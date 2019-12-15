Установите немедленно. 7 приложений, экономящих ваши деньги

Фото © Shutterstock

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Интернет сделал доступнее не только информацию, но и возможности тратить деньги. Магазины, приложения с ежемесячной подпиской, встроенные в программы покупки. Да и офлайн мы стабильно сбиваемся и забываем, на что тратим деньги, мелкие покупки приводят к большим расходам. Лайф называет приложения, которые либо следят за вашими тратами, либо позволяют экономить в процессе покупки.

"Едадил" (iOS, Android)

<p>Фото © <strong>&#34;</strong><a href="https://vk.com/edadeal" target="_blank"><strong><ins>Едадил&#34;</ins></strong></a></p>

Это агрегатор цен в продуктовых магазинах. Стоимость одного и того же товара в одной торговой сети может варьироваться в зависимости от расположения, а следить за изменением цен самому просто невозможно. "Едадил" делает это за вас — он позволяет следить за акциями не только для всей торговой сети, но и в конкретных магазинах. Так, вы узнаете, что хлеб в "Пятёрочке" на соседней улице дешевле, чем в "Пятёрочке" через дорогу.

В приложении можно выбрать приоритетные магазины, опять же — оно позволяет добавить всю сеть или с конкретным адресом. В общем, обходить магазины для мониторинга цен на полках и в брошюрах больше не нужно — сэкономьте время и силы и отслеживайте изменение цен в мобильном приложении.

Coin Keeper (iOS, Android)

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/CoinKeeperRu/photos/a.823401634387474/2150467651680859/?type=3&theater" target="_blank">CoinKeeper.ru</a></p>

Приложение интегрирует данные о доходах и расходах из банков и распределяет их. В нём доступны следующие категории: "Доходы", "Расходы", "Счета", "Долги" и "Цели". Категорию импортированных расходов нужно вбивать вручную.

Зачем нужно это приложение? Для самоконтроля. Вы видите, сколько потратили за определённый период и на что конкретно. На основании этого можно корректировать последующие траты. Кроме того, банально легче отказаться от ненужных трат, если все расходы у вас перед глазами.

Money Flow (iOS, Android)

<p>Фото © <a href="https://apps.apple.com/ru/app/money-flow-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/id900890647" target="_blank">App Store</a></p>

Аналогичное приложение, предоставляющее подробную статистику доходов и расходов за определённый период. Разработано для анализа расходов и самоконтроля.

Уникальная возможность Money Flow — показ мест на карте, где и сколько было потрачено. Функция становится доступна при активации платной подписки за 229 рублей. Также приложение позволит прикрепить фотографии к операции и включить автоматическое резервное копирование.

AliExpress (iOS, Android)

<p>Фото © Shutterstock</p>

Китайский маркетплейс лоялен к пользователям мобильных приложений. Сайт стабильно предлагает получить дополнительные скидки на отдельные товары при покупке через телефон. Кроме того, в мобильном приложении появляются спецпредложения, недоступные на сайте

Кроме того, AliExpress начисляет бонусы за активность. Покупайте мелкие дешёвые товары, оценивайте продавцов и оставляйте отзывы — за выполненные действия вы получите монеты, которые можно будет обменять на купон и самостоятельно сгенерировать скидку. Телефон под рукой чаще компьютера, поэтому получить монеты за активность проще.

Skyscanner (iOS, Android) или Aviasales (iOS, Android)

<p>Фото © Public Domain</p>

Самые известные сервисы из списка. Приложения для поиска дешёвых авиабилетов показывают вам предложения от разных авиакомпаний с их ценниками. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие билеты.

Megabonus (iOS, Android) или LetyShops (iOS, Android)

<p>Фото © Megabonus</p>

Это приложения кешбэк-сервисов. Магазины платят им за привлечение клиентов, и часть суммы отправляется покупателю. Купил смартфон — часть суммы вернулась обратно, взял чехол. Приобрёл консоль — получил часть денег обратно, докупил второй контроллер. На возврат крупной суммы рассчитывать нельзя, но на аксессуар вполне.

Приложение покажет, какой процент цены можно вернуть в различных магазинах. Если цены у ретейлеров примерно одинаковые, то процент кешбэка нет. Всё зависит от того, насколько магазин заинтересован в привлечении новых клиентов.

ZenMall (Android)

<p>Фото © ZenMall</p>

Перед началом пользования приложение попросит вас указать сферу интересов — одежда, посуда, техника, часы, косметика и прочее. После оно начнёт оповещать вас о скидках на эти товары в разных магазинах. Приложение работает как агрегатор — собирает предложения с разных площадок и показывает вам все в одной.

Ленты в нём две — трендовые товары, которые заказывает большое количество пользователей, и на основе ваших интересов, которые вы указываете вручную при регистрации. Кроме того, вы можете просматривать ленты других пользователей и подписываться на них, если они вам нравятся.

Автор:
ДМ
Денис Марков
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