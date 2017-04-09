Обзор Lenovo Phab 2 Pro: дополняя реальность

Китайцы из Lenovo представили фаблет, который разрабатывался совместно с компанией Google в рамках проекта Tango. Что это за технология и зачем обычному пользователю может понадобиться такой телефон — в обзоре Лайфа.

Разработчики называют Phab 2 первым коммерческим смартфоном, который поддерживает платформу Tango — технологию компьютерного зрения, работающую при помощи нескольких камер, сенсоров и специального программного обеспечения. Если говорить более простым языком, фаблет от Lenovo позволяет накладывать виртуальные объекты на реальные изображения окружающего мира.

Внешний вид

Перед нами — огромный телефон с 6,4-дюймовым дисплеем. Сделать его меньше, по всей видимости, пока что не представлялось возможным: девайс напичкан всевозможными сенсорами и камерами, из-за которых габаритами пришлось слегка пожертвовать. Лично мне пользоваться таким устройством одной рукой крайне тяжело, я бы даже сказал, невозможно: большой палец не дотягивается даже до противоположного края экрана, поэтому про верхнюю границу и вовсе говорить не приходится. С другой стороны, не хочется ругать Phab 2 Pro за размеры — фанатов такого форм-фактора в мире немало. Цвета, кстати, здесь тоже на любителя — серебряный и золотой.

На тыльной стороне, выполненной из алюминия, красуется целый ряд камер и датчиков, благодаря которым телефон и стал уникальным. Начнём по порядку: основная камера, камера глубины, вспышка, микрофон с шумоподавлением, камера отслеживания движения и, наконец, сенсор отпечатков пальцев — вроде ничего не забыли.

На левом боку расположился смежный слот для сим-карт и карты памяти, справа — кнопки громкости и блокировки, сверху разработчики поместили любимый 3,5-миллиметровый вход для наушников, а снизу — старенький разъем microUSB и пару динамиков. На лицевой же стороне можно увидеть привычные сенсорные кнопки управления и фронтальную камеру.

Начинка

Lenovo Phab 2 Pro получил не самые свежие, но всё-таки неплохие комплектующие. Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 652 с тактовой частотой 1,8 Ггц: по словам разработчиков, микрочип был оптимизирован для работы с проектом Tango. Также китайцы установили 4 Гбайт оперативки и 64 Гбайт внутренней памяти (естественно, её можно расширить). Помимо этого, под 6,4-дюймовым Quad-HD—дисплеем расположился литийионный аккумулятор на 4050 мА*ч.

Скажу сразу, что для такого большого экрана и неплохих характеристик объёма батареи хватает с трудом: даже при очень щадящем использовании устройство не выдерживает и 24 часов от одной подзарядки. Если же вовсю использовать фишки с дополненной реальностью, то телефон проживёт максимум половину дня (кстати, во время зарядки устройство почему-то очень сильно нагревается).

Разрешение основной камеры составило 16 миллионов пикселей, но заострять на ней внимание совершенно не хочется. Фотографии получаются посредственные даже днём, а при плохом освещении телефон вряд ли составит конкуренцию даже пятому айфону (мы проверили, Lenovo явно проигрывает). Да и про быструю фокусировку за 0,3 секунды разработчики явно преувеличили в описании: иногда настройка резкости занимает несколько секунд. "Фронталка" на 8 мегапикселей тоже особо не выделяется — для "туалетного" селфи вполне прокатит, а больше от нее ничего и не требуется.

Прогонять Lenovo Phab 2 Pro через синтетические тесты большого смысла не имеет: всё-таки аппарат экспериментальный, он предназначен для применения в немного другой среде. В любом случае, девайс работает шустро и с повседневными задачами справляется на ура. Для работы с требовательными приложениями проекта Tango мощностей тоже, за исключением некоторых случаев, хватает — это и неудивительно, если учитывать, что процессор разрабатывался специально для таких нужд.

Дополненная реальность

Теперь поговорим о платформе Tango в действии. Благодаря перечисленным выше камерам, датчикам и разработанному программному обеспечению телефон умеет создавать 3D-модель помещения, в котором он находится. То есть устройство может отслеживать перемещения, исследовать окружающую среду и воспринимать глубину пространства. Эти данные впоследствии используются для того, чтобы максимально грамотно наложить виртуальную картинку на изображение реального мира, которое отображается на экране телефона.

Чтобы окончательно понять, для чего же вообще нужна эта навороченная система, давайте разберём принцип её работы на простых примерах. Нам прекрасно подойдёт тот набор программ для повседневной жизни, который указан на официальном сайте Lenovo.

Начнём с приложения для обустройства дома Lowe's. Довольно полезная программа для тех, кто затеял глобальные перестановки в своей квартире. По словам разработчиков, сервис помогает сделать необходимые замеры без физической линейки или сантиметра. Кроме того, пользователи получают возможность обставить свой дом в виртуальной реальности: посмотреть в прямом эфире, как в коридоре встанет шкаф и куда лучше поставить новенькую стиральную машину.

К моему лёгкому удивлению, функция линейки работает здесь просто отлично: нужно отвести телефон от предмета на достаточное расстояние (около метра) и пальцем провести на экране линию. Над ней появится размер (по умолчанию стоят футы, но можно изменить на другие единицы измерения). Причём виртуальная рулетка вполне точно обозначила габариты измеряемых предметов с погрешностью максимум в полсантиметра. Кстати, замерять пространство здесь можно разными геометрическими фигурами и даже кубами — отлично подойдёт, чтобы узнать габариты коробки или, например, плиты.

Сервис для выбора мебели тоже работает неплохо: он наглядно показывает пользователю, как будет выглядеть гостиная с тем или иным диваном. Однако в приложении есть большой минус, ведь в местной базе данных доступны только интерьеры из магазина Lowe's. Поэтому для обустройства квартиры программа вряд ли подойдёт, но для демонстрации возможностей проекта Tango — более чем.

Ещё одно приложение из серии "Для повседневной жизни" — Raise — представляет из себя новое видение известного всем тамагочи. Владелец смартфона выбирает 3D-питомца, который будет бегать и прыгать у него по экрану. Его надо кормить, играть с ним, убирать его фекалии и так далее.

Здесь уже видны довольно серьёзные косяки. Сначала собачка появляется на полу, но через какое-то время она может начать передвигаться по воздуху, наплевав на законы физики. На неожиданные препятствия она вообще не реагирует: если по тому месту, где сидит виртуальный питомец, пройдёт человек, животное даже не шелохнётся. Взрослого человека, понятное дело, такая игра вряд ли затянет, но детям точно должно понравиться.

Со сканированием пространства для создания 3D-модели помещения Lenovo Phab 2 Pro справляется, но не слишком бодро. Даже находясь в небольшой комнате, придётся потратить немало времени и нервов, чтобы на выходе получился более-менее внятный скан. Поначалу процесс идёт быстро, однако уже через секунд 30 сканирование начинает сильно подтормаживать, а камера перестаёт успевать за движениями смартфона. В итоге, на устройстве то и дело всплывает сообщение "Верните телефон на предыдущую позицию". Мне удалось создать 3D-модель небольшой комнатки только с третьего раза. Правда, теперь я не знаю, что с этим сканом делать, только если друзьям показывать.

Что действительно порадовало — это игра Hot Wheels, где пользователям нужно строить хитрые гоночные треки, чтобы машинка смогла проехать по ним и собрать все имеющиеся на местности монетки. Играть в это действительно забавно, но есть одно "но": строительство трассы происходит полностью в виртуальном мире, то есть реальной картинки с камеры здесь увидеть нельзя. Это приложение вполне можно было бы использовать и без проекта Tango.

Что в итоге?

С анонса технологии прошло больше года, однако приложений для платформы до сих пор почти нет: в Google Play можно найти всего три десятка однотипных программ, часть из которых платная, а другие и вовсе являются чистой воды рекламой различных компаний (например, c первого взгляда безобидное приложение Visualiser предлагает разместить рядом с вами автомобиль BMW "в полный рост"). Всё то же самое было доступно и пять лет назад — тогда Samsung выпустил приложение, позволявшее примерить ТВ к вашей гостиной.

К большому сожалению, китайский смартфон попал в ненавистный замкнутый круг — разрабатывается мало приложений из-за низкой востребованности технологии, которая не увеличивается из-за малого количества приложений. Будем надеяться, что китайцы при помощи Google смогут изменить положение вещей.

Если же говорить конкретно о Phab 2 Pro, стоит отметить, что первый коммерческий смартфон сейчас вряд ли кто-то будет использовать только ради освоения дополненной реальности. Творение китайцев — это, скорее, эксперимент, ориентир для будущих устройств, нежели конечная цель компании. При помощи него можно демонстрировать огромный потенциал платформы Tango, но носить его с собой каждый день будет весьма проблематично из-за размеров и быстро разряжающейся батареи. К тому же, как мы уже говорили, на сегодняшний день существует слишком мало приложений, которые действительно смогут облегчить повседневную жизнь.

Впрочем, телефон в нынешнем виде вполне подойдёт для ребёнка: наверняка дети будут в восторге от различных виртуальных питомцев и других игр с дополненной реальностью.

В Россию Lenovo Phab 2 Pro пока что официально не завезли, однако в Европе устройство уже продаётся за $499 (31,5 тыс. рублей).