В Петербурге появится Цифровой дом "Газпром нефти" для разработчиков и клиентов

Важной особенностью Цифрового дома станет совмещение рабочего пространства и открытых общественных зон, которые смогут посетить все желающие.

В 2020 году в Петербурге откроется Цифровой дом "Газпром нефти" — одно из крупнейших технологических пространств на территории города. В нём будут работать команды разработчиков в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных аппаратов и промышленной цифровой трансформации. Более 300 программистов и инженеров разместятся на острове Новая Голландия после реставрации здания корпуса № 12.

В компании отмечают, что особенностью Цифрового дома станет совмещение рабочего пространства и открытых общественных зон, которые смогут посетить все желающие. Для гостей дома будет организована выставочная площадка, а также технологический лекторий "Газпром нефти". В специальной демозоне здания все желающие смогут протестировать интерфейсы будущих цифровых сервисов компании до их официального запуска.

Директор по цифровой трансформации "Газпром нефти" Андрей Белевцев отметил, что Цифровой дом станет ещё одним драйвером технологических проектов "Газпром нефти" наряду с действующими в Петербурге научными и инженерными центрами компании. "Газпром нефть" продолжит развивать в городе инновационный кластер, привлекая к сотрудничеству все ведущие вузы и команды разработчиков.

Концепция нового пространства позволяет каждому стать частью нашего общего дела, успех которого основан на обмене идеями и технологическими знаниями Андрей Белевцев

Сообщается также, что для Цифрового дома "Газпром нефти" разработана специальная архитектурная концепция, которая объединит основы монументального 200-летнего здания из старинного кирпича с современным рабочим и общественным пространством. Деловое пространство будет максимально приближено к Well standard. В нём будут размещены многофункциональные рабочие места, биодинамическое освещение и вертикальное озеленение.