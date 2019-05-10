Симфония города автомобилей. Оркестр Гергиева выступил на ГАЗе

Восьмое мая запомнится жителям Нижнего Новгорода надолго. На производственной площадке Горьковского автозавода состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева — коллектива, который мечтают услышать во всех мировых столицах.

Настроены на победу

В рамках ХVIII Московского пасхального фестиваля состоялось выступление, равных которому в последние несколько лет широкой публике увидеть ещё не удавалось. В производственных и сборочных цехах состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Маэстро приехал со своим оркестром в непростое для завода и заводчан время — в условиях нечестной конкуренции на производство автомобилей в России пытаются повлиять с помощью санкций. По инициативе производственного совета предприятия мероприятие прошло под знаком #SaveGAZ — флешмоба в поддержку предприятия в период санкционного давления.

Мы очень сильно переживаем за судьбу нашего легендарного завода, но знаем, что за него переживаем не только мы. Российская общественность нас поддерживает, и мы благодарны всем, кому дорога судьба предприятия Сергей Кадров, бригадир участка автозавода

Сами нижегородцы восприняли концерт в преддверии Дня Победы как символ преодоления сегодняшних трудностей. В приглашении Гергиеву представители производственного совета ГАЗа отметили, что для всех жителей Нижнего Новгорода это будет большое событие и настоящий праздник, который воодушевляет и даёт настрой на победу. Стоит отметить, что на выступление оркестра Мариинского театра пришли не только семьи, которые работают на заводе сейчас, но и люди, отработавшие на Горьковском заводе по 20–30 лет и вышедшие на пенсию.

Все, кто трудится на Горьковском автозаводе, отмечают, что главной ценностью завода были и остаются люди с крепким характером и множеством идей, способные не просто поддерживать работоспособность предприятия, но и двигать его к новым вершинам. Представитель службы по развитию производственной системы Горьковского автозавода Алексей Николаев отметил, что нижегородские автомобили используются почти во всех отраслях промышленности страны.

Машины ГАЗ используются везде, где только ни возьми. Школы, медицина, МЧС, малый и средний бизнес. Мы много работали над качеством, повышали его и сделали всё, чтобы наши машины были конкурентоспособными Алексей Николаев

Пытаются давить

В апреле прошлого года ГАЗ попал под американские санкции. С тех пор Минфин США неоднократно объявлял для него отсрочки, очередной дедлайн по вступлению санкций в силу действует до 6 июля этого года. Несмотря на это, завод уже почувствовал на себе трудности санкционного режима: например, несколько месяцев назад на ГАЗе был законсервирован производственный конвейер, где "Даймлер" собирает автомобили "Мерседес-Спринтер", начались финансовые трудности.

В случае вступления санкций в силу под угрозой окажутся 40 тысяч рабочих "Группы ГАЗ", работающих на десятке крупных машиностроительных предприятий в России, входящих в холдинг, созданный Олегом Дерипаской на базе ГАЗа. Кроме того, из-за американских санкций могут пострадать и смежные предприятия — под ударом окажутся 400 тысяч сотрудников на предприятиях партнёров, дилеров, поставщиков, которые работают с ГАЗом долгие годы. Несмотря на сложности, сотрудники готовы бороться за предприятие.

Конечно, у завода есть многое, чтобы успешно работать, несмотря на сложную международную обстановку: опытные люди и разработки, которые являются востребованными практически во всех секторах экономики. Об одном из таких проектов, электрическом автобусе-беспилотнике, который создаётся при активном содействии и на технологической базе ГАЗа, Лайф уже делал специальный репортаж "Робот для зимы. Беспилотные "газели" отправляются в город".

Особенное место

Для нижегородцев Горьковский автозавод — это не просто предмет особенной гордости. На таких предприятиях работают семьями, поколениями. С середины апреля в социальных сетях разворачивается флешмоб #SaveGAZ. Олег Дерипаска на своей странице в Instagram обратился к тем, кому небезразлична судьба автозавода, с просьбой поддержать движение #SaveGAZ.

Сами заводчане, с которыми удалось поговорить после выступления симфонического оркестра Мариинского театра, отмечают, что тем, кто трудится на предприятии, крайне важно видеть, что в трудный момент предприятие не бросают и всячески поддерживают.

Важно отметить и другое — российская общественность также беспокоится за автозавод. Для нижегородцев и всех жителей ГАЗ — это особое место. И не только потому, что это один из крупнейших работодателей в стране. Горьковский завод — это место силы, пример технологического рывка ХХ века, легенда индустриального развития нашей родины. Новые технологические проекты, разработанные и реализованные силами коллектива ГАЗ, — лучший пример для экономического развития России, перехода к несырьевой модели развития экономики и обеспечения страны надёжной и современной автомобильной техникой, способной работать в любых условиях.