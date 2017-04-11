Xiaomi назвала дату выхода нового флагмана

По информации китайских разработчиков, мощный смартфон увидит свет уже в этом месяце.

Производители пообещали показать девайс под названием Xiaomi Mi 6 уже 19 апреля 2017 года. Об этом они сообщили на своей странице в "Фейсбуке".

— С запуска Mi 5S прошло 203 дня. Как и все наши флагманы, Mi 6 гарантированно станет зверем в плане производительности. Мы вложили в него всё наше мастерство и опыт, накопленные за последние семь лет. Мы не можем дождаться, чтобы показать его вам. Так что следите за обновлениями нашей презентации Mi 6, которая состоится 19 апреля, — написали разработчики.

Пока что производители не раскрыли дизайн, характеристики и цену своего будущего флагмана.