтит, но это проблема всех кейсов полностью беспроводных наушников.

Внешне FreeBuds 3 также напоминают AirPods. Прежде всего затычками — силиконовых насадок на них нет. Удобно ли это? Зависит от приоритетов. С одной стороны, некоторым пользователям некомфортно в гарнитуре с амбушюрами. С другой — с открытым акустическим оформлением наушники подойдут не каждому, у кого-то они будут слабо держаться в ушах, в зависимости от их строения.

Кроме того, наконечники также серебристые металлические. Отличие от гарнитуры Apple — в оформлении корпуса. Тут переход от наконечника к основанию резкий, а не плавный, как на AirPods. Решение спорное — из ушей выпирают палочки и привлекают излишнее внимание.

Слушайте музыку и ничего больше

Помимо переосмысленного дизайна наушники интересны качеством звука. Он чистый, динамики чувствительные, потеря качества незначительная, но без неё ни одной беспроводной гарнитуре не обойтись.

Фишка гарнитуры — воспроизведение басов. Наушники оснащены особой трубкой для передачи низких частот. Так звук будет ещё мощнее и насыщеннее. На практике так и получается. Мы сравнили Huawei FreeBuds 3 с Beats X и включили одни и те же треки на обеих гарнитурах. У первой чище звук и сильнее басы.

FreeBuds 3 оснащены активной системой шумоподавления. Вы сможете комфортно слушать музыку в шумном помещении. Кроме того, добавлена технология обработки аудио — система распознаёт посторонние звуки, адаптируется к изменениям шумов и мгновенно устраняет их.

На практике наушники оправдывают заявленные параметры, хотя дизайн без силиконовых наконечников неудачный для технологии шумоподавления. В метро можно слушать музыку без помех.

На наконечниках расположены датчики приближения — по идее, наушники должны прекратить воспроизведение аудио, когда вы вытаскиваете их из ушей. На деле ситуация хуже — сенсоры работают нестабильно: нередко случается, что вынимаешь наушник, а музыка продолжает играть.

Также на корпусе расположены сенсоры для удалённого управления музыкой. По умолчанию двойное нажатие на левый наушник — включение/отключение шумоподавления, двойное нажатие на правый наушник — следующая композиция. Если нужны другие команды, их можно назначить в приложении AI Life, о нём позже.

Не теряйте связь со смартфоном

Подключиться к смартфону одним из двух способов — в разделе Bluetooth в настройках или в приложении AI Life от Huawei. Во втором случае вы увидите более подробные данные о состоянии гарнитуры — процент заряда футляра и каждого наушника, доступные обновления.

Также в нём настраиваются элементы управления и включается/отключается шумоподавление. На каждый жест можно назначить удобную для себя команду.

В наушниках стоит процессор Kirin A1. Это первый в мире чип с поддержкой Bluetooth 5.1 и Bluetooth Low Energy 5.1. Для работы в этой сети надо, чтобы смартфон также её поддерживал. Впрочем, и в других стандартах Bluetooth наушники не подводят — работают без помех и не отсоединяются.

Не забывайте заряжать

Этот момент не относится ни к плюсам, ни к минусам устройства — достойно, но можно и лучше. От одной зарядки без кейса наушники проработают четыре часа, одного заряда чехла хватит на четыре цикла работы наушников. Всего энергии хватит на 20 часов непрерывного воспроизведения аудио. На практике заряда хватает на три дня при активном пользовании.

Разъём для зарядки — USB-C. Если у вас смартфон на Android с современным портом, можете подзаряжать его и наушники от одного провода. Также поддерживается беспроводная зарядка и реверсивная.

Что в итоге?

Huawei FreeBuds 3 смотрятся неплохими наушниками для повседневного использования. Они эстетичны, миниатюрны и удобны, а в качестве бонуса владелец гарнитуры получит активную систему шумоподавления.

Кроме того, их плюсом может стать дизайн без амбушюр — есть пользователи, которым неудобны наушники с силиконовыми насадками. В этом случае FreeBuds 3 — чуть ли не единственный вариант среди полностью беспроводных наушников.

Немного портит картину работа датчиков приближения — неприятно, когда вытаскиваешь наушник, а аудио продолжает воспроизводиться.

В остальном к наушникам нет претензий. Они лучше AirPods 2 из-за более качественного звука и наличия шумоподавления, а на фоне AirPods Pro аксессуары от Huawei выигрывают за счёт цены — 11 тысяч рублей против 22. Эту цену наушники полностью окупают.