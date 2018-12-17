Руководителя "Газпром межрегионгаз Махачкала" проверят на хищения

Следователи подозревают Владимира Анастасова в причастности к хищениям газа на 1 млрд рублей.

Руководители крупных региональных "дочек" корпорации "Газпром" продолжают мелькать в громких коррупционных скандалах. Они разворовывают через различные схемы "народное достояние" на миллиарды. Однако руководство "Газпрома" не может или не хочет взять под жёсткий контроль работу своих подразделений. Это вызывает много справедливых вопросов к главе корпорации Алексею Миллеру, который, безусловно, должен знать, что творится в регионах, и на это реагировать.

По данным Лайфа, следователи направили в суд Махачкалы ходатайство об аресте гендиректора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова, который был задержан в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Топ-менеджеру госкомпании предъявлены обвинения по трём статьям УК РФ: "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием", "Злоупотребление полномочиями" и "Мошенничество". Если обвинения подтвердятся, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Следователи СК РФ по Республике Дагестан направили в суд Махачкалы ходатайство об аресте сроком на 2 месяца гендиректора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова.

В минувшее воскресенье сотрудники ФСБ в одной из больниц Санкт-Петербурга задержали Владимира Анастасова. Топ-менеджер "Газпром межрегионгаз Махачкала" готовился к плановой операции, для чего две недели назад ушёл в отпуск и приехал из Махачкалы в Северную столицу. Пока его обязанности временно исполняет замглавы компании по реализации Руслан Магомедов.

Владимир Анастасов возглавил дагестанскую "дочку" "Газпром межрегионгаза" в октябре 2017 года, ранее он был главой "Газпром межрегионгаз Нальчик" и "Газпром газораспределение Нальчик".

Однако оперативники ФСБ прервали лечение Анастасова. Он был задержан и на самолёте доставлен в Махачкалу.

В головной компании "Газпром межрегионгаз" Лайфу подтвердили информацию о задержании Анастасова, однако заявили, что у них пока нет данных о предъявленных ему обвинениях.

Между тем в головном офисе компании "Газпром межрегионгаз Махачкала", расположенном в центре столицы Дагестана, сотрудники ФСБ и МВД России проводили обыски в ноябре 2018 года.

По информации Лайфа, правоохранители искали в офисе "Газпром межрегионгаз Махачкала" документы, связанные с многомиллиардными аферами, которые проворачивали сотрудники махачкалинского филиала компании "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в 2013 году.

— Следователям уже приходилось в феврале 2018 года наведываться в офис ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала". Тогда, как и сейчас, искали документы пятилетней давности по деятельности в Дагестане филиала компании "Газпром межрегионгаз Пятигорск", — рассказывает источник Лайфа в правоохранительных органах.

По данным Лайфа, следователи СК РФ по Республике Дагестан подозревают Владимира Анастасова в краже газа на 1 млрд рублей, когда он работал в компании "Газпром межрегионгаз Пятигорск" и "Газпром межрегионгаз Махачкала".

Следователи хотят выяснить, знает ли что-то Владимир Анастасов о схемах хищения денег из структур ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", которое поставляло топливо и в Кабардино-Балкарию.

Анастасов до 2017 года, как приехал в Махачкалу и возглавил компанию, работал в Нальчике, где возглавлял "Газпром межрегионгаз Нальчик" и "Газпром газораспределение Нальчик".

Между тем у силовиков появились к Анастасову вопросы и по его работе в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала".

По данным правоохранителей, только с августа по сентябрь 2018 года должностные лица "Газпром межрегионгаз Махачкала" начислили на счета 35 абонентов в селе Уллубий-аул долги в размере от 167 до 460 тыс. рублей, нанеся ущерб компании в 11 млн рублей.

Следователи, по информации Лайфа, могут по делу Анастасова допросить и бывшего гендиректора пятигорского "Газпром межрегионгаза" Аркадия Деревянко, нынешнего замгендиректора головной компании "Газпром межрегионгаз" Николая Исакова и экс-советника гендиректора "Межрегионгаза" Рауля Арашукова.

Все они попали в зону внимание следствия после задержания в 2013 году руководителей "Даггаза" Руслана Абдуллаева и Магомедгусена Насрутдинова. Абдуллаева обвинили в том, что в период с 2008 по 2013 год он сдавал в аренду несуществующие газопроводы, из-за чего "Газпром" потерял около 70 млн рублей. Насрутдинова обвиняли в аферах при продаже газовых сетей в Буйнакском и Сулейман-Стальском районах Дагестана в конце нулевых годов.

Следователи выяснили, что с начала нулевых годов руководители "Газпром межрегионгаз Пятигорск", "Дагестанрегионгаза" и "Дагестангазсервиса" занимаются аферами. Схема была простой: сначала в 2003 году умышленно обанкротили ООО "Дагестанрегионгаз", чтобы не возвращать долги за газ в 2 млрд рублей. Вместо него тут же создали одноимённое ЗАО, которое обанкротили уже с долгом в 3 млрд рублей. После нехитрых формальностей появился оператор "Кавказрегионгаз", который затем превратился в "Газпром межрегионгаз Пятигорск". К 2013 году последняя компания накопила долгов уже на 25 млрд рублей.

В 2013 году впервые всплыла схема "мёртвых абонентов": по документам газ поставляли им, но на самом деле продавали на сторону. Мифические абоненты не могли оплачивать якобы поставленный им газ, поэтому руководители компании получали за них дотации из бюджета, которые, как полагают следователи, "пилили" между собой. Газ этим абонентам поставлялся с разрешения тогдашних руководителей "Газпром межрегионгаз Пятигорск".

Эти компании уже давно погрязли в миллиардных долгах и аферах.

По информации Лайфа, летом 2018 года из-за неплатежей потребителей за поставленный газ и долгов на более чем 140 млрд рублей головная компания "Газпром межрегионгаз" начала процедуру банкротства своей "дочки" — "Газпром межрегионгаз Махачкала".

Только в 2017-м выручка компании составила 8,3 млрд рублей при чистых убытках в 19 млрд. Чтобы справиться с этой ситуацией, вместо "Газпром межрегионгаза" в республике создана отдельная компания, на которую и переключили местных абонентов.