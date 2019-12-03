Брат Пабло Эскобара представил складной смартфон, чтобы убить Apple

В таком же форм-факторе представляли устройства Samsung и Apple, но мужчина думает превзойти компанию из Купертино.

Брат колумбийского наркобарона и политического деятеля Пабло Эскобара Роберто Эскобар представил собственный складной смартфон Escobar Fold 1. Об этом сообщает Digital Trends.

Экран в устройстве сгибается наружу, как Huawei Mate X. В сложенном виде между частями корпуса виден зазор. Сам Эскобар хочет превзойти Apple, хотя складные смартфоны выпускают Samsung и Huawei.

И превзойти компанию из Купертино он думает ценой. Эскобар хочет продавать устройство напрямую, а не через ретейлеров, чтобы не увеличивать цену девайса. Сам Эскобар готовит иск к Apple.

“I have told many people that I would beat Apple and I will. I cut the networks and retailers, to sell to customers phones that can fold for only $349,” Pablo Escobar's brother Roberto told @DigitalTrends. https://t.co/kUk6jCkKWY tip @Techmeme — Jeremy Kaplan (@SmashDawg) 3 декабря 2019 г.

— Они обманывают людей и продают бесполезные телефоны клиентам с завышенной ценой. Мои адвокаты долго готовились, но прежде, чем я подам на них в суд и верну людям их деньги, я хочу показать им, что мой продукт намного лучше. 6 января 2020 года в суды Калифорнии в США будет подан коллективный иск на $30 млрд. Мы хотим, чтобы Apple вернула часть своей незаконной прибыли людям. Я позабочусь об этом. Я потратил почти $1 млн только на адвокатов, чтобы подать этот иск, — сказал Эскобар в интервью Digital Trends.

Escobar Fold 1 работает на процессоре Snapdragon 855. Камера двойная — на 16 + 20 Мпикс. Ёмкость аккумулятора 4000 мАч, слота для сим-карты два.

Диагональ экрана — 7,8 дюйма. Технология AMOLED, разрешение FHD+, соотношение сторон 4:3. Габариты смартфона в разложенном состоянии — 134 × 190,35 × 7,6 мм, вес — 320 граммов. Корпус выполнен из пластика.