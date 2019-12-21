Открылось голосование в рамках премии "Лучший гаджет – 2019 по версии Рунета"

Пользователи Сети смогут выбрать наиболее достойное устройство в 47 номинациях. Голосование продлится до конца следующего месяца.

Hi-Tech Mail.Ru начал голосование в рамках ежегодной премии "Лучший гаджет — 2019 по версии Рунета".

Категорий устройств пять: смартфоны, компьютеры, камеры, телевизоры, гаджеты. Из каждой девайсы будут участвовать в нескольких номинациях. У смартфонов их 13: флагман года, инновация года, лучшие технологии, лучший доступный флагман, оптимальный баланс, лучший дизайн, лучший игровой смартфон, лучший люксовый смартфон, лучший камерофон, лучший складной смартфон, лучший смартфон для медиа, лучший долгоработающий смартфон, лучший доступный смартфон. Всего номинаций 47.

Голосование продлится до 30 января 2020 года. За два дня пользователи Рунета отдали более 43 тысяч голосов.

Лайф активно тестировал гаджеты в 2019 году. Из номинантов можно найти обзоры: Samsung Galaxy Note 10+, Vivo NEX 3, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy Fold, Oppo Reno 2, Samsung Galaxy M30S, Honor 9X, Xiaomi Mi 9T и Samsung Galaxy S10E. Не уверены, за кого хотите проголосовать, посмотрите, что могут эти модели.