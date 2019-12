Выбор iPhone под Новый год: Apple прячет лучшую модель, но её легко найти

Смартфоны Apple самые желанные среди флагманов. Уже три года подряд компания выпускает по три iPhone одновременно, и возникает вопрос: какой смартфон купить? В этом году ассортимент разнообразный, и об одной из самых выгодных моделей компания из Купертино молчит. Рассказываем, что это за модель и чем она хороша.

Подушка безопасности

iPhone X изменил индустрию смартфонов, но и доставил Apple немало проблем. Продажи были высокими, но ниже, чем планировалось, из-за этого партнёры компании из Купертино рисковали не окупить затраты на производство комплектующих.

Проблема поднялась дважды — в первом квартале 2018 года, когда Apple сократила объём производства модели, и в четвёртом, когда от модели отказались, заменив её на XS. Оба раза это касалось Samsung как поставщика OLED-экранов. Так, корейцы и другие вендоры комплектующих задумались: а стоит ли сотрудничать с Apple только ради имиджа, если высока вероятность уйти в минус?

Решением проблемы стал iPhone XR. Это удешевлённый смартфон с экраном и камерами попроще, но остальные комплектующие вроде процессора, динамиков и главного модуля основной камеры те же, что и у XS, и XS Max, флагманских моделей 2018 года. Чтобы окупить дисплеи, XR не поможет, но процессоры, которые создаёт сама Apple, камеры, динамики и прочее — вполне.

В итоге Apple оказалась в идеальном положении: цены на дорогие смартфоны можно не поднимать, они останутся имиджевыми, а "айфон попроще" привлечёт внимание и опустошит склады с закупленными комплектующими. iPhone XR оказался идеальным и экономическим, и маркетинговым решением. Летом этого года он стал самым популярным смартфоном в мире, а в сентябре на презентации новой линейки Apple сначала показала его преемника iPhone 11, а потом 11 Pro и его Max-версию. Компания, очевидно, рассчитывает прежде всего на "айфон попроще", а потом уже на имиджевые модели.

Умолчать о неугодном

Проблема в другом — на старте продаж и в принципе такие смартфоны конкурируют с устройствами прошлого года. XR был прямым конкурентом X, а 11 теперь соперничает с XS, моделью 2018 года.

Apple выгоднее, чтобы пользователи покупали первые: сразу после выхода моделей 2018 года iPhone X убрали с сайта компании, в этом году после презентации iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max предшественников XS и XS Max удалили из каталога. Причём по желанию компания может не убирать страницу смартфона, если ей это невыгодно. iPhone SE появлялся на сайте, когда уже был снят с производства, компании надо было продать последнюю партию.

Магазины вешают большие скидки на такие модели, но продвигают их крайне незаметно. На главной странице сайта вы увидите продажу новых устройств по trade-id, прошлогодние же будут скромно висеть в своих разделах и не переступят установленные границы. Например, в декабре этого года iPhone XS 64 Гбайт стоил 55 990 рублей сразу у двух ретейлеров, но говорили об этом только Telegram-каналы со скидками на гаджеты.

Силы равны?

iPhone становились популярными не только из-за магии бренда и высоких стандартов качества. Когда выходила новая модель, предыдущая дешевела и становилась наиболее выгодной по соотношению цены и характеристик. Когда представили 7 и 7 Plus, люди активно раскупали 6S и 6S Plus. Тоже самое было с 7 и 7 Plus, когда вышли 8, 8 Plus и X. Исключение — iPhone 5S, его брали из-за любви к классическому корпусу, созданному по канонам Стива Джобса.

iPhone XR сломал систему. В 2018 году он смотрелся выгоднее X, а в 2019 году iPhone 11 — наиболее доступный и привлекательный смартфон Apple. Из прошлогодних выжил XR, став на десять тысяч рублей дешевле 11, XS и XS Max же уделяется неприлично мало внимания.

Чем хорош iPhone XS?

А зря.

Главная причина взять iPhone XS — экран. Он сделан по технологии OLED — здесь цвета более насыщенные, а чёрный — по-настоящему чёрный, потому что пиксели этого цвета не подсвечиваются. Но это не главное. Здесь Apple не сэкономила на разрешении дисплея — 2436x1125 пикселей, тогда как у iPhone 11 — 1792х828 точек.

Дальше — камера, но это уже дело вкуса и приоритетов. Фишка 11 — ультраширокоугольный модуль и ночной режим. Первый позволяет снимать с увеличенным углом обзора, хотя в противовес снижается детализация и становится хуже баланс белого. Во втором получаются более качественные снимки при недостаточной освещённости — детализация будет выше, динамический диапазон шире.

Какие плюсы у XS? Оптический зум. Вы сможете снимать с двукратным приближением и без потери качества. Ночного режима здесь нет. Если вы хотите снимать при недостаточной освещённости качественно, помогут только "костыли" — приложения из App Store с такой функцией, и они, как правило, платные.

Неоспоримый минус XS на фоне 11 — автономность. Во всей серии iPhone 2019 года этот показатель улучшился, ради этого устройства получили утолщённые корпуса. После дня умеренного пользования наутро останется около 30% заряда. С XS ситуация хуже — этот смартфон может не дожить до конца дня.

Что же взять — 11 или XS?

Выбирайте исходя из приоритетов. Если вам важны автономность и современный дизайн с камерой в квадратном блоке, берите iPhone 11. Если же вы хотите экран чётче и возможность фотографировать с двукратным увеличением без потери качества, берите iPhone XS.

Силы в этой ситуации равны: пользователь решит, какой смартфон ему больше подходит, исходя из задач. Жаль, что силы становятся неравными из-за нечестного продвижения: пока iPhone 11 агрессивно навязывается, об XS все молчат.