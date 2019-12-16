Дорогие AirPods лучше дешёвых Mi Band. Секрет успеха Apple и неудачи Xiaomi

Apple лидирует по числу продаж и доле рынка в сегменте носимой электроники. При этом таких устройств у компании мало и они дорогие. Тем не менее бренду удаётся с отрывом опережать конкурентов. Рассказываем как.

Что происходит?

В третьем квартале 2019 года поставки носимых устройств увеличились почти вдвое (на 94,6%) год к году. Фитнес-браслеты, смарт-часы, беспроводные наушники — эти устройства пользуются популярностью, а самые высокие показатели в сегменте — у Apple.

Компания — с большим отрывом лидер по отгрузкам и доле рынка. Поставок за третий квартал — 29,5 миллиона экземпляров, на втором месте Xiaomi с 12,4 миллиона отгруженных изделий. Компания из Купертино занимает 35,0% рынка, следом тоже Xiaomi с 14,6%, показателями более чем вдвое ниже.

Сильнее всего увеличился спрос на беспроводные наушники — продажи поднялись на 242,4% год к году. И здесь Apple тоже лидер: самые популярные модели из этого сегмента — гарнитуры линейки AirPods.

В общем, носимая электроника — активно развивающаяся сфера, и плюс Apple в том, что она здесь бесспорный лидер. Важно, что у Apple здесь ассортимент менее широкий, чем у конкурентов. Всего три линейки: смарт-часы Apple Watch и наушники AirPods и Beats. Продажи iPhone падают, и компании важно зарабатывать другими способами. К счастью, компании нет равных в сфере носимых устройств по нескольким причинам.

Фактор бренда

Давайте признаем: мы все жертвы неразумного потребления. При выборе устройства мы можем руководствоваться не характеристиками и прочими объективными мерками качества, а взять устройство из-за эстетичного дизайна или лояльности к бренду, не изучая девайс и его конкурентов внимательно. Компания из Купертино лучше всех знает психологию покупателя и грамотно пользуется его слабостями.

Apple Watch и AirPods презентовали, когда к их видам устройств не относились серьёзно и не знали других моделей, поэтому в плане продвижения у них не было конкурентов.

Беспроводные наушники представили в 2016 году — тогда аксессуары без проводов не были привычным атрибутом и человек в них смотрелся как фрик. В 2019 году беспроводные наушники — норма, а AirPods — самая популярная True Wireless гарнитура. Линейка наушников прошла весь путь развития сегмента под известным брендом и в награду получила лояльную аудиторию. Часы представили, когда в сегменте уже были сильные игроки вроде Moto 360. Но большинство из них работали только с Android-смартфонами, а тут родная компания порадовала владельцев айфонов.

При этом Apple — один из самых узнаваемых брендов, а его армия фанатов чуть ли не самая преданная, не признающая другие марки. Естественно, если под ним выйдет устройство в новой нише, оно станет популярным. Кроме того, продукция этой компании единственная, которую называют не по категории, а по суббренду — мы говорим "айфон", а не телефон.

Оба фактора наложились друг на друга, и Apple Watch с AirPods стали нарицательными. При виде беспроводных наушников собеседник может спросить у вас: "О, это как эйрподсы?" Аналогично с часами — в глазах человека, не интересующегося индустрией технологий, рынок смарт-часов может выглядеть как "Apple Watch и все остальные". Для увеличения продаж этот фактор может стать важнее характеристик и набора возможностей.

Эргономичность и внешняя уникальность

AirPods первого и второго поколения — наушники не с лучшим звуком, и с этим никто не спорит, также в них нет шумоподавления. Но когда дело заходит об удобстве пользования, споры отпадают — это одни из самых удобных наушников с зарядным кейсом.

Чехол выполнен так, что нам интуитивно ясно, где левый наушник, а где правый. У Huawei FreeBuds Lite с этим проблемы — чтобы понять где какой, надо покрутить их в руках несколько секунд. Изгибы капелек сделаны так, что нам без инструкции ясно какой стороной вставлять их в уши, зато у Xiaomi Mi AirDots с этим возникают проблемы. Поэтому наушники стали оптимальным выбором для повседневного использования в городе, где шумоподавление и крепление — не столь важные моменты.

Помимо всего этого, на руку Apple играет её внимание к мелочам. За счёт этого наушники смотрятся удобными, эстетичными и надёжными.

— Мы приложили много усилий к разработке деталей, вроде громкости щелчка, раздающегося во время закрытия футляра, и на оптимизацию силы магнита в футляре. Также мы уделили много внимания процессу ориентации в правильное положение наушников, когда вы убираете их обратно в кейс. Мне очень нравятся эти детали, они вносят огромный вклад в удовольствие от использования AirPods, — рассказывал бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв о подходе к созданию наушников.

С Apple Watch ситуация другая. Эти устройства стали узнаваемыми за счёт футуристичного, ни на что не похожего корпуса. Квадратный экран с выпуклым защитным стеклом — эти элементы выделили аксессуар на фоне классических механических часов с круглым циферблатом и выпуклой рамкой.

Экосистема

Странно считать, что секрет успеха устройств Apple кроется только в маркетинговых приёмах. Они будут работать, только если окажутся дополнением к хорошему продукту, а Apple зажигает с 2007 года и до сих пор бьёт рекорды по выручке, стоимости акций и прочему.

Apple Watch — лучшие из носимой электроники для работы в связке с айфоном. Изначально они были одни из немногих, кто в принципе мог подключаться к смартфонами Apple, а теперь это лучшее решение в плане набора функций.

Это не только аксессуар для отслеживания физической активности, но и самый удобный "пульт для смартфона". Часы показывают иконки всех мессенджеров, в которых вы общаетесь, и отображают фотографии. Часы для Android же просто показывают текст "Фотография", а посмотреть её можно только со смартфона. Поэтому аксессуар 2017 года Apple Watch Series 3 смотрится солиднее смарт-часов и фитнес-браслетов этого года от других компаний.

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Как показывают цифры, влиятельность носимой электроники увеличивается. Логично, это и полезный гаджет, и аксессуар, способный украсить ваш образ. Apple Watch и лишают необходимости доставать смартфон из-под толстой куртки зимой, и стильно смотрятся на запястье.

Apple воспользовалась имиджем, умением делать удобно и красиво. Поэтому берёт этими факторами, а не количеством и низкой ценой.