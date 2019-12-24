Волшебные подарки "Ёлки желаний". Как исполнили мечту 15-летней девочки

Новогодние праздники по праву считаются временем исполнения желаний. Многие из тех, кто давно не верит в Деда Мороза, продолжают ждать желанного подарка под новогодней ёлкой, но иногда тщетно. Однако, если не бояться мечтать, сбываются любые желания. Особенно если за дело берутся те, кому это действительно под силу.

В рамках проекта "Ёлка желаний" с 3 декабря по 29 февраля 2020 года планируется исполнить 2000 заветных желаний детей и пожилых людей, в том числе из малоимущих семей и с ограниченными возможностями здоровья.

Мечта 15-летней Алины Королёвой из Липецка исполнилась. Девочка грезила встретиться с героями любимого сериала "Чернобыль. Зона отчуждения", о чём и написала на сайте проекта. Перед Новым годом её пригласили порисовать в Москве с полюбившимися героями.

Встреча с актёрами любимого сериала — Константином Давыдовым, Анваром Халилулаевым, Кристиной Казинской и Валерией Дмитриевой — прошла в одной из столичных художественных студий. Вместе с Алиной они рисовали абстрактные картины, так подходящие к тематике сериала. А потом за пиццей с газировкой делились своими впечатлениями от фильма. Алина рассказала о своей жизни в Липецке и о том, что сериал очень понравился не только ей, но и многим одноклассникам.

— Мне всегда с трудом верится в чудо, но, когда видишь реального человека, реальную девочку, которая ни разу не летала на самолёте, ни разу не была в таком большом городе, как Москва… и тут это осуществляют и, как мне показалось, с такой добротой, опекой, вниманием, желанием сделать праздник... это невероятно! — отметила Кристина Казинская, сыгравшая в сериале Анну Антонову. — Нам сказали, что Алина будет волноваться, но мы сами волновались не меньше — действительно хотелось сделать Алине и её маме хороший, лёгкий, добрый вечер. Надеюсь, у нас получилось. Программа у них потрясающая, и как-то хочется верить, что эта поездка даст им сил.

Главным новогодним подарком стало взаимное добавление в "друзья" в социальных сетях и, конечно же, совместные фото.

Акция "Ёлка желаний" — часть Всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной", стартовавшего в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Её цель — воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Осенью 2018 года проект вошёл в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" и приобрёл статус всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал президент России, исполнив пять заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Одной из них стала 17-летняя Регина Парпиева из Нижегородской области. Она мечтала взять интервью у известного политика. Исполнить эту мечту ей помог лично Владимир Путин.

Очень рада, что в нашей стране есть люди, которым не всё равно. Которые просто сочиняют и воплощают безвозмездное добро! Девочка Алина, с которой мы провели вечер в художественной студии в неформальной обстановке, — большая молодец!!! Актриса Валерия Дмитриева (в сериале — Анастасия Мадышева)

Актриса напомнила, что Алина не побоялась и написала письмо на тему "У меня есть мечта...". По её словам, это смелый поступок, "не каждый откроется, не каждый осмелится! Мечты должны сбываться!!! Мечтайте, пожалуйста. Спасибо всем причастным, что именно так, неслучайно, но случайно сложился мой день!!!)) На одну улыбку в этом мире стало больше. А это дорогого стоит!"

Внести свою лепту и помочь больным и людям, оказавшимся в непростой ситуации, может любой желающий, оставив заявку на сайте проекта. Снять записку с желанием с ёлки и исполнить его можно будет на крупных праздниках по всей стране. До Нового года "Ёлки желаний" будут установлены в различных государственных организациях и офисах компаний-партнёров проекта. В их числе — Международный форум добровольцев, Администрация Президента РФ, Правительство РФ, Государственная дума РФ, Совет Федерации РФ, администрации регионов, ПАО "Сбербанк", ПАО "Банк ВТБ", госкорпорация "Роскосмос", госкорпорация "Росатом", ПАО "НК "Роснефть", подразделение ПАО "Газпром", ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии", ПАО "Норникель", ПАО "Ростелеком", ПАО "Интер РАО", ПАО "СИБУР-холдинг", ПАО АФК "Система", СТС Медиа, АО "Газпром-медиахолдинг", Mail.ru Group, ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация", ПАО "Российские железные дороги" и многие другие.