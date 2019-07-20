ГАЗ привёз на "Нашествие" уникальные фудтраки

Представители Горьковского автозавода отмечают, что новые автомобили позволяют по-новому подойти к мобильной торговле.

Преимущества мобильной торговли очевидны как для предпринимателей, так и для покупателей. Для многих производителей сегодня это самый простой и наименее затратный путь к потребителю. Автолавка и фудтрак позволяют при минимальных затратах доставить товар покупателю, причём именно туда, где этот покупатель находится в данный момент.

Для покупателей — это удобство и доступность товаров при, как правило, более низкой цене по сравнению с обычными магазинами. Для городских администраций и организаторов любых мероприятий это торговля с современных, красиво оформленных автомобилей, соответствующих всем актуальным экологическим и санитарным нормам, которые на ночь покидают торговое место.

"ГАЗель NEXT", разработанная и производимая в Нижнем Новгороде, стала символом и двигателем развития мобильной торговли, которая набирает популярность и становится всё более востребованной в России. Широкий выбор надстроек и комплектаций для автомобиля "ГАЗель NEXT" позволяет эффективно организовать мобильный бизнес предпринимателю из любого сегмента рынка, в любом регионе России.

На Горьковском автозаводе уже создано несколько моделей автомобилей для розничной торговли и уличного фастфуда на базе нового семейства "ГАЗель NEXT". Сегодня завод предлагает более 1000 модификаций автомобилей "ГАЗель NEXT", изготавливаемых под заказ конкретного бизнеса, в соответствии с его потребностями.

Это автомагазины, автокафе, фудтраки, машины для организации кейтеринга на уличных мероприятиях. Помимо городской уличной торговли перспективным направлением является развитие системы мобильной торговли для крупных мероприятий, например, таких как чемпионат мира по футболу 2018 года.

На фестиваль "Нашествие" Горьковский автомобильный завод привёз автомобили — участники проекта "Гастрономическая карта России", запущенного ещё на ЧМ по футболу в 2018 году. К началу ЧМ-2018 на основе фудтрака "ГАЗель NEXT" было создано 11 ресторанов региональной кухни, которые приняли участие в гастрономическом фестивале в период проведения мероприятия. За месяц караван фудтраков "ГАЗель NEXT" побывал в восьми футбольных столицах ЧМ-2018, преодолев больше 12 тысяч километров.

За календарный год автомобили посетили уже 15 фестивалей, на кухнях работали 15 различных шеф-поваров, а общий пробег "ГАЗель NEXT" составил более 20 тысяч километров пути от Краснодара до Калининграда и Мурманска по шоссе, грунтовым дорогам и песку. Общее время автономной работы составило более 180 часов.

Автомобили работали во всех температурных режимах: от плюс сорока в Сочи во время первого матча ЧМ-2018 — до минус двадцати в Хибинах Мурманской области во время открытия горнолыжного сезона.

Горьковский автомобильный завод является пионером развития направления мобильной торговли среди российских производителей. Благодаря рамной конструкции на автомобили ГАЗ можно устанавливать различные надстройки, в том числе тяжёлые, с самым разнообразным функционалом и оборудованием.

Кроме автокафе и фудтраков, появилась возможность оборудовать машины для организации кейтеринга на уличных мероприятиях и автомагазины широкого профиля. Автомобили могут комплектоваться оборудованием для приготовления еды, рекламно-информационными модулями, санитарной зоной и гардеробной комнатой для персонала. Объём салона фудтрака/автолавки — до 16 кубических метров, время автономной работы на аккумуляторах — до восьми часов, объём бака для чистой воды — до 100 литров. Этого достаточно для восьми часов полноценной работы.