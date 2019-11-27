"Газпром нефть" примет участие в проекте по созданию технологического хаба

Компания "Газпром нефть" и правительство Санкт-Петербурга договорились о сотрудничестве в развитии технологий для энергетического сектора. К 2030 году в Северной столице планируют создать технологический хаб из нескольких сотен инженерных центров и научных организаций.

Большие деньги

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают локализовать в городе значительный объём заказов в рамках научных и инженерных проектов в сфере энергетики, на которые ежегодно в России инвестируется почти 100 млрд руб. Для этого даже рассматривается вариант создания первого в России испытательного полигона для оборудования добычи полезных ископаемых на шельфовых месторождениях. Ставка на это оправдана — резидентами Северной столицы являются крупнейшие нефтегазовые компании России, которые обеспечивают 50% добычи всех углеводородов страны и формируют постоянный технологический спрос.

Компания "Газпром нефть" выразила заинтересованность в появлении подобного полигона, который станет конкурентом аналогичного проекта в норвежском городе Ставангер. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе сконцентрирован большой, даже с точки зрения мирового рынка, потенциал для проведения разработок в нефтегазодобывающей и энергетической отраслях, а сам Петербург — признанный центр комплексного освоения и развития Арктической зоны России.

— В этом году на ПМЭФ был заключён меморандум о создании в Петербурге национального центра искусственного интеллекта в промышленности. Теперь мы делаем новый шаг — создаём международный технологический хаб, — заявил губернатор Санкт-Петербурга.

Среди возможных участников будущего технологического хаба также называют "Росатом", "Сургутнефтегаз", "Объединённую двигателестроительную корпорацию" и Центр инновационного развития ОАО "РЖД".

Цифровая мощь

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков отметил, что опыт Хьюстона в США или Ставангера в Норвегии показывает: концентрация в одном городе множества компаний, которые занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в сфере энергетики, даёт заметный синергетический эффект и в экономике, и в социальной сфере.

— Мы рады, что Санкт-Петербург хочет стать центром притяжения для инженеров, разработчиков и учёных в сфере энергетики со всей страны. У города есть для этого все возможности и потенциал, — сказал Дюков.

Дюков отметил также, что "Газпром нефть" готова помочь в реализации такой идеи, обеспечивая высокий и стабильный спрос на новые исследования и разработки, развивая вокруг себя экосистему средних и малых компаний, которые работают над решением сложных технологических вызовов.

Успешным примером совместной работы с петербургскими инженерами Александр Дюков назвал создание солнечной электростанции "Газпром нефти" в Омской области, которая была запущена в октябре этого года. Участие в проекте принимали специалисты Научно-технического центра тонкоплёночных технологий из Петербурга. Ещё один крупный проект 2019 года — релиз первой российской программы для моделирования трещин гидроразрыва пласта. В консорциуме её разработчиков вместе с "Газпром нефтью" и другими партнёрами работали специалисты петербургского Политеха.

В следующем году "Газпром нефть" анонсировала открытие в Петербурге своего Цифрового дома, в котором объединит более 300 программистов и разработчиков в области искусственного интеллекта, роботов, беспилотных аппаратов и даже биотелеметрии. Особенностью Цифрового дома станет совмещение рабочего и открытого общественного пространства. Как обещает компания, в демозоне все желающие смогут протестировать интерфейсы будущих цифровых сервисов перед их официальным запуском.

В консорциуме её разработчиков вместе с "Газпром нефтью" и другими партнёрами работали специалисты петербургского Политеха. В консорциуме её разработчиков вместе с "Газпром нефтью" и другими партнёрами работали специалисты петербургского Политеха.

Столичные амбиции

Управляющий директор компании VYGON Consulting Григорий Выгон отметил, что выбор Санкт-Петербурга в качестве площадки для будущего международного технологического хаба является обоснованным не только с учётом недавнего переезда в город ключевых нефтегазовых компаний, но и не в последнюю очередь из-за расположения в Северной столице порядка 10 передовых вузов страны.

— Активная поддержка инициативы отраслью в лице одного из её высокотехнологичных лидеров, коим, безусловно, является компания "Газпром нефть", гарантирует хабу не только стабильный спрос на продукцию, но и перманентный обмен идеями и опытом между бизнесом, наукой и студенчеством. Через 10 лет Санкт-Петербург будет по праву называться не только культурной, но и технологической столицей России, — сказал Выгон.

Директор по консалтингу в России IHSMarkit Максим Нечаев пояснил, что в странах с развитой нефтегазовой отраслью, как правило, существует 1–2 основных "центра", где концентрируются разработки передовых технологий. Как отметил Нечаев, экономический эффект и скорость внедрения новых технологий в производство напрямую зависят от интенсивности взаимодействия всех участников процесса инноваций: разработчиков, поставщиков сервисных решений, компаний потребителей, финансовых организаций.

— В России в настоящий момент нет такого единого технологического центра мирового уровня, что выглядит странным, исходя из лидирующих позиций государства на глобальных рынках нефтегаза и энергетики, — сказал Нечаев.