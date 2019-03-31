Онкология в бутылке. 5 напитков, вызывающих рак

Напитки, содержащие
сахарозаменители, вызывают рак поджелудочной железы
Два напитка в неделю увеличивают риск онкологии на 87%. Это вывод тщательного 14-летнего исследования учёных из Сингапура
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Любой газированный напиток повышает риск рака простаты
Один напиток в неделю—и риск рака вырастает на 40%. Вывод учёных из Швейцарии. За 15 лет они изучили 8000 мужчин, пьющих газировку
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Газировка увеличивает вероятность рака молочной железы у девочек 9–14 лет
1,5 банки сладкой газировки в день ускоряют начало менструации на 2,7 месяца. И растёт риск онкологии, говорят учёные Гарварда
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Искусственный консервант Е-123 (красный амарант) опасен беременным
Этот консервант находится почти во всей газировке и не только. Ещё в 1971 году советские учёные связали его с развитием опухолей
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Сладкая газировка — особенно опасна. Она может вызвать различные виды онкологии
Кола и энергетики — рекордсмены. В одной банке — 20 ложек сахара. А газ, фосфаты и красители многократно увеличивают вред напитка
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