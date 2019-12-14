Отключите немедленно. 5 функций смартфона, мешающих вам
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Уведомления Google
Как только вы авторизуетесь в сервисах Google и начнёте пользоваться новым смартфоном, шторка уведомлений окажется забита. Результаты футбольных матчей, места поблизости, погода, пробки, игры — главное приложение американской компании информирует вас о новых событиях по интересующим вас темам.
Справедливости ради, уведомления рассылаются на основе вашей истории браузера и действительно могут пригодиться, но в противовес вам придётся постоянно разгребать их в поисках нужного сообщения или уведомления от другой программы.
Решение простое: настройте оповещения под себя. В приложении Google пройдите в "Ещё" > "Настройки" > "Уведомления". Их можно отключить полностью, а можно оставить только интересующие вас темы. Всё же информация о местах поблизости в путешествии небесполезная. Но поток уведомлений желательно фильтровать.
Автояркость
По умолчанию во всех Android-смартфонах включена адаптивная яркость экрана — система определяет степень освещённости окружающей среды и выставляет наиболее подходящее значение яркости дисплея. Показатель варьируется в зависимости от освещённости окружающей среды, кроме того, с активированной автояркостью максимальное значение этого показателя выше.
Правда, функция кажется полезной только на бумаге, в реальности она не настолько совершенна, чтобы выставлять максимально удобное для нас значение. Нет претензий только к работе ясным днём: показатель яркости выкручивается на максимум и пользователю комфортно пользоваться устройством, при других сценариях пользования возникает дискомфорт.
Зашёл в тёмное помещение — значение яркости снизилось до минимума и на экране почти ничего не видно. Вечером в тёмной комнате сел за стол со включённой настольной лампой — система распознала много света и выкрутила яркость на максимум, экран начал бить по глазам. В общем, значение яркости проще регулировать самому. Автоматическая настройка отключается в шторке или в разделе настроек экрана.
Автокорректор
Попадали в неудобные ситуации из-за автокорректора и словаря T9? Скорее всего, да — система не настолько надежна, чтобы доверять ей правки сообщений. Более того, возможность редактирования сообщений начала появляться в мессенджерах и соцсетях только в последние два года, раньше избавиться от опечаток было невозможно. Тем не менее в Android-смартфонах функция по умолчанию включена.
Над клавишами нажмите на иконку настроек. Найдите раздел автоматического исправления текста и деактивируйте. Идеальный вариант: оставить включёнными рекомендации по исправлениям, но не пользоваться автоматическими изменениями. Вы ускорите написание текста, выбирая предложенные правки по усмотрению, и не будете волноваться, что система исправит слова не так, как надо.
Голосовой помощник
Главная проблема голосовых помощников — рандомные нажатия. Либо при случайном тапе кнопки ассистента, либо при навигации — он вызывается долгим нажатием на кнопку главного экрана на навигационной панели или долгим свайпом в системе жестов.
Компании осознают проблему. В первом случае кнопку можно отключить или переназначить, во втором — отключить в настройках. На Huawei и Honor это делается следующим образом: "Настройки" —> "Система" —> "Системная навигация". Выберите интересующий вас способ управления, откройте его и отключите голосового ассистента.
Толк от голосовых помощников минимальный: попросить показать погоду, расписание поездов или состояние заказа в интернет-магазине. В противовес вы получите рандомные вызовы и неуверенность, что всё пойдёт, как надо, при навигации. Стоит ли оно того? Вряд ли.
Спуск затвора камеры по отпечатку пальца
Возможность стабильно добавляется в смартфоны со сканером отпечатка пальца на задней панели. Так, например, реализовано у Motorola One Action. Достать до цифровой кнопки спуска затвора в нижней части экрана не всегда удобно. Например, в случае с большим смартфоном — на вытянутой руке сделать это нереально, поэтому производители предлагают альтернативы: спуск при нажатии на капельку регулировки громкости, кнопки питания на пульте управления или вот сканер отпечатка пальца, если он наружный.
Последний способ самый неудобный. Он вызывает рандомные нажатия: держа смартфон, вы невольно будете касаться датчика отпечатка пальца и устройство будет делать случайные фото. Тогда придётся чистить от них галерею. Кроме того, на вытянутой руке вы вряд ли дотянетесь до сканера отпечатка пальца, поэтому бесполезную и мешающую функцию лучше отключить.
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