Почему YotaPhone 3 не станет "клоуном среди смартфонов"

В начале этой недели в Интернете появился тизер очередного YotaPhone, оригинального смартфона с двумя экранами. Павел Городницкий доказывает, что третья попытка компании Yota Devices не будет такой кошмарной, как первые две.

Дебютный YotaPhone обернулся провалом: шумным, безнадёжным и позорным. Девайс вышел на год позже, чем планировалось, а разрекламированный чёрно-белый экран не был сенсорным. Расстраивало всё — от корпуса (прямоугольный пластиковый кирпич) до цены (20 тысяч рублей).

Второй YotaPhone обсуждали, хвалили и сравнивали с флагманами — но потребитель его не оценил. В ноябре 2015 года розничные сети отчитались, что продали за месяц всего 270 устройств с двумя экранами. Суммарно оба поколения YotaPhone разошлись тиражом в 75 тысяч экземпляров — чудовищный результат на фоне радужных ожиданий.

Чуть позже китайская компания China Baoli выкупила у Yota Devices 30% акций и создала совместное предприятие с Coolpad (один из крупнейших производителей смартфонов в Азии). В сентябре 2016 года от разработки третьего YotaPhone отстранили российский офис, а в марте нынешнего глава госкорпорации Ростех (владеет блокпакетом Yota Devices) Сергей Чемезов заявил, что китайский инвестор не выделяет деньги на создание нового смартфона с двумя экранами. Казалось, что история этого перспективного, но несчастного гаджета завершена.

Yota Devices выстрелила тизером очередного "йотафона" в тот момент, когда этого никто не ждал. И, как ни странно, сейчас уже можно рассуждать о том, что устройство станет популярным.

Во-первых, практически исключена клоунада со сроками. Смартфон проектируют и делают в Китае, и дедлайны уже заявлены: летом — анонс и предзаказ, осенью — появление на прилавках. Будем надеяться, что ничего не сорвётся.

Во-вторых, нас ждёт адекватная цена на старте. История первых поколений YotaPhone научила: соревноваться с флагманами — бессмысленная и обречённая затея. Разумнее ворваться в средний класс и разобраться с конкурентами там. Ни о каких ценниках в районе 550–600 долларов не может идти и речи — это диапазон для Apple и Samsung. Остальным там делать нечего. Даже флагманы Sony остаются невостребованными, чего уж говорить о Yota Devices, малоизвестной компании, за плечами которой нет ни одного бестселлера?

300–400 долларов — нормальный заход для YotaPhone 3. Да, там не будет топового железа, но оно уже и не требуется: даже бюджетные процессоры обеспечивают работу без подтормаживаний.

В-третьих, новый гаджет не будет позиционироваться как гордость отечества, долгожданный российский смартфон. Эти разговоры постоянно сопровождали YotaPhone и YotaPhone 2, и у покупателей неизменно возникал резонный вопрос: если сделано у нас, то почему же так дорого? В ответ руководители Yota Devices мямлили о высокой цене комплектующих — тут и выяснялось, что аппарат не совсем российский.

Теперь таких противоречий нет: YotaPhone 3 разрабатывается в Китае, там же он будет и производиться. Это обычный смартфон без примеси ура-патриотизма.

Есть и ещё одна причина, о которой было бы странно умолчать. Дело в том, что релиз YotaPhone накладывается на то время, когда у дизайнеров смартфонов парализовало орган, отвечающий за фантазию. Почти все устройства одинаковые: металлический корпус, большой экран, еле заметная кнопочка под ним. Фабрики штампуют клонов, которые отличаются друг от друга только логотипами.

Безусловно, это печально, зато действительно оригинальные смартфоны вызывают восторг. Вспомните, какой была реакция на новый флагман Samsung Galaxy S8: даже преданные фанаты Apple хвалили корейцев за эксперимент с безрамочным "бесконечным" экраном.

Сложно представить, что выход YotaPhone 3 будет сопровождаться таким же оглушительным эффектом, но смартфон с двумя экранами точно спровоцирует интерес и любопытство. Особенно если в Китае избавят девайс от рамок по периметру дисплея.