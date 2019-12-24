Прости, Android. Назван самый популярный смартфон в мире, и это снова iPhone

Удешевлённый смартфон Apple снова возглавляет рейтинг самых продаваемых мобильных устройств. Другой удешевлённый iPhone уже забрался в топ-5, хотя вышел всего 4 месяца назад.

Аналитики Counterpoint Research назвали 10 самых популярных смартфонов в мире в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщает 9to5mac. Самым популярным вновь стал Apple iPhone XR.

Топ-10 самых популярных смартфонов:

iPhone XR (3% рынка) Samsung Galaxy A10 (2,6%) Samsung Galaxy A50 (1,9%) Oppo A9 (1,6%) iPhone 11 (1,6%) Oppo A5s (1,5%) Samsung Galaxy A20 (1,4%) Oppo A5 (1,3%) Xiaomi Redmi A7 (1,2%) Huawei P30 (1,1%)

iPhone XR уже становился самым популярным смартфоном в мире по данным за 6 месяцев этого года. Лайф разбирался в причинах его успеха.

iPhone 11 — его преемник. Он был выпущен в конце сентября этого года. Лайф рассказывал, как Apple его позиционирует.

Galaxy A50 — хит Samsung. Лайф тестировал устройство и рассказывал о его плюсах и минусах.