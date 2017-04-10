Раскрыта цена и дата выхода нового флагмана Nokia

Устройство под названием Nokia 9 поступит в продажу в третьем квартале 2017 года.

Грядущий смартфон компании Nokia должен увидеть свет в третьем квартале нынешнего года, пишет NokiaPowerUser со ссылкой на собственные источники. Тем не менее информаторы пока не рассказали, когда телефон доедет до России.

По данным журналистов, в США девайс будет продаваться за $700 (около 40 тыс. руб. по текущему курсу). Однако в странах Европы за китайское устройство попросят больше: €750 (почти 46 тыс. руб).

Инсайдеры назвали стоимость флагманского телефона Nokia Фото: © facebook.com/lamiya.khan

Nokia 9 получит 5,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD. Устройство будет работать на базе четырёхъядерного процессора Snapdragon 835. Также под "капотом" разработчики могут поместить 6 Гбайт оперативной памяти и 64 или 128 Гбайт внутренней. Основная двойная камера от Carl-Zeiss получит разрешение 22 мегапикселя, в то время как разрешение фронтального сенсора составит 12 миллионов пикселей.

Если верить источникам, производители оборудуют флагманский девайс сканером радужной оболочки глаза. Кроме того, Nokia 9 может стать первым смартфоном, поддерживающим технологию объёмного звучания OZO audio. Эта функция позволит записывать звук сразу с нескольких микрофонов, а также улучшит воспроизведение аудио.