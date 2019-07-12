"Газпром нефть" и Эмир Кустурица проводят в Сербии фестиваль русской музыки

Несколько сотен молодых музыкантов собрали в сербской этнодеревне Дрвенград для обмена опытом и общения с мэтрами.

С 10 июля в течение трёх дней учащиеся музыкальных школ и академий из России, Сербии и Белоруссии состязаются в мастерстве исполнения русской классической музыки в номинациях "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые инструменты" и "Вокал". Артистизм конкурсантов, сложность и оригинальность репертуара будет оценивать авторитетное жюри, в состав которого вошли ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, сербский композитор Аня Джорджевич и преподаватель Королевской консерватории Брюсселя Александр Маджар.

По сложившейся традиции центральным событием программы фестиваля Kustendorf Classic становятся выступления звёзд мировой величины, среди которых в этом году — выдающийся альтист Юрий Башмет и баритон Мариинского театра Василий Герелло.

Член правления компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль отметил, что фестиваль русской классической музыки — самый яркий проект программы "Родные города" в Сербии.

— Атмосферу творческой свободы, которая царит на фестивале, формирует прежде всего сама деревня, построенная Эмиром Кустурицей. Здесь мастер создал пространство, свободное от условностей, где все равны и все талантливы. Уверен, что в этом году мы снова станем свидетелями эмоционального события, которое создаст неповторимую атмосферу музыкального праздника для всех, а молодым музыкантам даст возможность выступить на одной сцене с мировыми звёздами, — сказал Дыбаль.

Сербский режиссёр Эмир Кустурица в свою очередь отметил, что работа в жюри очень увлекательное, хотя и столь же ответственное дело.

— Выбирать творческий путь, искать своё видение мира, которое и определяет неповторимый почерк настоящего мастера. Я очень горжусь тем, что мы помогаем талантливым ребятам из Сербии, России, Белоруссии обрести себя, и очень рад, что мы делаем это вместе с нашими большими друзьями из компании "Газпром нефть", — подчеркнул режиссёр.

Музыкальный фестиваль русской музыки Kustendorf Classic проводится под руководством всемирно известного режиссёра Эмира Кустурицы в сербской деревне Дрвенград с 2013 года. С момента основания компания "Газпром нефть" выступает генеральным партнёром проекта и организует российский и белорусский отборочные туры на фестиваль. Основной идеей мероприятия является поддержка молодых талантов из музыкальных школ и академий Сербии, а также молодых талантов из России и Белоруссии.

За четыре года российское представительство в конкурсной программе Kustendorf Classic выросло с семи до 25 участников. В 2019 году в конкурсной программе впервые принимают участие молодые исполнители из Белоруссии. Отборочную комиссию возглавил заслуженный артист России пианист Юрий Розум.

Для участия в конкурсной программе фестиваля были отобраны 25 молодых музыкантов из России и четыре — из Белоруссии, которые поехали на фестиваль в Сербию благодаря программе социальных инвестиций "Родные города". Главные награды фестиваля — золотая, серебряная и бронзовая матрёшки. Именно матрёшка, "сложенная" из нотных знаков, — центр визуальной концепции Kustendorf Classic, отражающая единство культурных ценностей двух славянских народов — России и Сербии.