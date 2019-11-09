Первые в альянсе: беспилотные авто, дроны и "цифровая нефть"

В России создан первый межотраслевой Альянс по развитию искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance), в который вошли "Газпром нефть", "Яндекс", Mail.ru Group, Сбербанк, МТС и Российский фонд прямых инвестиций. Соглашение об этом подписано главами корпораций в ходе крупнейшего в Восточной Европе форума по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey.

В отличие от аналогичных примеров консорциумов в США и Китае в российском альянсе только один представитель крупной промышленности. При этом сразу четыре компании работают в B2C-сегменте, в том числе два интернет-гиганта — "Яндекс" и Mail.ru Group — будут работать в технологическом тандеме. Эксперты в области ИТ и продвинутой аналитики данных в ходе форума выразили надежду, что через несколько лет в альянс подтянуться и другие отечественные промышленные гиганты, которые сейчас только начинают процесс цифровой трансформации.

— Разработка и активное применение технологий искусственного интеллекта — одна из актуальных задач для российской экономики. И альянс способен стать эффективным инструментом для её решения. Он объединяет компании из разных отраслей, которые уже имеют компетенции в сфере искусственного интеллекта. Как мы ожидаем, это даст синергетический эффект и откроет новые возможности для развития этой технологии в нашей стране, — подчеркнул председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

Целью участников альянса заявлено достижение лидерских позиций на глобальных рынках в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Компании предполагают совместную деятельность для упрощения внедрения технологий ИИ, будут сотрудничать в разработке нормативной базы для беспилотных автомобилей и летающих дронов. В качестве ожидаемых эффектов от внедрения новых технологий к 2030 году также анонсирована возможность в два раза ускорить сроки освоения новых месторождений нефти, что даст существенный вклад в развитие российской экономики.

На форуме Artificial Intelligence Journey представили несколько проектов применения искусственного интеллекта для добычи так называемой цифровой нефти. Её удалось найти на Ямале в результате применения нейросети "Газпром нефти" для выявления скрытых залежей углеводородов. Анализ геологии и скважин с помощью искусственного интеллекта увеличил добычу нефти дополнительно на 70 баррелей в сутки. При этом себестоимость её извлечения на поверхность составила всего 1,5 доллара США за баррель, что уже по итогам пилотного проекта окупило все затраты на разработку технологии.

Ещё одна самообучающаяся программа — "Когнитивный геолог". Эта система путём вероятностных вычислений выстраивает детальные цифровые модели месторождений, которые по своим размерам могут превосходить многие страны Европы. Цикл геологического анализа при этом сокращается с шести месяцев до одной-двух недель. Начиная с 2025 года цифровые технологии на этапе геологоразведки начнут приносить разработчикам около 6 млрд рублей ежегодно.