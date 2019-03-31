Онкология в бутылке. 5 напитков, вызывающих рак

Читайте также

Онкология в бутылке. 5 напитков, вызывающих рак

6

Фото: © Pixabay

Последние научные исследования учёных Гарвардского университета практически доказали — прохладительные напитки могут стать причиной рака. Правда, многое зависит от вида напитка и от дозировки. Наш эксперт — коммерческий директор завода "Липецкая Росинка" Дмитрий Лутов — назвал пятёрку самых опасных для здоровья.

Напитки, содержащие

сахарозаменители, вызывают рак поджелудочной железы

Два напитка в неделю увеличивают риск онкологии на 87%. Это вывод тщательного 14-летнего исследования учёных из Сингапура

Фото: © Pixabay

Любой газированный напиток повышает риск рака простаты

Один напиток в неделю—и риск рака вырастает на 40%. Вывод учёных из Швейцарии. За 15 лет они изучили 8000 мужчин, пьющих газировку

Фото: © Pixabay

Газировка увеличивает вероятность рака молочной железы у девочек 9–14 лет

1,5 банки сладкой газировки в день ускоряют начало менструации на 2,7 месяца. И растёт риск онкологии, говорят учёные Гарварда

Фото: © Pixabay

Искусственный консервант Е-123 (красный амарант) опасен беременным

Этот консервант находится почти во всей газировке и не только. Ещё в 1971 году советские учёные связали его с развитием опухолей

Фото: © Pixabay

Сладкая газировка — особенно опасна. Она может вызвать различные виды онкологии

Кола и энергетики — рекордсмены. В одной банке — 20 ложек сахара. А газ, фосфаты и красители многократно увеличивают вред напитка

Фото: © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×