Apple выпустит пять iPhone в следующем году, Lightning никуда не денется

Компания начнёт переводить пользователей на беспроводные зарядки. Разъёма USB-C, что ставится в Android-смартфоны, кажется, фанаты не дождутся.

Аналитик Минг-Чи Куо поделился информацией о следующих поколениях iPhone. В частности, стало известно число моделей, которые выйдут в 2020 году, и дата смерти разъёма Lightning.

Слишком много iPhone

Осенью 2020 года будут выпущены четыре модели iPhone: две на 6,1 дюйма, на 5,4 дюйма и на 6,7 дюйма. Все получат OLED-экраны и поддержку 5G.

Модели на 5,4 и одна на 6,1 дюйма оснастят двойными камерами, они будут позиционироваться преемниками iPhone 11. Другой iPhone на 6,1 дюйма и на 6,7 дюйма получат тройные камеры, в частности 3D-сенсор. Дизайн гаджетов будет выполнен в стиле iPhone 4 с острыми боковыми рамками.

В первой половине следующего года выйдет iPhone SE2. Он предложит LCD-экран, наружный сканер отпечатка пальца Touch ID и дизайн в стиле iPhone 8. Лайф уже разбирался, зачем нужно такое устройство в 2020 году.

Lightning всё же умрёт?

Также Куо рассказал о моделях iPhone 2021 года. В первой половине должен выйти iPhone SE 2 Plus. Его особенностью будет безрамочная передняя панель, Apple откажется от кнопки "Домой" и наружного сканера отпечатка пальца.

Одна из новых моделей выйдет полностью без портов, в частности Lightning. Компания начнёт переводить пользователей на беспроводную зарядку. Видимо, фанаты Apple так и не дождутся USB-C. Не все модели лишатся разъёма. Apple планомерно подготовит пользователей к отказу от провода.