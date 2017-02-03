Обзор бюджетного смартфона Meizu M5. Эконом? Класс!

По каким-то причинам пропустив цифру 4, компания Meizu выпустила бюджетный смартфон Meizu M5. Предыдущие поколения линейки M стали в России бестселлерами — тот же Meizu M2 mini до сих пор продаётся в нашей стране в промышленных количествах. Лайф не мог не протестировать обновление столь популярной линейки. Тем более что мы первыми получили на тест аппарат из официальной поставки.

Стильно, модно и... скользко

Задняя крышка Meizu M5 сделана из интересного материала — поликарбонат с двойной ЧПУ-обработкой (не спрашивайте, что это). Поверхность одновременно матовая и скользкая, как у Sony Xperia XZ, только пачкается гораздо сильнее. Двойственное ощущение: смартфон одновременно и скользит, и царапает ладонь острыми гранями. С эргономикой, в общем, не очень.

Выглядит Meizu M5 согласно последней моде смартфоностроения: выпуклое стекло и форма корпуса, напоминающая сразу все последние поколения iPhone. Есть много ярких расцветок. Дизайн в целом минималистичный, практически без каких-либо цепляющих глаз деталей, что, по сути, неплохо. Собран смартфон отлично — плотный монолитный брусочек.

Элементы управления размещены в фирменном стиле Meizu: одна-единственная кнопка mTouch под экраном выполняет все функции. Касание — шаг назад, нажатие — выход из приложения, долгое нажатие — блокировка экрана. Как только к этой системе привыкаешь, становится непонятно, как ты жил без этого и зачем другие производители делают иначе. Кроме того, в кнопку встроен дактилоскопический сканер, срабатывающий при любом угле прикладывания. Скорость отклика — 0,2 секунды. Сканер быстрый, минус разве что в том, что для его срабатывания надо именно нажать на кнопку, а не просто коснуться.

Экран лучше?

Во-первых, его увеличили (5,2’’ — самое то, компромисс между мелким 5’’ и кажущимся многим лопатообразным 5,5’’), а во-вторых, сделали ярче и контрастнее. Нельзя сказать, что дисплей невероятно яркий, но вполне. Всё-таки это не флагман, от которого можно требовать полной читаемости на солнце.

Изображение на экране слегка отдает в голубой. Это, впрочем, легко решается ручной настройкой цветопередачи, предусмотренной в интерфейсе. Слегка огорчает разрешение HD, но лично я не вижу какой-то сильной пикселизации, всё чётко и красиво. Что действительно выдаёт в M5 бюджетник — это углы обзора, даже при небольшом наклоне экран начинает переливаться.

Из полезного — есть режим защиты глаз от синего света, при котором читать гораздо комфортнее. Можно установить таймер на автоматическое включение этой функции вечером, чтобы успокоить нервную систему перед сном.

А процессор менять не стали

Вся аппаратная основа перешла в М5 из предыдущего поколения. Это бюджетный чипсет MediaTek 6750 (восемь ядер, 1,5 ГГц) и графика Mali T860. Конфигураций памяти две: 16/2 и 32/3 (постоянной и оперативной памяти, Гбайт), продаются за 10 990 и 12 990 рублей соответственно. Можно установить карту памяти вместо второй nanoSIM.

У нас на тесте аппарат на 3 ГБ оперативки и с накопителем 32 ГБ. В AnTuTu он набирает чуть за 40 тысяч баллов. Это весьма неплохо для почти бюджетного гаджета, но ещё лучше то, что он действительно быстрый, — если бы я не тестировала до этого флагманы, я бы даже сказала, что он летает.

Результаты Meizu M5 в бенчмарках AnTuTu, 3DMark и PCMark. Вердикт: хороший средний уровень, более чем соответствует классу устройства.

Система стабильна, нигде не притормаживает, приложения ставятся быстро. Радует быстрое переключение между программами и другие мелочи вроде отсутствия внезапных лагов и вылетаний. Не радует нагревание при любом удобном случае.

Управляется смартфон Android 6.0 с фирменной оболочкой Flyme 5.2. По нам — красивая и вполне удобная прошивка с лёгким подражанием iOS. Работает, как я уже сказала, стабильно и быстро.

Камера? Спасибо, что есть...

За хорошими камерами — явно не к Meizu. Разрешение вроде бы высокое, 13 МП, а светосила f/2.2 обещает неплохое качество снимков. Но если днём камера более-менее справляется (и то часто встречаются засветы и другие огрехи автоэкспозиции), то ночью и в не очень хорошо освещённом помещении всё грустновато. Но это я, по сути, придираюсь, для недорогого аппарата всё нормально — фокусируется камера быстро, снимает без тормозов, картинка более-менее чёткая. Смотрите тестовые фотографии и сами решайте, достаточно ли для вас возможностей M5.

Для любителей поиграть с настройками есть несколько режимов съёмки: ручной с настройкой выдержки, ISO и даже фокуса (очень крутая опция, кстати), панорама, замедленная съёмка, изменение точки фокуса после съёмки, украшение лица и макро. Видео Meizu M5 снимает в разрешении FullHD.

До и после режима HDR. Срабатывает, к слову, быстро, так что имеет смысл держать его включённым всегда.

Ну и селфи-камера так себе, не очень правильная цветопередача. Разрешение 5 МП.

Без подзарядки

Смартфон заряжается от старого-доброго USB, полная зарядка от фирменного адаптера занимает чуть меньше трёх часов. Автономность — не сильная сторона Meizu, но у M5 в целом всё в рамках допустимого: аккумулятор ёмкостью 3070 мАч обеспечивает пять часов активного использования и около шести часов воспроизведения видео. Проще говоря, до вечера M5 доживает, если не злоупотреблять играми и включённым экраном.

Может быть, 10 990 и 12 990 рублей за Meizu M5 это не то чтобы невероятно дёшево, но по сравнению с конкурентами гаджет, однозначно, достойный. По сути, конкурирует M5 с такими же, как он, китайцами — Xiaomi Redmi Note 3, Huawei Honor 5C и другие. Если с Китаем связываться не хочется, можно глянуть Asus ZenFone 3, у которого явно лучше камера, а цена примерно такая же.

Вообще Meizu делает отличные бюджетники с очевидным прогрессом от поколения к поколению. В дизайне они всё ещё не очень хороши, но выглядят смартфоны прилично и даже стильно, как модно писать — дороже своей цены. За 10 990 Meizu M5 очень даже неплох, если вам не нужна выдающаяся камера. А если нужна — купите iPhone.