Москвичи заткнулись. Какие секс-игрушки чаще всего покупают россияне

Более 60% участников исследования российского рынка секс-товаров признались, что регулярно покупают интимные гаджеты. Опрос показал, какие секс-игрушки чаще всего покупают жители крупных городов и где их любят использовать.

Роботы не в тренде

Самый популярный товар из секс-шопа — эротическое бельё. 70% опрошенных, по данным исследования маркетплейса "Беру", в возрасте от 18 до 55 лет за 2019 год покупали смелые наряды для интимных игр в магазинах для взрослых. В опросе приняло участие около 300 человек.

40% покупателей платили за вибраторы, а 31% — за фаллоимитаторы. Наименьшей популярностью пользовались секс-куклы и роботы — только 8% опрошенных брали их.

Из результатов опроса также следует, что мужчины чаще покупали симуляторы-мастурбаторы, а женщины — вагинальные шарики и вибраторы.

— У женщин и мужчин физическое влечение и потребность в сексе возникают независимо от наличия чувств. И в современном мире люди перестали этого стесняться, поэтому интерес к различным секс-игрушкам и интимным практикам активно растёт, — говорит сексолог Александр Полеев.

Интернет-покупки для стеснительных

68% респондентов выбирают секс-игрушки в интернет-магазине. Из них 58% покупают гаджеты онлайн. Зайти в офлайн-магазин им мешает смущение. В Интернете любой желающий может изучить товар, почитать отзывы. Но всё-таки некоторые покупатели отмечают, что переживают за анонимность доставки.

По данным исследования, 65% жителей крупных городов России регулярно покупают что-нибудь в секс-шопах. 10% из них делают это минимум раз в месяц. Большинство опрошенных признаются, что хотели бы "шопиться" чаще, но пока не готовы это делать.

— Рост интернет-запросов в категории игрушек для взрослых говорит о том, что пользователи отдают предпочтение онлайн-формату, поскольку он обеспечивает необходимый уровень конфиденциальности и психологического комфорта, в том числе и тем покупателям, кто ранее не покупал товары для взрослых, — сказал Максим Агарёв, директор категории "Здоровье" маркетплейса "Беру".

Секс-гаджеты в основном покупаются спонтанно. Захотелось чего-то нового, увидел рекламу — решил взять. Но первая покупка, как правило, бывает неудачной: покупатели склонны выбирать слишком большой продукт, который некомфортен в использовании.

Секс везде

98% опрошенных используют секс-игрушки дома, а 30% развлекаются с ними вне дома. Респонденты моложе 35 лет признались, что часто пользуются интим-товарами на работе.

— У меня была пациентка, у которой было такое сильное влечение, что её кожа покрывалась пятнами, она даже говорить не могла. Приходилось уединяться в уборной и удовлетворять себя по три раза в день, чтобы сосредоточиться на работе. И таких людей много, секс-игрушки им помогают и дома, и в работе, — добавляет сексолог Полеев. При мастурбации с секс-игрушками 42% респондентов заявили, что испытывают оргазм.

Как отмечают психотерапевты, свободно говорить о сексе в отношениях людям сложно. Поэтому секс-игрушки выступают активной заменой слов: покупаешь, говоришь, что бы тебе хотелось, а дальше остаётся только пробовать. Исследование показало, что 90% респондентов готовы обсуждать именно секс-товары со своим партнёром.

Абсолютное большинство опрошенных (95%) хотели бы получить секс-игрушку в подарок, и неважно, от кого он: от партнёра или друга. Часто товары для взрослых в шутку дарят одиноким друзьям. Но покупатели отмечают, что потом игрушку их близкие всё-таки используют.