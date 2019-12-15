Установите немедленно. 7 приложений, экономящих ваши деньги

Интернет сделал доступнее не только информацию, но и возможности тратить деньги. Магазины, приложения с ежемесячной подпиской, встроенные в программы покупки. Да и офлайн мы стабильно сбиваемся и забываем, на что тратим деньги, мелкие покупки приводят к большим расходам. Лайф называет приложения, которые либо следят за вашими тратами, либо позволяют экономить в процессе покупки.

"Едадил" (iOS, Android)

Это агрегатор цен в продуктовых магазинах. Стоимость одного и того же товара в одной торговой сети может варьироваться в зависимости от расположения, а следить за изменением цен самому просто невозможно. "Едадил" делает это за вас — он позволяет следить за акциями не только для всей торговой сети, но и в конкретных магазинах. Так, вы узнаете, что хлеб в "Пятёрочке" на соседней улице дешевле, чем в "Пятёрочке" через дорогу.

В приложении можно выбрать приоритетные магазины, опять же — оно позволяет добавить всю сеть или с конкретным адресом. В общем, обходить магазины для мониторинга цен на полках и в брошюрах больше не нужно — сэкономьте время и силы и отслеживайте изменение цен в мобильном приложении.

Coin Keeper (iOS, Android)

Приложение интегрирует данные о доходах и расходах из банков и распределяет их. В нём доступны следующие категории: "Доходы", "Расходы", "Счета", "Долги" и "Цели". Категорию импортированных расходов нужно вбивать вручную.

Зачем нужно это приложение? Для самоконтроля. Вы видите, сколько потратили за определённый период и на что конкретно. На основании этого можно корректировать последующие траты. Кроме того, банально легче отказаться от ненужных трат, если все расходы у вас перед глазами.

Money Flow (iOS, Android)

Аналогичное приложение, предоставляющее подробную статистику доходов и расходов за определённый период. Разработано для анализа расходов и самоконтроля.

Уникальная возможность Money Flow — показ мест на карте, где и сколько было потрачено. Функция становится доступна при активации платной подписки за 229 рублей. Также приложение позволит прикрепить фотографии к операции и включить автоматическое резервное копирование.

AliExpress (iOS, Android)

Китайский маркетплейс лоялен к пользователям мобильных приложений. Сайт стабильно предлагает получить дополнительные скидки на отдельные товары при покупке через телефон. Кроме того, в мобильном приложении появляются спецпредложения, недоступные на сайте

Кроме того, AliExpress начисляет бонусы за активность. Покупайте мелкие дешёвые товары, оценивайте продавцов и оставляйте отзывы — за выполненные действия вы получите монеты, которые можно будет обменять на купон и самостоятельно сгенерировать скидку. Телефон под рукой чаще компьютера, поэтому получить монеты за активность проще.

Skyscanner (iOS, Android) или Aviasales (iOS, Android)

Самые известные сервисы из списка. Приложения для поиска дешёвых авиабилетов показывают вам предложения от разных авиакомпаний с их ценниками. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие билеты.

Megabonus (iOS, Android) или LetyShops (iOS, Android)

Это приложения кешбэк-сервисов. Магазины платят им за привлечение клиентов, и часть суммы отправляется покупателю. Купил смартфон — часть суммы вернулась обратно, взял чехол. Приобрёл консоль — получил часть денег обратно, докупил второй контроллер. На возврат крупной суммы рассчитывать нельзя, но на аксессуар вполне.

Приложение покажет, какой процент цены можно вернуть в различных магазинах. Если цены у ретейлеров примерно одинаковые, то процент кешбэка нет. Всё зависит от того, насколько магазин заинтересован в привлечении новых клиентов.

ZenMall (Android)

Перед началом пользования приложение попросит вас указать сферу интересов — одежда, посуда, техника, часы, косметика и прочее. После оно начнёт оповещать вас о скидках на эти товары в разных магазинах. Приложение работает как агрегатор — собирает предложения с разных площадок и показывает вам все в одной.

Ленты в нём две — трендовые товары, которые заказывает большое количество пользователей, и на основе ваших интересов, которые вы указываете вручную при регистрации. Кроме того, вы можете просматривать ленты других пользователей и подписываться на них, если они вам нравятся.