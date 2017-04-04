Samsung запустила производство QLED-телевизоров в России

Представители южнокорейской корпорации показали журналистам некоторые этапы сборки премиальных устройств на заводе в Калужской области.

4 апреля компания Samsung начала в России сборку телевизоров, выполненных по технологии Quantum Dot. Корреспонденты Лайфа побывали на церемонии открытия производства.

Руководство компании рассказало, что сами квантовые точки создаются за пределами завода: на фабрику LCD-панели приходят уже в сборе со специальным слоем. Поэтому сотрудникам предприятия Samsung Electronics остаётся только собрать воедино все комплектующие.

По словам инженеров, подсветка светодиодов на основе квантовых точек улучшает точность передачи цвета на 20% по сравнению с обычными LED-телевизорами. Кроме того, технология позволяет сохранить 100-процентный цветовой объём и добиться глубокого чёрного цвета. Телевизоры смогут отображать изображение с яркостью от 1500 до 2000 нит.

В России будут производиться премиальные устройства серии Q9F (плоские телевизоры диагональю 65 и 88 дюймов), а также девайсы серии Q8C (изогнутые ТВ с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов). Все модели будут поддерживать контент в формате 4К.

Стоимость новинок будет начинаться от 140 тыс. руб. За телевизоры с самой большой диагональю экрана попросят до 1 млн. 400 тыс. руб.