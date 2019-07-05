Рабочие ГАЗа провели митинг протеста против американских санкций

Рабочие ГАЗа взяли в свои руки спасение завода от американских санкций. Они обращаются к американцам с напоминанием о том, что заложенные в основу Конституции США принципы противоречат политике ограничений и давления на другие страны.

Вчера газовцы провели акцию протеста у резиденции посла США в Москве. На митинг вышло 50 рабочих, которые выступают от имени 40 тысяч сотрудников предприятий "Группы ГАЗ". Рабочие приурочили антисанкционный митинг ко Дню независимости, который 4 июля отмечал весь американский народ. Выступая перед резиденцией посла, к которой в это время съезжались высокопоставленные зарубежные гости на праздничный приём, газовцы поздравили американцев с праздником и обратились к ним.

— Мы понимаем, как ценны для американских граждан идеи свободы и независимости — те идеи, которые несёт этот национальный праздник. И в этот день призываем вас не лишать нас, российских рабочих, права на независимость, права на работу и профессиональное развитие, нашего права на будущее, — заявили участники митинга.

Напомним, что ГАЗ попал под американские санкции в апреле прошлого года. С тех пор Минфин США неоднократно объявлял отсрочки по вступлению санкций в силу, очередной дедлайн — 8 ноября 2019 года. Однако рабочие митингуют, потому что отсрочка — это не спасение, а отложенная катастрофа.

— Ваше правительство разрешило нам жить до 8 ноября. То есть просто отсрочило катастрофу ещё на 4 месяца. Даже в условиях отсрочек наши предприятия не могут развиваться, у нас нет никакой определённости и уверенности в завтрашнем дне, — заявили газовцы.

В выступлениях рабочих отмечается, что ГАЗ исторически сотрудничал с американскими компаниями и всегда выступал против любых разногласий.

— На протяжении всей своей истории мы тесно сотрудничали с американскими партнёрами. В конце 20-х годов ХХ века великий американский промышленник Генри Форд помог создать Горьковский автозавод. На протяжении всей истории от даты создания завода, всю Вторую мировую войну, все мирные годы ГАЗ продолжает сотрудничать с американцами. Мы всегда трудились бок о бок и были союзниками. Мы всегда знали, что наше сотрудничество — залог успеха. Мы делаем совместные проекты и развиваемся вместе, — отметили они.

Газовцы обратились с призывом снять санкции с "Группы ГАЗ".

— Мы не занимаемся политикой. Мы не участвуем ни в каких конфликтах. Мы производим полезную для людей автомобильную технику. И это то, чем мы хотим заниматься и дальше. Американское правительство объявляло, что санкции не направлены против простых людей. Это неправда. "Группа ГАЗ" — это заводы, на которых работаем мы. Посмотрите на нас. "Группа ГАЗ" — это мы, — добавили митингующие.

Представители посольства не вышли к митингующим, но рабочий совет предприятия отправил письмо послу США в России господину Хантсману, в котором обращает внимание на несправедливость санкций против ГАЗа и приглашает посетить Горьковский автозавод.

— Уважаемый господин Хантсман, приглашаем вас посетить Горьковский завод, посмотреть на наши производства, технику, которую мы выпускаем, увидеть людей, которые трудятся на конвейерах. Посмотрите этим людям в глаза и скажите: чем они заслужили то, что США делают с ними с помощью американских санкций? — спрашивают они.

Чтобы спасти завод, рабочие ГАЗа готовы стучаться во все двери. Недавно они написали письма в профсоюзы — американский и международный — с просьбой поддержать их призыв к американскому правительству снять с ГАЗа американские санкции. 10 июня рабочие Горьковского автозавода также выходили к Посольству США в Москве на пикет против санкций.

Напомним, что с середины апреля в социальных сетях развернулся флешмоб #SaveGAZ, к которому присоединяются все, кому небезразлична судьба предприятия. В мае в поддержку коллектива завода на производственной площадке ГАЗа прошёл концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

На днях молодёжь Ярославского моторного завода и Горьковского автозавода записала видео с рэпом против американских санкций.