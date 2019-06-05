"Газпром нефть" презентует арт-проект "Трансформация" на основе нейросетей

Сложные физические процессы и цифровые технологии моделирования, которые помогают находить и добывать нефть в XXI веке, эффектно воплотились в настоящее произведение современного искусства. Словом, что объяснять — смотрите сами.

Специально для Петербургского экономического форума (ПМЭФ) "Газпром нефть" совместно с медиахудожником Максимом Жестковым презентуют арт-проект "Трансформация". Это огромная цифровая симуляция из миллиарда умных частиц, где с помощью нейросетей показывают всю красоту и сложность физических явлений. Всё будет воспроизводиться на 45-метровом изогнутом экране, стилизованном под ленту Мёбиуса. Его закольцованная форма позволила передать бесконечность процесса совершенствования.

— Сейчас цифровые инструменты сделали огромный рывок: вместо имитаций они позволяют отразить явление с учётом его реальных свойств, — комментирует член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль. — И нам удалось показать не просто технологии, а оригинальный взгляд на цифровую жизнь. Сложные физические процессы и цифровые технологии моделирования, которые помогают находить и добывать нефть в XXI веке, впервые эффектно воплотились в произведение современного искусства.

Вдохновением для создания проекта послужили визуальные аналогии с изображениями геологических моделей, созданных нейросетями, а также системы обработки больших данных и физические явления.

— Масштаб того, что у нас получилось, поражает, — делится впечатлениями художник Максим Жестков. — Мы обучили компьютеры, работали с ними как с полноценными партнёрами. Теперь возможности художника радикально изменились, потому что в распоряжении есть бесконечное количество элементов, с которыми можно экспериментировать.

Отметим, что проект, не имеющий аналогов по своим масштабам, будет презентован 6 июня на стенде "Газпром нефти" в рамках ПМЭФ.