Хакеры взломали умный вибратор с камерой и запустили с него стрим

Специалисты британской компании Pen Test Partners обнаружили опасную уязвимость в электронных фаллоимитаторах.

Эксперты проверили умный вибратор Svakom Siime Eye со встроенной камерой, которую можно использовать для ведения прямых трансляций из недр человеческого тела, передавая видео на телефон, планшет или компьютер посредством Wi-Fi, пишет Motherboard. Специалистам удалось выяснить, что для взлома устройства не нужно обладать навыками хакера.

Дело в том, что устройства компании изначально работают как точка доступа. В качестве идентификатора сети все вибраторы получают одно и то же название, которое нельзя даже изменить: Siime Eye. Стандартный пароль для вибратора тоже не отличается надёжностью: разработчики установили комбинацию одинаковых цифр — 88888888. Поэтому, если злоумышленник подключится к Wi-Fi-сети, в которой ведётся прямая трансляция, он сможет без труда угадать секретный код и перехватить интимный стрим. Кроме того, более умелые хакеры могут получить доступ к картинкам и видеозаписям, сделанным владельцами дилдо ранее.

Когда кто-то использует устройство, взломщик может наблюдать за трансляцией. И пользователь никогда об этом не узнает Основатель Pen Test Partners Кен Манро

Эксперты также выяснили, что хакеры имеют возможность взломать прошивку устройства удалённо, даже вне диапазона локальной сети. Получив права root они смогут не только подключаться к вибратору, но и вносить изменения в операционку девайса и даже заразить её вирусом.

Специалисты заявили, что неоднократно уведомляли компанию Svakom о найденных уязвимостях, однако не получили от разработчиков умных дилдо никакого ответа.

Идея использовать Wi-Fi-соединение для прямых трансляций была очень глупой Кен Манро

Манро посоветовал всем владельцам опасных гаджетов "поскорее избавиться от своих девайсов".