Покупайте эти товары только на AliExpress. Иначе переплатите в шесть раз

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Мы стабильно переплачиваем за товары, когда их можно взять, без преувеличения, в разы дешевле. Особенно это касается аксессуаров и мелких товаров, которые вроде бы и так недорогие. Лайф разобрался, что лучше заказывать в Китае.

У разных ретейлеров на один и тот же товар цены могут разниться. Продавцы полагаются на невнимательность покупателей и не снижают цены синхронно с конкурентами. Особенно сильно это видно в дни скидок — 11 ноября и в чёрную пятницу.

Наиболее заметен контраст между китайским онлайн-магазином AliExpress и российскими магазинами. Маркетплейс предлагает более щедрые скидки и в дни праздников. Правда, есть и другие причины, почему на "Али" товары дешевле. Для начала покажем, какие категории товаров выгоднее покупать там.

Китайские смартфоны проверенных брендов

Например, Xiaomi Redmi Note 8T 4 + 64 Гбайта.

В российских магазинах 15 990 рублей.

На AliExpress без наценки 12 339 рублей.

<p>Скриншот LIFE</p>

С НДС в 20% цены на смартфоны взлетают, и Xiaomi смотрятся уже не лучшими по соотношению цены и характеристик.

Эти же бренды продают смартфоны на китайском маркетплейсе без наценки. Два момента: смотрите, чтобы в устройстве стояла глобальная прошивка с поддержкой сервисов Google, и запаситесь терпением, чтобы дождаться доставки из Поднебесной.

Китайские фитнес-браслеты

Например, трекер Honor Band 5.

В российских магазинах 2490 рублей.

На AliExpress $28,06, или 1800 рублей.

<p>Скриншот LIFE</p>

Аналогичная история. Фитнес-трекер — сверхбюджетный аксессуар с крошечным экраном и минимальным набором возможностей. Замер шагов, подсчёт калорий, сна, в редких случаях — удалённое управление музыкой. Странно переплачивать за такой скудный набор функций, а с НДС 20% придётся. Поэтому рациональнее подождать, пока придёт посылка из Китая, и не платить лишнего.

Чехлы для смартфонов

В российских магазинах 1145 рублей + доставка.

На AliExpress $1,91, или 120 рублей со скидкой, а без неё стоил бы $2,98, или 186 рублей.

<p>Скриншот LIFE</p>

Культура аксессуаров — особенно важный момент для Apple. Чехлы для iPhone продаются на каждом шагу — в салонах связи, магазинах электроники, на островках торговых центров, в интернет-магазинах. А выгоднее всего покупать кейсы на AliExpress, если вы не ярый фанат Apple и смотрите на неоригинальные чехлы.

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Чаще всего более дешёвыми оказываются мелкие аксессуары — вроде чехла для зарядного кейса от беспроводных наушников и фиксаторов кабелей. Вот самые яркие примеры.

Кисть для макияжа с резиновой подставкой

В российских магазинах 340 рублей.

На AliExpress $1,28, или 60 рублей.

<p>Скриншот LIFE</p>

Ремешок для Apple Watch

В российских магазинах 543 рубля.

На AliExpress $2,40, или 150 рублей.

<p>Скриншот LIFE</p>

Фиксатор кабеля смартфона

В российских магазинах — 495 рублей за три штуки, то есть 165 рублей за одну штуку.

На AliExpress — $0,35, или 21 рубль за одну штуку.

Почему на AliExpress так дёшево?

С первой причиной разобрались: товары не дорожают, потому что производители не платят пошлины. Вторая обусловлена особенностями китайского рынка труда.

В Поднебесной 16,6 миллиона человек живут за чертой бедности, это 1,7% населения, поэтому люди работают на производстве за копейки. Так, Apple и Tesla построили там свои заводы — низкооплачиваемой рабочей силы слишком много. Кроме того, там низкие цены на аренду помещений. В общем, затраты на производство ощутимо ниже, чем в России, Европе или США. Также там высокая конкуренция, в частности и на самом AliExpress, поэтому магазинам надо привлекать клиентов привлекательным прайсом.

Какие выводы?

Сравнивайте цены у разных продавцов. Смотрите на стоимость, а не на процент скидки. При более низком значении в другом магазине товар можно купить гораздо выгоднее, чем там, где указана большая скидка.

За мелкими товарами идите на AliExpress. Чехлы для смартфонов здесь значительно дешевле, чем в российских интернет-магазинах. Подставки для смартфонов, насадки на кабели и прочее — тоже.

Будьте осторожны, если покупаете зарядные устройства на AliExpress. Им не обязательно быть оригинальными. Важно, чтобы они соответствовали стандартам качества, которые задают производители смартфонов. Несертифицированная зарядка стабильно становится причиной возгорания аккумулятора.

Автор:
ДМ
Денис Марков
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