Apple привезла в Россию компьютер по цене квартиры в Выхине

Устройство удивляет стоимостью и дизайном — оно стоит как квартира на окраине Москвы, а внешне похоже на тёрку.

Apple начала продажи системного блока Mac Pro в России. Устройство доступно на сайте компании, российские ретейлеры разместили страницы компьютера с пометкой "Скоро в продаже".

Компьютер не подходит для игр, это профессиональное устройство. Система оптимизирована для монтажа видео, работы с графикой и подобных задач.

На сайте компании предлагается собрать компьютер из комплектующих самому. Можно выбрать процессор, память, графический процессор, накопитель, Apple Afterburner, мышь, трекпад и предустановленное ПО.

Также предлагаются подставка Pro Stand и монтажный адаптер VESA. С помощью первого аксессуара можно настроить высоту, наклон и поворот дисплея, а адаптер позволяет закрепить экран на любом настенном или настольном кронштейне.

В максимальной комплектации устройство стоит 4 292 454 pyб., в минимальной — 449 990 pyб. Монитор Pro Display XDR в стандартной комплектации стоит 379 990 руб., с нанотекстурой — 449 990 руб.

Блок в максимальной комплектации и монитор с нанотекстурой суммарно будут стоить 4 742 444 руб. Стоимость близка к ценам на квартиры в Москве. Примерно за столько же продаётся однокомнатная квартира площадью 32 кв. м в Выхине или однокомнатная площадью 24,4 кв. м возле станции метро "Ботанический сад".