Гонки по вертикали. Как "Дакар" проедет 7000 км пустыни на масле "Газпром нефти"

Продукция российской компании, производящей высококлассные ГСМ, пройдёт очередные испытания экстремальными условиями в Саудовской Аравии.

Русская народная мудрость "Не подмажешь — не поедешь" в автосфере справедлива, как нигде более. Никто ведь не станет оспаривать справедливость утверждения, что долговечность работы мотора и трансмиссии напрямую (и едва ли не в первую очередь) зависит от качества заливаемых в них масел. Чтобы завоевать место на рынке, мало быть производителем чего-то "просто хорошего", надо создавать лучшее. А чтобы оно было с технической точки зрения лучшим в обычной, повседневной жизни, его надо проверить в экстремальных условиях. Сработает в арктических холодах и не подведёт в сухих, без намёка на влажность, пустынях с температурами +50ºC и выше — высокий спрос на такую продукцию обеспечен.

Поэтому участие оператора бизнеса масел "Газпром нефти" — "Газпромнефть — смазочные материалы" — в самом крутом ралли-рейде года, "Дакаре", — дело не просто привычное для компании, но обязательное. Нынешнее выступление компании в ралли, стартующем 5 января, — уже шестое в истории "Газпромнефти — смазочных материалов". Предприятие не только принимает на себя обязанность обеспечить трансмиссионными и моторными маслами G-Energy команды "МАЗ-Спортавто" и G-Energy Team, но и будет изучать поведение и изменение характеристик своей продукции при использовании её в экстремальных условиях как погодных, так и технических: езда на предельно допустимых оборотах двигателя (и на пару тысяч выше разрешённых) для гонок — штука абсолютно естественная.

Специалисты передвижной мобильной лаборатории будут сопровождать патронируемых, проводя в конце каждого спецучастка анализ эффективности работы смазочных материалов в деталях и агрегатах соревнующихся машин. Во время остановок на обслуживание и пауз на отдых экипажей технологи планируют брать пробы поработавших в экстремальных условиях масел и тестировать их по двум десяткам параметров. На основании результатов исследований в дальнейшем будут составлены рекомендации по составлению новых и совершенствованию ранее разработанных рецептур изготавливаемых масел.

Оборудование передвижного лабораторного комплекса (вискозиметр, инфракрасный и рентгено-флуоресцентный спектрометры) в условиях, образно говоря, "максимально приближенных к боевым", позволит проводить экспресс-диагностику двигателей и трансмиссии автомобилей, "заточенных" под спорт. Изменения физико-химических параметров смазочных материалов, работающих в соревновательном режиме, как нельзя более наглядно будут способствовать определению состояния узлов и агрегатов транспортных средств. Это поможет в будущем снизить вероятность внеплановых ремонтов при прохождении спецучастков и позволит составить план работы механиков на последующих этапах.

Масла G-Energy премиальной группы разработаны для максимальной защиты двигателей от износа и отложений на дне и стенках агрегатов. Они сохраняют свои эксплуатационные свойства даже при максимальных нагрузках, о чём свидетельствуют данные, полученные в ходе и по результатам предыдущих пяти ралли, в которых участвовала продукция "Газпромнефти — ГСМ". Рецептуры составляются с учётом требований ведущих американских, европейских и японских автопроизводителей, и выдержали проверку в экстремальных режимах аномально низких и запредельно высоких температур. "Газпром нефть" производит около 50 наименований моторных масел G-Energy как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Особо стоит выделить специализированную линейку 100%-синтетических масел G-Energy Racing, которую специалисты компании создали целенаправленно для профессиональных гоночных машин и автомобилей спортивного класса.

По словам генерального директора компании "Газпромнефть — смазочные материалы" Александра Трухана, "прямое сотрудничество с крупнейшими производителями автомобильной техники и участие в самых сложных международных соревнованиях" позволяют специалистам предприятия "получать обратную связь от пилотов, механиков и инженеров в режиме реального времени".

"Мы учитываем полученные данные при разработке новых видов моторных, трансмиссионных и редукторных масел. Благодаря такой экспертизе мы первыми в России вывели на рынок специализированные продукты для автоспортивных и грузовых автомобилей с высокими нагрузками, которые неизменно подтверждают свою эффективность в экстремальных эксплуатационных условиях", — говорит руководитель фирмы.

42-й международный ралли-рейд "Дакар-2020" пройдёт по территории Саудовской Аравии с 5 по 17 января 2020 года. Общая протяжённость маршрута превышает 7000 км. Пять тысяч километров ралли приходится на 12 спецучастков, требующих от водителей мастерства экстра-класса, а от используемых в машине ГСМ — сохранения своих рабочих свойств при нагрузках, выходящих далеко за пределы норм. Бо́льшая часть трассы проложена по дорогам в песках, в том числе по "Пустой четверти", крупнейшему непрерывному пространству песчаной пустыни, на картах обозначаемому как пустыня Руб-эль-Хали.