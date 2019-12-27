Не покупай, подумай. Марки смартфонов, с которыми лучше не связываться

Бренд может стать ключевым моментом при выборе смартфона. Устройства этих марок гарантированно доставят вам проблемы. Лайф перечислил бренды, которые стоит обходить стороной.

Fly

В лучшие времена компания была такой же народной, как сейчас Xiaomi. Она продавала смартфоны за пять-шесть тысяч рублей и тем самым завоевала аудиторию людей, которые вообще не хотят платить за мобильное устройство.

Но она была не такой честной и меньше заботилась о репутации. Чудес не бывает: за крайне выгодными предложениями скрывалась тотальная экономия на комплектующих. Как итог — массовые жалобы пользователей на лаги, быстрый выход смартфонов из строя и хрупкие корпусы.

В 2019 году компания номинально присутствует на рынке и продаёт смартфоны начального уровня по цене до пяти тысяч рублей, но её устройства абсолютно непригодны к использованию. В качестве альтернативы присмотритесь к устройствам Nokia или Redmi на Android Go. Они предлагают упрощённую операционную систему с облегчёнными приложениями, которые как раз ориентированы на устройства с малым объёмом памяти.

Prestigio

История абсолютно та же, что и с Fly: под видом выгодного соотношения цены и характеристик компания нагло экономит на комплектующих и продаёт людям низкокачественные устройства.

Как результат, устройства крайне нестабильные и непредсказуемые. Одна из частых претензий к смартфонам компании — перегрев аккумулятора во время зарядки. Производитель должен устанавливать максимальные значения мощности заряда и температуры аккумулятора, но Prestigio стабильно этим пренебрегает.

Немного другая история произошла у пользователя "Пикабу" с планшетом Prestigio. Его устройство начало нагреваться в режиме ожидания, когда просто лежало на столе. Батарея в этот момент разряжалась. Получается, планшет терял заряд, просто лёжа на плоскости и бездействуя.

LG

Корейский бренд смартфонов — один из самых странных в индустрии. Производитель предугадывает тренды, но вообще не получает славу. Экран 18:9 без физических кнопок на передней панели, ультраширокоугольный модуль, управление взмахом ладони — эти особенности появились в его смартфонах до того, как обрели популярность в индустрии.

Впрочем, отсутствие славы логично. LG не ставит на бюджетные устройства и не вкладывается в продвижение, а её смартфоны ассоциируются прежде всего с браком. Huawei Mate 20 Pro и Google Pixel 2 XL — эти модели объединяют бракованные дисплеи, в обеих стояли AMOLED-матрицы именно от корейцев.

Со смартфонами компании ситуация та же. На кожаном G4 отказывали материнские платы, из-за чего смартфоны приходили в негодность, на G7 ThinQ был брак с подсветкой экрана в нижней части, а на G8 ThinQ под стеклом пользователи находили пылинки (не катастрофа, но всё равно неприятно).

Да, бракованной оказывается не вся партия, некоторым пользователям точно повезёт, но и без учёта брака флагманы компании смотрятся невыгодно. G8 ThinQ обзорщики DxO Mark оценили в 99 баллов. Для сравнения: на третьей строчке располагается Xiaomi Mi Note 10 со 121 баллами и он стоит дешевле — $849 против $502.

Meizu

Сразу оговорка: компания частично перестала нагло экономить на комплектующих и некоторые модели действительно оправдывают стоимость и по характеристикам конкурируют с другими мобильными устройствами за ту же цену.

К примеру, Meizu 16 Xs предлагает AMOLED-экран, аккумулятор на 4000 мАч и чип Snapdragon 675, с которым в бенчмарке аппарат набирает 211 тысяч баллов. С такими параметрами это один из лучших смартфонов за свою цену. Он точно мощнее Samsung Galaxy A50, который тянет PUBG на высоких настройках графики и набирает в Antutu около 145 тысяч баллов.

Проблема в другом: положение компании на мобильном рынке нестабильно и, если оно ухудшится, неизвестно, как будут поддерживаться смартфоны.

Предпосылки были — весной она перестала обновлять смартфоны и снизила активность в соцсетях. В последний момент Meizu получила финансирование от правительства. И всё же она ушла с нескольких рынков смартфонов, в частности, закрылся офис в России. Компания планировала возвращение, но до конца дело так и не дошло.

В общем, покупать Meizu можно. Но что будет с обновлениями, неизвестно.