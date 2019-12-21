Покупайте эти товары только на AliExpress. Иначе переплатите в шесть раз

Мы стабильно переплачиваем за товары, когда их можно взять, без преувеличения, в разы дешевле. Особенно это касается аксессуаров и мелких товаров, которые вроде бы и так недорогие. Лайф разобрался, что лучше заказывать в Китае.

У разных ретейлеров на один и тот же товар цены могут разниться. Продавцы полагаются на невнимательность покупателей и не снижают цены синхронно с конкурентами. Особенно сильно это видно в дни скидок — 11 ноября и в чёрную пятницу.

Наиболее заметен контраст между китайским онлайн-магазином AliExpress и российскими магазинами. Маркетплейс предлагает более щедрые скидки и в дни праздников. Правда, есть и другие причины, почему на "Али" товары дешевле. Для начала покажем, какие категории товаров выгоднее покупать там.

Китайские смартфоны проверенных брендов

Например, Xiaomi Redmi Note 8T 4 + 64 Гбайта.

В российских магазинах — 15 990 рублей.

На AliExpress без наценки — 12 339 рублей.

С НДС в 20% цены на смартфоны взлетают, и Xiaomi смотрятся уже не лучшими по соотношению цены и характеристик.

Эти же бренды продают смартфоны на китайском маркетплейсе без наценки. Два момента: смотрите, чтобы в устройстве стояла глобальная прошивка с поддержкой сервисов Google, и запаситесь терпением, чтобы дождаться доставки из Поднебесной.

Китайские фитнес-браслеты

Например, трекер Honor Band 5.

В российских магазинах — 2490 рублей.

На AliExpress — $28,06, или 1800 рублей.

Аналогичная история. Фитнес-трекер — сверхбюджетный аксессуар с крошечным экраном и минимальным набором возможностей. Замер шагов, подсчёт калорий, сна, в редких случаях — удалённое управление музыкой. Странно переплачивать за такой скудный набор функций, а с НДС 20% придётся. Поэтому рациональнее подождать, пока придёт посылка из Китая, и не платить лишнего.

Чехлы для смартфонов

В российских магазинах — 1145 рублей + доставка.

На AliExpress — $1,91, или 120 рублей со скидкой, а без неё стоил бы $2,98, или 186 рублей.

Культура аксессуаров — особенно важный момент для Apple. Чехлы для iPhone продаются на каждом шагу — в салонах связи, магазинах электроники, на островках торговых центров, в интернет-магазинах. А выгоднее всего покупать кейсы на AliExpress, если вы не ярый фанат Apple и смотрите на неоригинальные чехлы.

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Чаще всего более дешёвыми оказываются мелкие аксессуары — вроде чехла для зарядного кейса от беспроводных наушников и фиксаторов кабелей. Вот самые яркие примеры.

Кисть для макияжа с резиновой подставкой

В российских магазинах — 340 рублей.

На AliExpress — $1,28, или 60 рублей.

Ремешок для Apple Watch

В российских магазинах — 543 рубля.

На AliExpress — $2,40, или 150 рублей.

Фиксатор кабеля смартфона

В российских магазинах — 495 рублей за три штуки, то есть 165 рублей за одну штуку.

На AliExpress — $0,35, или 21 рубль за одну штуку.

Почему на AliExpress так дёшево?

С первой причиной разобрались: товары не дорожают, потому что производители не платят пошлины. Вторая обусловлена особенностями китайского рынка труда.

В Поднебесной 16,6 миллиона человек живут за чертой бедности, это 1,7% населения, поэтому люди работают на производстве за копейки. Так, Apple и Tesla построили там свои заводы — низкооплачиваемой рабочей силы слишком много. Кроме того, там низкие цены на аренду помещений. В общем, затраты на производство ощутимо ниже, чем в России, Европе или США. Также там высокая конкуренция, в частности и на самом AliExpress, поэтому магазинам надо привлекать клиентов привлекательным прайсом.

Какие выводы?

Сравнивайте цены у разных продавцов. Смотрите на стоимость, а не на процент скидки. При более низком значении в другом магазине товар можно купить гораздо выгоднее, чем там, где указана большая скидка.

За мелкими товарами идите на AliExpress. Чехлы для смартфонов здесь значительно дешевле, чем в российских интернет-магазинах. Подставки для смартфонов, насадки на кабели и прочее — тоже.

Будьте осторожны, если покупаете зарядные устройства на AliExpress. Им не обязательно быть оригинальными. Важно, чтобы они соответствовали стандартам качества, которые задают производители смартфонов. Несертифицированная зарядка стабильно становится причиной возгорания аккумулятора.