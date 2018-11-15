Мечты сбываются. Как топ-менеджеры "Газпрома" озолотились на премиях

Государственная монополия щедро награждает начальство. Больше двух миллиардов рублей "Газпром" потратил на премии для 16 руководителей. Считаем чужие деньги по карточкам.

У главы "Газпрома" Алексея Миллера и 15 других топ-менеджеров сегодня праздник: они получат премию в более чем два миллиарда рублей на всех. Как говорят в "Газпроме", мечты сбываются. Выплата такого астрономического вознаграждения выглядит странно, учитывая стабильно растущие долги госмонополии: с начала года размер обязательств увеличился на 35 млрд рублей и достиг почти 2,5 трлн рублей. Нынешняя ситуация в "Газпроме" скорее говорит о том, что Алексей Миллер плохо контролирует дела и своих подчинённых. Например, Лайф неоднократно писал о скандалах в "дочках" газовой корпорации.

В руководстве "Газпрома" состоит 16 человек "Газпром" опубликовал отчёт за 3 квартала 2018 года. За 9 месяцев топ-менеджеры получили 2,13 млрд рублей. Это зарплаты и премии. Фото: © РИАНовости/Рамиль Ситдиков

На зарплаты топ-менеджерам ушло 809 млн 7 тысяч рублей Если поделить сумму на всех, то каждый руководитель получает 5,6 млн руб. в месяц, 187 тысяч руб. в день и 7800 руб. в час. Фото: Shutterstock

На премии топ-менеджерам выделили 1 297 456 000 рублей Если разделить эту сумму на 16 человек, получится, что каждый из них получил по 81 091 000 рублей. Неплохо за 9 месяцев. Фото: © Shutterstock

Средняя зарплата в Москве — 68 тысяч, а в России — около 35 тысяч рублей Таким образом, каждый из топ-менеджеров "Газпрома" зарабатывает в 82 раза больше москвича и в 160 раз больше обычного россиянина. Фото: © Shutterstock

Алексей Миллер, вероятно, зарабатывает больше, но в отчёте этого нет Нынешнюю зарплату главы Алексея Миллера в "Газпроме" не раскрывают. Ранее называли сумму 1,3 млн долларов в год, это 87 млн руб. Фото: © РИА Новсти / Михаил Климентьев