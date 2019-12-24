Известно название нового Samsung Galaxy S, который убьёт iPhone 11

Следующий флагман Samsung будет называться Galaxy S20. Об этом сообщил инсайдер ice Universe.
Galaxy S20— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019
Получается, компания не последует за Apple и iPhone 11. В Android-сегменте принято обозначать смартфоны круглыми числами. Например, LG V10, V20 и V30.
Традиционно презентация новых Galaxy S проходит в феврале перед выставкой Mobile World Congress. В этом году компания презентовала четыре мобильных устройства серии — стандартный S10, увеличенный S10+, компактный и удешевлённый S10e и S10 5G с поддержкой нового стандарта сотовой связи.
Лайф тестировал три устройства из четырёх. В одном обзоре мы рассказали чем S10 и S10e могут заинтересовать, если вы не планируете брать S10+, а во втором детально протестировали камеры S10+ (в S10 такая же, в S10e те же основной и ультраширокоугольный сенсоры).