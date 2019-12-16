Думайте о беспроводной зарядке все что угодно. На самом деле правда такова

В сентябре 2017 года Apple удивила весь мир, показав как могут заряжаться iPhone 8, 8 Plus и X — не по проводу, а просто лежа на "блинчике". За год до этого Samsung презентовала Galaxy S7 и S7 Edge с поддержкой аналогичной технологии. В 2019 году беспроводную зарядку поддерживает почти каждый флагманский смартфон. Правда, у людей остаются страхи насчет этого аксессуара - якобы с ним аккумулятор быстрее выходит из строя. Но так ли это на самом деле?

Почему мы боимся беспроводных зарядок?

Новые технологии мы встречаем холодно и осторожно. Два первых вопроса к ним: чем они лучше привычных нам и не опасно ли ими пользоваться? Помните, мы не верили в смартфоны с сенсорными экранами, якобы с кнопочным клавиши чувствуются тактильно и можно не глядя набирать текст? Так вот, сейчас смартфоны с сенсорным экраном заменили нам почти все другие устройства.

Лучше всего психологию людей понимает Apple. Экс-дизайнер компании Джони Айв говорил, что скептическое отношение людей к ныне культовым AirPods на старте продаж считал закономерностью. "Это обычное явление. Такие впечатления основываются на сложившемся понимании привычных вещей, а не с точки зрения ежедневного практического применения", — сказал GQ бывший топ-менеджер компании.

С беспроводной зарядкой та же история. Питание смартфона — в принципе больная тема. Возгорания, хоть это и редкий случай, рвущиеся провода, ломающиеся кабели, разные стандарты розеток в разных странах — от шнуров и вилок одни проблемы! А теперь представьте: компании предложили не втыкать шнур в порт. Телефон надо класть на "блинчик" или подставку, и он будет заряжаться. Естественно, это вызовет новые страхи.

Правда, за ними не стоит никаких доказательств. Одну из таких теорий распространило издание ZDNet: якобы аккумуляторная батарея смартфона, заряжающегося через кабель, "отдыхает", в отличие от аккумулятора смартфона, размещённого на беспроводном зарядном устройстве. В статье говорится, что при беспроводной зарядке аккумулятор быстрее достигает предельного числа циклов заряда-разряда. Но так ли это на самом деле?

Беспроводные зарядки действительно опасны?

Теорию автора ZDNet опроверг председатель Совета директоров Wireless Power Consortium Менно Трефферс. По его словам, она абсурдна, потому что батарея не будет быстрее деградировать, если заряжать её беспроводным путём.

Законы физики доказывают правоту топ-менеджера. Состояние батареи зависит не от способа заряда, а от соблюдения установленных норм, в частности максимальной мощности адаптера. Электрическая энергия превращается в химическую в процессе зарядки аккумулятора, а во время разряда происходит обратное. Сколько энергии может храниться в одной ячейке аккумулятора, решает производитель батареи, что стоит в вашем смартфоне, а не зарядного устройства. Это, в свою очередь, определяет, сколько энергии вы сможете использовать.

— Производитель определяет верхнее напряжение отсечки и нижнее напряжение отсечки, которые являются фиксированными, ячейки переключаются между двумя диапазонами напряжения. До тех пор, пока вы правильно выбираете диапазон напряжения, вы можете переключать ячейку тысячи раз, — говорит старший научный сотрудник Аргоннской национальной лаборатории (США) Дэниел Абрахам.

Простыми словами: независимо от типа и максимального значения мощности зарядки, диапазон напряжения будет регулировать ваш смартфон, а не подключаемое устройство. Урон аккумулятору может нанести только зарядка, не сертифицированная по необходимому стандарту. Такие обычно продаются в китайских онлайн-магазинах. Решение проблемы простейшее: просто не покупайте устройства в сомнительных шопах.

В случае с беспроводными зарядками смотрите, чтобы она соответствовала стандарту Qi. Если обходить поддельные аксессуары стороной, то можно не беспокоиться: опасность беспроводной зарядки, сертифицированной по всем необходимым стандартам, ещё никто не доказал.

Qi — самый распространенный стандарт беспроводной зарядки. Его уже добавили Samsung, Apple, Asus, Xiaomi и другие популярные производители смартфонов. Qi придумали еще в 2008 году, спустя год после презентации первого iPhone. Производители устройств и комплектующих создали Консорциум беспроводной электромагнитной энергии (Wireless Power Consortium) для создания универсального стандарта беспроводной зарядки. Благодаря их сотрудничеству появилась технология Qi. Совместно производители определили требования и принципы работы устройств и зарядных станций с поддержкой стандарта. Так, благодаря этому в 2019 году можно пользоваться беспроводными зарядными станциями без оглядки на бренд смартфонов.

Провода и разъёмы доставляют много проблем

Странно, что слухи об опасности беспроводных зарядных устройств распространяются именно сейчас, когда единственная альтернатива ей — проводное подключение, от которого ещё больше проблем.

Первая — хрупкость порта и кабеля. Сервисный центр "Мастер пульс" сообщает , что поломка разъёмов — частое и логичное явление. Это объясняется чрезмерно активной и не всегда аккуратной эксплуатацией. Разъёмы для наушников, микрофона и USB-кабеля с течением времени ломаются, забиваются пылью или выходят из строя. Кроме того, порты стабильно разбалтываются.

Представьте: завтра на работу и нужно быть на связи с семьёй и коллегами. Перед сном вы обнаружили, что зарядный порт вашего айфона сломался. А значит, на следующий день вам гарантированы неудобства. На этом проблема не решится: дальше вы заплатите за замену порта, а в среднем процедура стоит 4,5 тысячи рублей.

Гораздо меньше проблем вы получите, если у вас сломается кабель — порвётся шнур или развалится штекер. Тем не менее на следующий день неудобства вам тоже гарантированы. Утром вы можете проснуться с севшим телефоном, а потом просить зарядку у коллег, испытывая дискомфорт, или судорожно бежать в магазин электроники, чтобы и шнур купить, и на работу вовремя успеть. В случае с Android вероятность попасть в такую ситуацию ещё выше: особенность кабеля USB-C в отсутствии зубцов и выемок, фиксирующих штекер. Из-за этого внешнее давление на него напрямую переносится на порт и вероятность их поломки увеличивается.

С беспроводной зарядкой такие проблемы исключены. Вам не нужно втыкать шнур, поэтому у вас не сломается кабель и не разболтается разъём. Просто положите смартфон на "блинчик" или подставку, и устройство начнёт заряжаться.

Лимита на число подключений нет по той же причине, поэтому такая зарядка вам дольше прослужит. Это также удобно для общественных заведений. Вообразите, что в кафе, отеле или офисе вам не надо подсоединять провод к смартфону, просто положите его на этот гаджет, и он начнёт заряжаться. Клиенту будет проще подключить мобильное устройство, а компании не нужно беспокоиться, не вышел ли какой провод из строя.

Один из вариантов — быстрая беспроводная зарядка Skyway Touch. У неё оригинальный дизайн, компактный корпус и сертификация Wireless Power Consortsium. Размеры — 110,5x110,5x9,5 мм, вес — 63 г. Аксессуар не занимает много места на столе и гарантирует надёжность.

Зарядка чёрная, корпус выполнен в форме ромба и сделан из пластика "софт тач". Добавлена светодиодная подсветка, напоминающая газовое пламя. Skyway Touch смотрится презентабельно и с таким строгим дизайном может гармонично вписаться почти в любой интерьер.

Помимо внешнего вида устройство удивляет характеристиками. Максимальная мощность зарядки — 10 Ватт, с такими параметрами она восполнит энергию смартфона на 30% быстрее, чем устройства с обычной мощностью со стандартом Qi. В итоге вы точно не испытаете проблем с разъёмами и зарядите смартфон почти за то же время, что и по проводу.

Зарядка и комфорт. Без проводов

Беспроводная зарядка может не только снизить вероятность поломки устройства, но и сделать пользование смартфоном более комфортным. Одна из их разновидностей — зарядка-подставка.

На ней удобно совершать видеозвонки, видны все сообщения и уведомления, даже если вы не держите устройство в руке, можно смотреть фильмы в горизонтальном положении. При этом в процессе потребления контента или разговора по видеосвязи смартфон не разряжается, а заряжается.

Одна из таких зарядок — Skyway Energy Fast. Это подставка с эргономичным углом наклона, под которым с мобильного устройства удобно потреблять контент, пока оно заряжается, при этом не держа его в руках и располагаясь в удобной позе. Телефон зарядится быстро, максимальная мощность Skyway Energy Fast — 10 Ватт.

Зарядку можно подобрать под интерьер. Skyway Energy Fast предлагается в трёх цветах: чёрном, тёмной древесины и светлой древесины. Дизайн аксессуара минималистичный — это строгие прямые линии и минимум лишних деталей. Размеры корпуса устройства — 70x90x132 мм, вес — 140 г. Skyway Energy Fast миниатюрна и не будет выделяться среди других элементов интерьера.

Беспроводная зарядка для водителя: незаменимый аксессуар

Более простое подсоединение гораздо важнее за рулём. Это тот случай, когда беспроводная зарядка — необходимость, а не приятное дополнение. Чтобы воткнуть кабель, нужно на секунду, но отвлечься от дороги. В таком случае вероятность аварии увеличивается.

Бывает, что производители сами оснащают автомобили беспроводной зарядкой. Но как правило, это встречается в машинах в максимальной комплектации, а коврик установлен на центральной консоли между передними сиденьями. С таким аксессуаром смартфон не будет перед глазами. Как решить проблему? Докупить беспроводную зарядку. Вы не только получите новый пользовательский опыт, но и повысите свою безопасность и сможете пользоваться навигатором.

Skyway предлагает три модели беспроводных зарядок для автомобиля: Prime, Race-X и Race GT. Модели Race GT и Race-Х отличаются только внешним видом. Модель PRIME выделяется премиальным дизайном, упаковкой и комплектацией. Также она интересна дополнительными параметрами и функциями. Для наглядности рассмотрим ее особенности.

Особенность её и других зарядок Skyway — инфракрасные датчики и электрический привод, обеспечивающие надёжную автоматическую фиксацию смартфона. Поднесите смартфон к зарядке, она раздвинет держатели и надежно его зафиксирует. Ресурс держателей — не менее 30 тысяч срабатываний, устройство точно прослужит вам несколько лет.

Skyway Prime можно разместить в удобном месте — она крепится на лобовое стекло или вентиляционную решётку. В любом случае аксессуар гармонично будет смотреться в салоне. Он создавался совместно с ведущими европейскими дизайнерами.

Мощность устройства — также 10 Ватт, а значит, в вашем смартфоне энергия восполнится на 30% быстрее, чем с обычными зарядками. Важно: быстрая зарядка будет работать с адаптером Skyway Auto или другим с поддержкой технологии QQC 2.0 и выше. Допустимая ширина смартфона — 63–89 мм.

Skyway Prime — флагманская модель компании. Помимо привычных возможностей она интересна сниженным уровнем шума и возможностью отключения ИК-сенсора. Фишка устройства — возможность кратковременной автономной работы — после отключения питания его можно будет открыть.