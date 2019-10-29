На Форуме стратегов оценили последствия "регуляторной гильотины" в регионах

В Санкт-Петербурге прошёл XVIII Общероссийский форум "Стратегическое планирование в регионах и городах России". Спикеры поговорили о барьерах развития малого и среднего бизнеса в России, а также назвали условия его развития на всей территории государства.

В ходе пленарного заседания на Форуме стратегов выступил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. Он рассказал, что к 2024 году на долю малого и среднего бизнеса должно приходиться от 30 до 40% ВВП России. Однако для этого количество людей, занятых в этой сфере, должно увеличиться почти в два раза.

В качестве механизмов развития малого и среднего предпринимательства Алексей Кудрин призвал запустить так называемую регуляторную гильотину — комплекс мер, направленных на снижение забюрократизированности бизнеса.

В России только 17% взрослого населения считают возможным в перспективе открыть собственный бизнес и лишь 2% готовы попробовать сделать это в ближайшие годы. Это является следствием административных барьеров.

— Эти препятствия на пути предпринимателей необходимо снимать и обеспечить доступ субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, льготным программам аренды помещений, обеспечить честный доступ к заказам государственных органов и крупных корпораций, — заявил глава надзорного ведомства.

В качестве одной из фундаментальных проблем участники форума отметили консервативное образование. В частности, экс-премьер-министр Финляндии Ахо Эско высказал мнение, что в России сохранилось отличное фундаментальное образование, однако оно далеко от предпринимательства. А для того, чтобы экономика быстро развивалась, необходимо желание молодёжи идти в бизнес.

Член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль в свою очередь отметил, что компания сама инвестирует в подготовку новых кадров.

— В каждом крупном городе, где мы работаем, везде создаются образовательные проекты. Вместе с вузами открываем новые факультеты, где-то поддерживаем профильные кафедры и магистратуры. Участие в этом процессе — лучший способ получить готовые кадры для новой экономики. Мы заинтересованы в том, чтобы вузы выпускали для нефтяной индустрии специалистов по машинному обучению, анализу данных, которые бы помогали развивать технологии искусственного интеллекта в промышленности, — отметил он.

В качестве примера Александр Дыбаль привёл сотрудничество с лабораторией теоретической математики имени Чебышева СПбГУ. "Газпром нефть" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" обеспечивает финансирование её фундаментальных исследований и поддерживает грантами талантливых студентов и учёных. Вложения в развитие фундаментальной науки уже через четыре года начали приносить бизнесу реальный эффект — сейчас специалисты лаборатории вместе с научно-техническим центром компании работают над созданием цифровых моделей нефтяных месторождений и когнитивными программами.

По мнению Кудрина и Дыбаля, для роста экономики необходимо развивать новые экономические агломерации за пределами Москвы, Петербурга и прилегающих к ним территорий.

Глава Счётной палаты РФ назвал особо перспективным развитие транспортных и социально-экономических связей между крупными городами Урала и Поволжья, приведя пример перспективного союза Екатеринбурга, Перми и Челябинска. Представитель нефтяной индустрии отметил, что компания также целенаправленно инвестирует в развитие культуры, образования и урбанистики в Тюмени, Ханты-Мансийске, на Ямале и в других регионах Сибири. Целью является создание новой среды для жизни людей, чтобы помочь им развиваться в родных городах без необходимости уезжать в столицу или за границу для раскрытия своего потенциала.

В качестве ещё одного тренда поддержки малого и среднего предпринимательства участники форума отметили формирование спроса на работу проектных команд, которые привлекаются по заказу крупных корпораций и государственных органов для решения конкретных технологических кейсов.

В этом году для таких коллабораций была запущена бизнес-платформа "Профессионалы 4.0". На ней специалисты из различных сфер могут предложить свои знания для работы над задачами заказчика, не устраиваясь в штат какой-либо компании и пользуясь преимуществами удалённой работы. Через сайт или мобильное приложение "Профессионалы 4.0" можно получить прямой доступ к задачам заказчиков. На сегодняшний день выложено более сотни задач, 46 из них уже завершены, а 34 находятся в стадии реализации.