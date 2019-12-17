Убийца Xiaomi с дорогим чехлом в комплекте. Что может середнячок OPPO Reno2 Z

Компания OPPO осенью этого года обновила линейку Reno. Лайф протестировал модель среднего класса с оригинальным дизайном, AMOLED-экраном, внутриэкранным сканером отпечатка пальца и четырёхмодульной камерой. Рассказываем, на что способна эта модель.

Дизайн: оригинально и практично

Линейка Reno выделяется среди конкурентов. Ключевое внешнее отличие Reno2 Z — задняя панель. Камера расположена посередине, а не в левом углу. Кроме того, модули не выпирают, и телефон даже без чехла ровно лежит на столе.

Главная особенность задней панели — точка O-Dot. В практическом плане она защищает крышку от царапин — корпус опирается на неё, тогда как часть защитного стекла не касается стола. В эстетическом плане O-Dot выделяет линейку среди других смартфонов, как "чёлка" iPhone. Круто, что компания думает, как сделать устройства исключительными.

Reno2 Z представлен в двух цветах: "сияющая ночь" (изумрудный) и "лунный белый". Задняя панель переливается — она меняет цвет в зависимости от того, с какого ракурса вы смотрите на телефон и под каким углом падает свет.

Диагональ экрана — 6,5 дюйма. Смартфон большой, и первое время он покажется вам неудобным, если переходите на него, например, с iPhone 7. Экран плоский, края задней панели скошены для эффекта большей тонкости. Телефон весит 195 граммов. Для его размеров это немного, iPhone 11 Pro Max при похожих габаритах весит 226 граммов.

Фронтальная камера: то не видно, то в центре внимания

Передняя камера выдвижная. Такое решение оптимально для людей, которые "пользуются фронталкой раз в год". Фишка Reno2 в том, что панель с передней камерой выполнена в форме акульего плавника — она выдвигается наискосок и не привлекает лишнего внимания.

Кнопки регулировки громкости и питания расположены по разные стороны. Для регулировки громкости предусмотрено две кнопки, не качелька.

В Reno2 Z панель с фронталкой стандартная — прямоугольная. Также она подсвечивается, когда выезжает. Решение спорное. Окружающие моментально заметят, что вы делаете селфи. А фронталка не всегда используется как камера. Посмотреть причёску, состояние кожи — она может быть задействована и как зеркало. И если вы этим воспользуетесь, возможно, со стороны будете выглядеть по-дурацки.

В остальном внешне Reno2 Z смотрится приятно и презентабельно. Кроме того, в комплекте лежит добротный силиконовый чехол. Внешне он смотрится дорого. Единственное, что смущает, — шов снизу от камеры. Будь кейс монолитным, к нему бы вообще не было претензий.

В плане качества съёмки фронтальная камера хорошая. Разрешение — 16 Мпикс. Детализация высокая, в портретном режиме объект на переднем плане чётко отделяется от фона, поддерживается видео с эффектом боке.

Камера: подойдёт всем

Reno2 Z оснащён четырёхмодульной камерой с разрешением 48 + 8 + 2 + 2 Мпикс. Это основной объектив, ультраширокоугольный, монохромный модуль и сенсор для анализа глубины резкости.

Основной модуль снимает в одном из двух разрешений — 12 или 48 Мпикс. По умолчанию установлено первое. Фишка второго в более высокой детализации — увеличьте готовый снимок, и вы увидите, что потеря данных менее заметна. В 12 Мпикс лучше снимать при недостаточном количестве света — ночью или в помещении, так камера пропускает больше света.

Особое внимание OPPO уделила размытию фона. С основной и фронтальной камер эффект боке доступен в портретном режиме и при съёмке видео — алгоритмы распознают одного человека на переднем плане и чётко отделяют его от фона.

Зум двукратный оптический, пятикратный гибридный и 20-кратный цифровой. В первом случае камера снимает без потери качества, во втором — с незначительной потерей: снижается резкость, появляются шумы. В третьем, естественно, качество падает ощутимо. Ультраширокоугольный сенсор снимает с углом обзора 119 градусов.

При недостаточной освещённости рекомендуется снимать в ночном режиме: в нём камера делает серию снимков, склеивает и вытягивает яркость, получаются фотографии с высокой детализацией и широким динамическим диапазоном.

Приложение камеры удобное. Внешне оно реализовано так, что основные элементы и команды бросаются в глаза, а дополнительные — спрятаны. Над затвором отображено три режима съёмки: портрет, фото и видео. Нажмите "Дополнительно" и вы увидите другие режимы: ночь, панорама, эксперт, ускоренная, замедленная, Google объектив. Согласитесь, ими мы пользуемся нечасто и убрать их в один раздел — грамотное решение.

Кроме того, здесь удобно реализованы переключение между модулями основной камеры и регулировка приближения. Соответствующая кнопка расположена над затвором, как у iPhone и Xiaomi, а не сбоку. Так можно настраивать приближение и выбирать модуль, держа телефон одной рукой. В случае с Huawei, где ползунок размещён справа, необходимо задействовать вторую руку.

Регулировка приближения реализована менее удобно, чем на iPhone: у Apple это "барабан", повторяющий движения большого пальца, здесь это прямая шкала, и когда выставляешь высокую степень приближения, руке некомфортно. Это проблема не только OPPO, но и всех оболочек Android.

Ночной режим: смотрите в небо

Ночные фото удивили нас ещё во флагмане Reno 2. У младшей версии ниже детализация, зато она сохранила лучшую особенность — работу с небом: приятный цвет, рельефность и минимум шумов. Вот какими получаются фотографии ночной Москвы.

Отдельный режим — Ultra Dark Mode. В нём камера выдаёт снимки с высокой освещённостью, сделанные почти в полной темноте. Детализация страдает, но силуэт объекта на переднем плане будет передан.

Видеовозможности хорошие для своей цены. Максимальные параметры съёмки — 4К 60 FPS. Разрешение высокое, но так не работает стабилизация. Оптимальные параметры — 1080p 60 FPS.

Оптической стабилизации нет, доступна цифровая — она хуже оптической, подёргиваний больше, а кадр сильнее дрожит, но если не идти быстрым шагом и крепко держать телефон, можно получить качественные ролики. Стабилизация включается и отключается. Чтобы сделать это, нажмите на соответствующий значок на верхней панели в приложении камеры.

Если описывать камеру OPPO Reno2 Z одним словом, лучше всего подходит "универсальная". Портрет, видеовозможности, съёмка ночью — все эти возможности реализованы на высоком уровне. А значит, независимо от задач пользователь должен остаться доволен.

Экран: ярко и сочно

В Reno2 Z стоит AMOLED-экран с диагональю 6,5 дюйма, соотношением сторон 19,5:9 и разрешением Full HD+. Защитное стекло — Gorilla Glass 5. Экран занимает 91,1% передней поверхности. Его сильная сторона опять же в отсутствии выреза — первое время не придётся приспосабливаться, а через год дизайн не утратит актуальность, как "чёлка" на Android-смартфонах.

Первое, что бросается в глаза при пользовании телефоном, — яркость экрана. На низком значении в помещении её хочется уменьшить. На максимальном без проблем виден контент солнечным днём.

Температура цветов настраивается: их можно сделать теплее или холоднее. Насыщенность нет — если не нравится установленное значение, сделать с этим ничего не получится. По умолчанию установлены насыщенные цвета.

Сканер отпечатка пальца спрятан под экран. Работает с той же скоростью, что и большинство таких датчиков, устройство разблокируется примерно за полсекунды.

Железо: мощное, но не выносливое

Процессор Reno2 Z — MediaTek Helio P90. Это субфлагманский чип. По мощности он не дотягивает до топовых, но всё равно работает без ограничений. В тесте Antutu аппарат набирает 213 989 баллов. Требовательные игры, вроде PUBG Mobile и Fortnite, запускаются на высоких настройках графики. Проблема устройства — троттлинг. За час непрерывного гейминга смартфон перегревается и начинает тормозить.

Автономность хорошая. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч. С ним при диагонали экрана 6,5 дюйма при умеренной нагрузке заряда хватает на полтора дня. Если исключить активный сёрфинг с подключением к LTE, игры и длинные видео, энергии может хватить и на два дня.

Памяти OPPO также не пожалела. Объема 8+128 Гбайт достаточно чтобы не думать о ней. Важно, что слоты для карты памяти и второй сим-карты разделены — вы и останетесь на связи с обоих номеров и получите дополнительное место для хранения данных.

Фишка смартфона — звук. Динамик один, но он громкий. Вы точно не проспите будильник, если поставите звонкую мелодию. Аудиозаписи будут хорошо слышны, если вы выставите высокое значение громкости и уйдёте в другую комнату за бетонную стену. В общем, даже с одним динамиком телефон может заменить портативную колонку.

Стандарт Bluetooth — 5.0, NFC есть, можно расплачиваться бесконтактно через Google Pay.

Что в итоге?

OPPO Reno2 Z — универсальный смартфон. Он подойдёт пользователям с совершенно разными требованиями к гаджету. Производительность, автономность, экран, камера — везде устройство смотрится достойно. Расстраивает только перегрев корпуса после долгого гейминга.

Смартфон стоит 30 тысяч рублей, и свою цену он полностью окупает. Но проблема в другом. В России OPPO котируется ниже Xiaomi и Honor. А в сегменте 25–35 тысяч рублей конкуренция высокая: Honor 20, Huawei Nova 5T, Xiaomi Mi 9T, скоро выйдет Realme X2 Pro с экраном 90 Гц.

Чтобы вывезти конкуренцию, бренду с не самыми высокими известностью и лояльностью надо удивлять и выделяться. И компания делает это оригинальным дизайном и достойной камерой. Посмотрим, справится ли с вызовом устройство.

В плане характеристик Reno2 Z ничем не уступает конкурентам, теперь важно привлечь пользователя. Чтобы он взял телефон из-за его возможностей, а не лояльности к бренду.