Кубок чемпионов России отправится в Арктику на судах «Газпром нефти»

Кубок чемпионов Российской премьер-лиги, завоеванный футбольным клубом "Зенит" (Санкт-Петербург) в сезоне 2018/19, впервые в своей истории совершит арктическое путешествие по Северному морскому пути. Для путешествия будут задействованы суда уникальной схемы арктической логистики "Газпром нефти" — первой российской компании, которая организовала круглогодичный вывоз нефти по Северному морскому пути.

Передача кубка состоялась 6 декабря во время матча Российской премьер-лиги "Зенит" — "Динамо" на стадионе "Газпром Арена". Легендарный игрок, чемпион СССР, пятикратный чемпион России и тренер вратарей петербургского клуба Михаил Бирюков передал кубок капитану судна "Штурман Скуратов" Константину Кутявину.

Путешествие главного футбольного трофея страны начнется в январе 2020 года и превысит 1000 морских миль. Маршрут стартует от рейдового перевалочного комплекса "Умба" в Кольском заливе и пройдет через Баренцево, Печорское и Карское моря до Обской губы полуострова Ямал. Финальной точкой путешествия кубка по Северному морскому пути станет терминал "Газпром нефти" "Ворота Арктики" в Новом порту.

Безопасность транспортировки Кубка чемпионов обеспечит экипаж танкера "Штурман Скуратов". Судно ледового класса Arc-7 используется для круглогодичной транспортировки нефти сорта Novy Port, добываемой "Газпром нефтью" на Новопортовском месторождении. Благодаря данным цифровой системы управления арктической логистикой "Капитан", которая обеспечивает безопасность и эффективность работы флота компании в сложных условиях Северного морского пути, болельщики "Зенита" смогут следить за передвижением кубка в режиме реального времени.

Заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер отметил: "Организация бесперебойной и безопасной транспортировки углеводородов по Северному морскому пути имеет ключевое значение для эффективной добычи нефти на месторождениях "Газпром нефти" в российской Арктике, которые расположены в удаленном доступе от материковой инфраструктуры. Комплексная логистическая схема, включающая танкерный и вспомогательный флот, цифровую навигационную платформу, позволяет обеспечивать круглогодичные поставки высококачественной нефти европейским потребителям".

Генеральный директор ФК "Зенит" Александр Медведев подчеркнул: "Зенит" — самый популярный футбольный клуб в России, за выступлением любимой команды следят многочисленные поклонники петербургского клуба даже в российской Арктике. Путешествие кубка по Северному морскому пути — важнейшей судоходной артерии России — даст возможность нашим болельщикам из самых отдалённых районов Крайнего Севера прикоснуться к победам сине-бело-голубых. А благодаря современным цифровым технологиям, применяемым сегодня в нефтяной отрасли, мы сможем вместе с вами в режиме реального времени следить за уникальным путешествием нашего трофея в арктических льдах!"