Обзор бюджетного смартфона Meizu M5. Эконом? Класс!
Фото © L!FE/Марат Абулхатин
Стильно, модно и... скользко
Задняя крышка Meizu M5 сделана из интересного материала — поликарбонат с двойной ЧПУ-обработкой (не спрашивайте, что это). Поверхность одновременно матовая и скользкая, как у Sony Xperia XZ, только пачкается гораздо сильнее. Двойственное ощущение: смартфон одновременно и скользит, и царапает ладонь острыми гранями. С эргономикой, в общем, не очень.
Выглядит Meizu M5 согласно последней моде смартфоностроения: выпуклое стекло и форма корпуса, напоминающая сразу все последние поколения iPhone. Есть много ярких расцветок. Дизайн в целом минималистичный, практически без каких-либо цепляющих глаз деталей, что, по сути, неплохо. Собран смартфон отлично — плотный монолитный брусочек.
Элементы управления размещены в фирменном стиле Meizu: одна-единственная кнопка mTouch под экраном выполняет все функции. Касание — шаг назад, нажатие — выход из приложения, долгое нажатие — блокировка экрана. Как только к этой системе привыкаешь, становится непонятно, как ты жил без этого и зачем другие производители делают иначе. Кроме того, в кнопку встроен дактилоскопический сканер, срабатывающий при любом угле прикладывания. Скорость отклика — 0,2 секунды. Сканер быстрый, минус разве что в том, что для его срабатывания надо именно нажать на кнопку, а не просто коснуться.
Экран лучше?
Во-первых, его увеличили (5,2’’ — самое то, компромисс между мелким 5’’ и кажущимся многим лопатообразным 5,5’’), а во-вторых, сделали ярче и контрастнее. Нельзя сказать, что дисплей невероятно яркий, но вполне. Всё-таки это не флагман, от которого можно требовать полной читаемости на солнце.
Изображение на экране слегка отдает в голубой. Это, впрочем, легко решается ручной настройкой цветопередачи, предусмотренной в интерфейсе. Слегка огорчает разрешение HD, но лично я не вижу какой-то сильной пикселизации, всё чётко и красиво. Что действительно выдаёт в M5 бюджетник — это углы обзора, даже при небольшом наклоне экран начинает переливаться.
Из полезного — есть режим защиты глаз от синего света, при котором читать гораздо комфортнее. Можно установить таймер на автоматическое включение этой функции вечером, чтобы успокоить нервную систему перед сном.
А процессор менять не стали
Вся аппаратная основа перешла в М5 из предыдущего поколения. Это бюджетный чипсет MediaTek 6750 (восемь ядер, 1,5 ГГц) и графика Mali T860. Конфигураций памяти две: 16/2 и 32/3 (постоянной и оперативной памяти, Гбайт), продаются за 10 990 и 12 990 рублей соответственно. Можно установить карту памяти вместо второй nanoSIM.
У нас на тесте аппарат на 3 ГБ оперативки и с накопителем 32 ГБ. В AnTuTu он набирает чуть за 40 тысяч баллов. Это весьма неплохо для почти бюджетного гаджета, но ещё лучше то, что он действительно быстрый, — если бы я не тестировала до этого флагманы, я бы даже сказала, что он летает.
Результаты Meizu M5 в бенчмарках AnTuTu, 3DMark и PCMark. Вердикт: хороший средний уровень, более чем соответствует классу устройства.
Система стабильна, нигде не притормаживает, приложения ставятся быстро. Радует быстрое переключение между программами и другие мелочи вроде отсутствия внезапных лагов и вылетаний. Не радует нагревание при любом удобном случае.
Управляется смартфон Android 6.0 с фирменной оболочкой Flyme 5.2. По нам — красивая и вполне удобная прошивка с лёгким подражанием iOS. Работает, как я уже сказала, стабильно и быстро.
Камера? Спасибо, что есть...
За хорошими камерами — явно не к Meizu. Разрешение вроде бы высокое, 13 МП, а светосила f/2.2 обещает неплохое качество снимков. Но если днём камера более-менее справляется (и то часто встречаются засветы и другие огрехи автоэкспозиции), то ночью и в не очень хорошо освещённом помещении всё грустновато. Но это я, по сути, придираюсь, для недорогого аппарата всё нормально — фокусируется камера быстро, снимает без тормозов, картинка более-менее чёткая. Смотрите тестовые фотографии и сами решайте, достаточно ли для вас возможностей M5.
Для любителей поиграть с настройками есть несколько режимов съёмки: ручной с настройкой выдержки, ISO и даже фокуса (очень крутая опция, кстати), панорама, замедленная съёмка, изменение точки фокуса после съёмки, украшение лица и макро. Видео Meizu M5 снимает в разрешении FullHD.
До и после режима HDR. Срабатывает, к слову, быстро, так что имеет смысл держать его включённым всегда.
Ну и селфи-камера так себе, не очень правильная цветопередача. Разрешение 5 МП.
Без подзарядки
Смартфон заряжается от старого-доброго USB, полная зарядка от фирменного адаптера занимает чуть меньше трёх часов. Автономность — не сильная сторона Meizu, но у M5 в целом всё в рамках допустимого: аккумулятор ёмкостью 3070 мАч обеспечивает пять часов активного использования и около шести часов воспроизведения видео. Проще говоря, до вечера M5 доживает, если не злоупотреблять играми и включённым экраном.
Может быть, 10 990 и 12 990 рублей за Meizu M5 это не то чтобы невероятно дёшево, но по сравнению с конкурентами гаджет, однозначно, достойный. По сути, конкурирует M5 с такими же, как он, китайцами — Xiaomi Redmi Note 3, Huawei Honor 5C и другие. Если с Китаем связываться не хочется, можно глянуть Asus ZenFone 3, у которого явно лучше камера, а цена примерно такая же.
Вообще Meizu делает отличные бюджетники с очевидным прогрессом от поколения к поколению. В дизайне они всё ещё не очень хороши, но выглядят смартфоны прилично и даже стильно, как модно писать — дороже своей цены. За 10 990 Meizu M5 очень даже неплох, если вам не нужна выдающаяся камера. А если нужна — купите iPhone.
- Популярные
- По времени