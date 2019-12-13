Нас лишат AliExpress? Какие товары подорожают с новой госпошлиной

Инициатива опустить порог беспошлинного ввоза товаров с 500 евро до 200 одобрена. Высока вероятность, что закон примут — и иностранные ретейлеры поднимут цены, чтобы компенсировать денежные потери на таможне. Лайф разбирался, что изменит закон и какие товары могут подорожать.

Что происходит?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из иностранных интернет-магазинов. Сейчас пошлиной облагаются посылки из-за рубежа, которые стоят более 500 евро, Минфин же предлагает опустить планку до 20 евро.

Однако в соответствии с соглашением ЕАЭС, с 1 января 2020 года эта планка опустится до 200 евро. Минфин же предлагает другую схему: снизить порог до 100 евро с 1 июля 2020 года, до 50 евро — с 2021 года и до 20 евро — с 2022 года.

Что думают иностранные продавцы?

Самая популярная зарубежная площадка — китайский маркетплейс AliExpress. Товары с сайта доставляются преимущественно из Китая, и, в частности, изменения в законодательстве коснутся его.

Пресс-служба AliExpress не прокомментировала ситуацию. А по мнению источника на рынке иностранных интернет-магазинов в России, снижение порога до 200 и даже до 100 евро вряд ли сильно огорчит ретейлеров.

— Снижение порога беспошлинного ввоза товаров не сильно ударит по крупным площадкам международной торговли. По данным Почты России, около 93% посылок имеют ценность менее 100 евро, — пояснил он.

По его мнению, из-за такой реформы может возникнуть монополия традиционного ретейла и российских интернет-магазинов.

А вот повышение доходов бюджета — не очевидно, поскольку общий объём повышенных пошлин может уменьшиться из-за сокращения количества ввозимых товаров.

Зато социальные последствия очевидны: различия в ценах на одни позиции достигают 300%. Плюс больше 60% товаров российских марок — это иностранные и привезённые бренды. 30 млн россиян — наиболее социально незащищённых, с доходами ниже прожиточного минимума — потеряют доступ к товарам повседневного пользования по доступным для них ценам.

В международной практике существуют примеры повышения порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, продиктованные необходимостью защитить социально необеспеченные слои населения, а также стимулировать внутренний спрос. Например, Белоруссия с января 2020 года повышает порог беспошлинного ввоза с 22 до 200 евро. США в 2016 году повысили порог беспошлинного ввоза на товары для личного пользования с 200 до 800 долларов.

— Возможно, понижение порога беспошлинного ввоза сильно ударит по бизнесу Почты России, именно трансграничные потоки являются основной статьёй её доходов, — отметил собеседник Лайфа.

На ценообразование TMall изменения пошлин не повлияют. Это российская площадка с локальными складами с электроникой.

Каких товаров до 500 евро нас лишат?

По курсу на 12 декабря, 200 евро — это 14 тысяч рублей. Проблема в том, что как раз такие товары пользуются высоким спросом среди клиентов AliExpress. Это смартфон нижней границы среднего класса, многофункциональный блендер, робот-пылесос или зимняя куртка.

Мы собрали самые популярные категории товаров и конкретную продукцию, которая после принятия нового закона может подорожать.

Xiaomi Mi CC9 Pro 8+128 Гбайт

Цена: 394 евро, или 28 тысяч рублей

Mi CC9 Pro, он же Mi Note 10, — камерофон китайского производителя. Фишка гаджета — разрешение 108 Мпикс. В нём камера собирает больше данных: увеличьте снимок — и вы увидите незначительную потерю качества, то есть большую фотографию спокойно можно обрезать. Смартфон получил пентакамеру — также с ультраширокоугольным объективом, двумя телефото с двукратным и пятикратным увеличением и макромодулем.

OnePlus 7T

Цена: 389 евро, или 27,5 тысячи рублей

В 2019 году смартфоны компании интересны дисплеями. 7 Pro, 7T и 7T Pro получили экраны с частотой обновления 90 Гц, так интерфейс будет казаться плавнее. Если 7 Pro при всех фишках мог показаться непривлекательным из-за высокой стоимости, то 7T лишён этой проблемы: он располагается в среднем ценовом сегменте — 35–45 тысяч рублей.

Redmi Note 8 Pro 6 + 128 Гбайт

Цена: 269 евро, или 19 тысяч рублей

Смартфон Xiaomi — один из самых сбалансированных в сегменте 15–20 тысяч рублей. Квадрокамера с главным модулем на 64 Мпикс, процессор — Helio G90T, с ним требовательные игры запускаются на высоких настройках графики, аккумулятор 4500 мАч, экран 6,53 дюйма Full HD+.

Игровое кресло

Цена: 345 евро, или 24 тысячи рублей

Назначение геймерских кресел — контролировать осанку пользователя. Они оснащаются наполнителем более высокой плотности, спинка повторяет правильные изгибы скелета, а на помощь ей приходят ортопедические комплектующие для поддержания правильной осанки — поясничный валик и специальный подголовник. Вот один из вариантов.

Блендер

Цена: 316 евро, или 22 тысячи рублей

Многофункциональный прибор, который можно использовать для приготовления коктейлей или как соковыжималку. Четыре лезвия, плавная регулировка скорости работы, мощность 750 Ватт — в общем, универсальный прибор для кухни.

Телевизор Englaon

Цена: 322 евро, или 23 тысячи рублей

Экран LED, соотношение сторон 16:9, разрешение FullHD (1920x1080). Габариты — 103 x 22 x 70 см, вес 10 кг.

Робот-пылесос Xiaomi Roborock

Цена: 360 евро, или 26 тысяч рублей

Китайская компания делает не только смартфоны с выгодным соотношением цены и характеристик, но и товары для умного дома. Roborock из таких. Это робот-пылесос для сухой уборки. Активируйте его, и он за вас уберёт пыль в комнате и привлечёт внимание кота. Устанавливается интервал работы. Размеры корпуса — 345x345x96 мм, ёмкость пылесборника — 0,5 л.

Парка из хлопка с капюшоном и меховым подкладом

Цена: 314 евро, или 22 тысячи рублей