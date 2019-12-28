Порадуй безвкусием. Худшие гаджеты — подарки на Новый год

Электроника — одна из самых распространённых категорий товаров, которые выбирают в качестве подарка на Новый год. Гаджеты функциональны и презентабельны, однако вы можете и разочаровать человека, если подарите некоторые из них.

Пауэрбанк

Какой подарок может быть скучнее внешнего аккумулятора? Справедливости ради, аксессуар практичен — он может выручить, когда рядом долгое время нет розетки или вы забыли зарядить смартфон, планшет или ноутбук ночью. При этом в плане подарка с его помощью можно только потроллить.

Этот девайс не даёт никакого вау-эффекта ни в эстетическом плане, ни в практическом. Скорее всего, после получения такого подарка человек разочаруется.

Флешка

В плане монотонности она соперничает с пауэрбанком. Исключение — флешка в комплекте. Если она прилагается в пакете с другими подарками, то может показаться приятным и практичным дополнением.

Внешний электронный носитель как единственный подарок — скука и показатель безразличия, он не вызывает никаких эмоций. Вряд ли с вами продолжат общение после такого презента.

Чехол на смартфон

Та же ситуация: практично, но не впечатляюще. Кроме того, чехол — дешёвый товар, это ещё и показатель безразличия и нежелания тратиться на человека.

Проводные наушники-затычки

Если и дарить наушники с проводами, то только накладные. Их любят меломаны, в них звук действительно лучше, чем в любых беспроводных, и они могут выглядеть презентабельно и смотреться стильным аксессуаром. Проводные наушники-затычки — полная противоположность.

Во-первых, это дёшево. Трудно найти проводные затычки, которые стоили бы дороже пяти тысяч рублей. И самая частая причина пользования проводной гарнитурой — именно экономия.

Во-вторых, проводные наушники-затычки — самый хрупкий и часто меняемый аксессуар. Рвущиеся провода, один перестающий работать наушник — это основные причины смены проводной гарнитуры.

iPhone в ювелирной отделке

Один из производителей подобных устройств — компания Caviar. Корпус из чистого золота, изумруды, натуральный мех — такое оформление получает её продукция. Смартфоны с ювелирной отделкой — игрушка для богачей, которым совсем не на что тратить деньги.

Ювелирный iPhone в качестве подарка — всё равно что леопардовая шуба. Гаджет показывает состоятельность, но с ним человек смотрится безвкусно и вульгарно.

Беспроводная зарядка

Способна удивить, дать новый пользовательский опыт и гармонично вписаться в интерьер. Но представьте, что вы дарите человеку зарядное устройство. Наверное, это как автолюбителю подарить насос для шин.

Проводная зарядка

Единственная причина подарить её — поиздеваться над другом с iPhone (и он должен быть близким). Быстрая зарядка идёт в комплекте со всеми смартфонами Apple, кроме iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. К остальным моделям прилагается обычная на 5 Ватт, кроме того, кабель и штекер продаются отдельно.

Если вы вечно спорите, что лучше, — iPhone или одна из марок Android-смартфонов, это отличный способ намекнуть, что практичнее. Если же вы искренне хотите сделать человеку приятно, то подарить шнур с вилкой. Серьёзно?

Наконечники для зарядок

Популярный товар на AliExpress. Это такие насадки в форме животных и рептилий на штекер вашей зарядки для смартфона или ноутбука. Ещё в подобном оформлении продаются подставки для смартфона — якобы его держат заяц, лиса и крокодил.

Дарить такие аксессуары скорее не стоит. Они не украшают интерьер, а делают его безвкусным. Практической пользы тоже никакой — есть наконечники, защищающие наушники от разрыва в области между штекером и проводом, а это просто безделушка.

Исключение: аксессуары подойдут как подарок детям.Таким образом можно выделить зарядку от телефона ребёнка или просто вручить интересную игрушку. В общем как вариант рассмотреть можно, но подумайте, прежде чем подарить фиксаторы кабеля.