Прости, Android. Назван самый популярный смартфон в мире, и это снова iPhone

Аналитики Counterpoint Research назвали 10 самых популярных смартфонов в мире в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщает 9to5mac. Самым популярным вновь стал Apple iPhone XR.
Топ-10 самых популярных смартфонов:
- iPhone XR (3% рынка)
- Samsung Galaxy A10 (2,6%)
- Samsung Galaxy A50 (1,9%)
- Oppo A9 (1,6%)
- iPhone 11 (1,6%)
- Oppo A5s (1,5%)
- Samsung Galaxy A20 (1,4%)
- Oppo A5 (1,3%)
- Xiaomi Redmi A7 (1,2%)
- Huawei P30 (1,1%)
iPhone XR уже становился самым популярным смартфоном в мире по данным за 6 месяцев этого года. Лайф разбирался в причинах его успеха.
iPhone 11 — его преемник. Он был выпущен в конце сентября этого года. Лайф рассказывал, как Apple его позиционирует.
Galaxy A50 — хит Samsung. Лайф тестировал устройство и рассказывал о его плюсах и минусах.