Девушка и Андроид: изменить ли "американцу" с Huawei Honor 8 Pro?

Устав от почти десятилетнего "яблочного" марафона, я решилась на кардинальные перемены. В качестве нового возлюбленного был выбран Huawei Honor 8 Pro. Удасться ли нам выстроить новые совместные отношения?

Большинство любителей техники Apple смотрят на продукцию прочих брендов со смесью интереса и оттенка лёгкой брезгливости. Интерес обычно побеждает. И в этот раз произошло примерно то же.

Внешний вид "хонора" мог бы поддержать устоявшуюся в последнее время тенденцию копирования айфона. Но называть его слегка увеличенным "плюсом" язык не поворачивается. В первую очередь потому, что рамки сведены практически к минимуму, чего в Apple даже не пытаются сделать. Во-вторых, вес (аж 200 г) в сочетании с размерами - не для хрупкой девушки. На правой торцевой части расположились кнопка разблокировки и управление звуком.

Обзоры начинаются обычно с рассказа, как телефон лежит в ладони. Нормально этот лежит, пока лежит. На весу он грозит выскользнуть всем своим экраном в 5,7 дюйма (для справки, даже кажущийся мне гигантским "плюсовый" айфон имеет экран 5,5), в общем управляться с "Гонором" можно только двумя руками. Если вы, конечно, не пианист или картёжник, который может похвастаться крупной конечностью с длинными пальцами. Наверное, с экрана такого смартфона удобно читать, но любителям полистать новости в транспорте такая махина вряд ли понадобится, а общаться сквозь века с Толстым и Гоголем через смартфон — не самая привлекательная идея.

Но при упоре пальцем непосредственно в сканер отпечатка пальца на задней панели (благо не рядом с камерой, как у новоприбывшего Galaxy S8) обрести временный баланс получается, и даже можно разблокировать телефон.

Начинаю ощущать себя человеком, которого пересадили с планшета на стилусный коммуникатор: куда жать, что делать? Переходим на интуитивное управление.

Восьмиядерный процессор Kirin 960 и сразу шесть гигов оперативки делают всё, чтобы было хорошо. Работает стабильно и быстро, в общем. За время пользования ничего не подвисло, и даже на промахи по кнопкам аппарат реагировал оперативно: благодаря этой особенности удалось заскочить в самые неожиданные опции меню. Бесило первые несколько минут, потом даже стало интересно. Ещё радует двойной слот для сим-карт (обычной и nano).

Нам обещали до двух дней непрерывной работы. Могу сказать, что при не особенно интенсивном использовании батарея ёмкостью 4000 мАч протянула почти четыре. Но перед этим пляски с бубном над подзарядкой (кстати, модной USB Type-C) длились несколько часов: так, за первые пятьдесят минут уровень заряда поднялся всего с 9 до 17 процентов.

По новой доброй традиции разработчики вложили в смартфон двойную основную камеру в 12 мегапикселей с возможностью съёмки в 4K UltraHD. Качество снимков достаточное для бытовых нужд и даже превосходит наши ежедневные запросы.

Стало интересно, как функционирует здесь столь известная фича, как бьюти-режим: судя по прошедшему недавно Mobile World Congress, все производители смартфонов считают своих клиентов прыщавыми и морщинистыми, иначе объяснить появление такой функции в большинстве гаджетов невозможно. (На самом деле это реверанс в сторону "домашних" рынков - в Азии обожают все глянцевое и приглаженное, в том числе мальчиков, выглядящих как девочки - прим.ред.)

Надо сказать, что режим "бьюти" на Honor 8 Pro — это даже не FaceTune, который прошёл уже все стадии мобильного приложения — от культа до видеоиздевательств модных русских блогеров. Это настоящее исчадие ада, прокатившееся по нам железными колёсами приложения Meitu. Страшно подумать, что это будет с тобой в телефоне навечно и всегда будет шанс случайно испортить свою фотографию выбеленным лицом, пустыми рыбьими глазами и заблюренным носом.

Несколько дней рука об руку с огромным тяжёлым андроидом не убедили меня отказаться от привычного экрана с рамками и кнопкой на лицевой панели, и я вернулась к привычному "яблоку". Однако уверена: сейчас это дело привычки и верности бренду. Honor порадовал скоростью реакции и высоким качеством снимков основной камеры (опустим плачевный опыт с украшательной фронталкой).

Это был безусловно интересный экспириенс: думаю, что если бы здесь не подкачали размеры и лишний вес смартфона, я бы, пожалуй, всерьёз задумалась об измене "американцу" с "китайцем".