Представлены два бюджетных Samsung, которые убьют Xiaomi

Корейская компания продолжает выпускать модели для начального и среднего ценовых уровней. Эти устройства должны удивить качеством фотографий и временем автономной работы.

Samsung представила для российского мобильного рынка два смартфона линейки Galaxy A — Galaxy A71 и Galaxy A51.

Модели станут доступны для покупки в январе следующего года. Стоимость и позиционирование устройств компания не раскрывает. Судя по характеристикам, Galaxy A71 будет смартфоном среднего ценового уровня, а Galaxy A51 — начального.

Galaxy A71

Смартфон оснащён квадрокамерой. Это главный модуль, ультраширокоугольный, датчик глубины для поддержки портретного режима и камера для макросъёмки. Разрешение — 64+12+5+5 Мпикс. Разрешение фронтальной камеры — 32 Мпикс.

Диагональ экрана — 6,7 дюйма. Технология — AMOLED, разрешение Full HD+. Сканер отпечатка пальца расположен под дисплеем, вырез под фронтальную камеру выполнен в форме точки и расположен в верхней части экрана посередине. Размеры корпуса — 163,6 x 76 x 7,7 мм, вес — 179 г.

Чип смартфона — субфлагманский Snapdragon 730, объём памяти — 6+128 Гбайт, есть возможность подключения карты памяти MicroSD до 512 Гбайт. Слота три: SIM 1 + SIM 2 + MicroSD. Ёмкость аккумулятора — 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка с мощностью 25 Ватт.

Внешне смартфон соответствует времени: безрамочный экран, вырез в форме точки, основная камера с сенсорами в одном большом модуле. Доступны три цветовых решения: чёрный, голубой, серебристый.

Galaxy A51

Эта модель также получила квадрокамеру. Разрешение — 48 + 12 + 5 + 5 Мпикс. Это главный модуль, ультраширокоугольный, датчик для анализа глубины резкости и макро. Разрешение селфи-камеры — 32 Мпикс.

Процессор — Exynos 9611, объём памяти — 4/6 Гбайт оперативной и 64/128 Гбайт встроенной. Слота три — SIM 1 + SIM 2 + MicroSD до 512 Гбайт. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, мощность зарядки — 15 Ватт.

Диагональ экрана — 6,5 дюйма. Технология — AMOLED, разрешение — Full HD+. Размеры корпуса — 158,5 x 73,6 x 7,9 мм, вес 172 г. Доступны три цветовых решения — чёрный, белый и красный.