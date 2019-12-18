Представлен телефон для военных без камеры и с защищённым корпусом

Мобильное устройство защищено по военному стандарту. А собрать данные с его помощью не получится.

Представлен телефон с ударопрочным корпусом INOI 244Z.

Корпус защищён по стандарту 76-ФЗ и может использоваться военнослужащими. Помимо этого телефон выделяется тонкостью — толщина его составляет всего 12 мм. Вес телефона — 104 грамма. Корпус INOI 244Z оснащён металлическими вставками, защищающими телефон от ударов и повреждений.

Диагональ экрана — 2,4 дюйма, разрешение 320х240 пикселей. Ёмкость аккумулятора — 2000 мАч, с ним аппарат живёт 13 часов в режиме разговора. Слота для СИМ-карты два.

Расширенных мультимедийных возможностей нет: отсутствует камера и диктофон, нет интернета и Bluetooth. Предусмотрен светодиодный фонарик.

Модель выпускается в двух вариантах расцветки: чёрный и хаки. Стоимость INOI 244Z составит 1490 рублей.

Возможно, это OEM-сборка. Лайф изучил предложения на AliExpress и нашел внешне похожие модели.