В Петербурге появится Цифровой дом "Газпром нефти" для разработчиков и клиентов

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Фото © "Новая Голландия"

Важной особенностью Цифрового дома станет совмещение рабочего пространства и открытых общественных зон, которые смогут посетить все желающие.

В 2020 году в Петербурге откроется Цифровой дом "Газпром нефти" — одно из крупнейших технологических пространств на территории города. В нём будут работать команды разработчиков в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных аппаратов и промышленной цифровой трансформации. Более 300 программистов и инженеров разместятся на острове Новая Голландия после реставрации здания корпуса № 12.

В компании отмечают, что особенностью Цифрового дома станет совмещение рабочего пространства и открытых общественных зон, которые смогут посетить все желающие. Для гостей дома будет организована выставочная площадка, а также технологический лекторий "Газпром нефти". В специальной демозоне здания все желающие смогут протестировать интерфейсы будущих цифровых сервисов компании до их официального запуска.

<p>Фото © &#34;Новая Голландия&#34;</p>

Директор по цифровой трансформации "Газпром нефти" Андрей Белевцев отметил, что Цифровой дом станет ещё одним драйвером технологических проектов "Газпром нефти" наряду с действующими в Петербурге научными и инженерными центрами компании. "Газпром нефть" продолжит развивать в городе инновационный кластер, привлекая к сотрудничеству все ведущие вузы и команды разработчиков.

<p>Фото © &#34;Новая Голландия&#34;</p>

Концепция нового пространства позволяет каждому стать частью нашего общего дела, успех которого основан на обмене идеями и технологическими знаниями

Андрей Белевцев

Сообщается также, что для Цифрового дома "Газпром нефти" разработана специальная архитектурная концепция, которая объединит основы монументального 200-летнего здания из старинного кирпича с современным рабочим и общественным пространством. Деловое пространство будет максимально приближено к Well standard. В нём будут размещены многофункциональные рабочие места, биодинамическое освещение и вертикальное озеленение.

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