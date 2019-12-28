Последний флагман года? Realme X2 Pro: недорогой китаец может быть мощным

Смартфоны могут удивлять не только камерой. В этом году инженеры начали экспериментировать с экранами и смогли увеличить частоту обновления изображения. Взяв в руки одно из таких устройств, вы решите, что ваше хуже. Рассказываем, чем уникален дисплей нового смартфона Realme и что аппарат умеет ещё.

Дизайн: как все, но не совсем

Внешний вид Realme X2 Pro выполнен так, что он одновременно и смотрится однородно со всеми моделями этого года, и выделяется эксклюзивными элементами. Безрамочный экран, каплевидный вырез, основная камера с вертикально расположенными сенсорами — всё это выделяет телефоны 2019 года среди предшественников.

При этом основная камера расположена по середине корпуса, а не в левом краю. А логотип компании размещён слева от неё, а не в нижней части крышки. Эти два элемента добавляют уникальности трендовому корпусу.

Диагональ экрана — 6,5 дюйма, размеры корпуса — 161×75,7 мм × 8,7 мм. Смартфон большой, если переходить на него с условного iPhone 7, первое время придётся привыкать. Края крышки скошены для эффекта большей тонкости. Корпус смотрится стильно, но всё же на нём сэкономили: боковая рамка пластиковая, а задняя панель покрыта защитным стеклом Gorilla Glass 5 (актуальная модель — Gorilla Glass, а здесь стоит предыдущее).

Экран: почему так плавно?

Гордость Realme X2 Pro — экран с частотой обновлений 90 Гц. У современных мобильных устройств, за исключением единиц, это значение составляет 60 Гц. Показатель влияет на отображение картинки так же, как и частота кадров в секунду. Вот чем дисплей с 90 Гц лучше матрицы на 60 Гц.

С увеличенной частотой обновлений интерфейс покажется вам более плавным. Это видно, как только вы включаете смартфон и начинаете скроллить рабочий стол. Со временем привыкаешь. Но достаточно несколько часов провести за классическим экраном, и, вернувшись на Realme X2 Pro, вы снова почувствуете разницу.

Частота обновления дисплея регулируется. В настройках по желанию её можно понизить до 60 Гц. Отдельно 90 Гц включается и выключается в конкретных приложениях. Правда, чтобы действительно увидеть разницу, нужно, чтобы программа также поддерживала увеличенную частоту обновления экрана. В PUBG Mobile максимальное значение — 60 Гц, поэтому, если вы включите в нём 90 Гц, это ни на что не повлияет.

По остальным параметрам экран соответствует времени и смотрится достойно. Матрица AMOLED, сканер отпечатка пальца встроен под неё, соотношение сторон — 19,5:9, диагональ — 6,5 дюйма, разрешение — Full HD+. Яркость высочайшая — до 1000 нит, смартфоном комфортно пользоваться ясным днем, а с минимальным значением с устройством удобно работать в тёмной комнате, дисплей не бьёт по глазам. Углы обзора широкие — контрастность не снижается, даже если телефон отклонить назад.

Цветопередача регулируется. В настройках доступны два значения насыщенности: яркие цвета и естественные цвета. Температура регулируется на специальной шкале — можно сделать цвета теплее или холоднее.

Железо: громко, сверхбыстро, мощно

На железо компания не поскупилась. Вторая фишка Realme X2 Pro — звук. Здесь стоят стереодинамики, поэтому звук будет более объёмным. На программном уровне он улучшается с помощью технологии Dolby Atmos с сертификацией Hi-Res, что добавляет объёма.

Динамики громкие. Включите музыку или фильм, поставьте высокое значение громкости (необязательно максимальное) и уйдите в другую комнату за бетонную стену — вы чётко будете всё слышать.

В дополнение к громким стереодинамикам идёт мощный вибромоторчик. С ним вы в прямом смысле почувствуете входящий вызов даже в кармане джинсов под длинным пуховиком и даже услышите вибрацию, если смартфон лежит на столе.

Ещё одно достоинство смартфона — сверхбыстрая зарядка SuperVOOC с мощностью 50 Ватт. С ней устройство полностью восполняет энергию за 35 минут. То есть забыл подключить провод на ночь, поставил, пока собираешься, и к выходу аппарат уже полон энергии. За 10 минут смартфон зарядится примерно на 30% — это полдня работы.

Важный момент — проприетарность зарядки. Мощность 50 Ватт поддерживается только с устройством SuperVOOC, с другими стандартами смартфон будет заряжаться дольше — с USB Power Delivery энергия восполняется примерно за полтора часа. Поэтому, если вы соберётесь покупать новое зарядное устройство, чтобы использовать возможности смартфона по максимуму, ищите именно с SuperVOOC.

Автономность Realme X2 Pro приличная. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч. Даже с экраном на 6,5 дюйма 90 Гц устройство выдерживает сутки работы при умеренной нагрузке (соцсети, мессенджеры, браузер, музыка), а к утру остаётся около 10% заряда.

Производительность у Realme X2 Pro флагманская — с чипом Snapdragon 855 Plus он работает без ограничений: интерфейс шустрый, а требовательные игры запускаются на максимальных настройках графики.

Памяти инженеры также не пожалели. Смартфон доступен в двух комплектациях: 8 + 128 Гбайт и 12 + 256 Гбайт. В обоих случаях вам гарантирована загрузка сразу нескольких приложений в многозадачности и почти безграничное пространство для файлов. Единственный минус — отсутствие слота для карты памяти. Предусмотрены только два лотка для сим-карт.

Камера

В Realme X2 Pro стоит квадрокамера с разрешением 64 + 13 + 8 + 2 Мпикс. Это основной модуль, ультраширокоугольный, телефото и портретный для анализа глубины резкости.

Самое заметное — основной сенсор. Здесь всё по классике: разрешение регулируется — в 64 Мпикс лучше снимать при большом количестве света, а в 12 — при недостаточном. В первом случае толк от высокого разрешения виден, если увеличить снимок — деталей окажется больше, а если его обрезать, потеря качества будет менее ощутимой. Формат RAW не поддерживается.

Вторая фишка X2 Pro зум — 5-кратный гибридный и 20-кратный цифровой. На бумаге выглядит эффектно, но в реальности эта особенность камеры не радует — даже с гибридным увеличением потеря качества ощутима: снижается детализация, появляются шумы.

При съёмке в помещении недостаток камеры — большое количество шумов. При недостаточной освещённости рекомендуется снимать в ночном режиме, с которым камера делает серию снимков, склеивает и вытягивает значение яркости, получаются фотографии с повышенной детализацией и более широким динамическим диапазоном. В ночном режиме фотографии хорошие.

Видео — минус смартфона. Оптическая стабилизация не предусмотрена, поэтому при съёмке кадр дрожит.

Разрешение селфи-камеры — 16 Мпикс. Качество фото с неё хорошее — баланс белого не искажается, детализация высокая. В портретном режиме камера размывает фон — алгоритмы работают чётко, элементы объекта на первом плане не отрезаются.

Камера не оправдала ожидания. Предложив впечатляющие характеристики, она показала посредственные результаты, особенно при недостатке света, где важна светочувствительность и работа программного обеспечения.

Вывод

Realme X2 Pro стоит 32 990 рублей в комплектации 8 + 128 Гбайт и 39 990 с 12+256 Гбайт. Это нишевый смартфон. Он хорош по одним моментам (экран, производительность, звук, автономность) и посредственен по другим (камера, корпус).

Но важно учитывать, что Realme X2 Pro не флагман, а смартфон среднего класса. Предлагая в устройстве одни уникальные возможности, компания урезает в нём другие. Важно удержать низкую себестоимость.

Это устройство точно подойдёт гикам, которым важны картинка и производительность. Также это оптимальный вариант, если вы меняете смартфоны каждый год — дисплей на 90 Гц точно произведёт на вас впечатление.

Если же вам важна камера, логично присмотреться к другим моделям. К примеру, за 31 тысячу рублей Huawei P30 предлагает более качественный зум, эталонную съёмку ночью, а в остальном он уступает конкуренту только в плане экрана.