ГАЗ показал российские электробусы и грузовики будущего

Десять новых моделей, тысячи посетителей и крупные контракты. Несмотря на непростые условия, "Группа ГАЗ" продолжает расширяться на российском и международном рынках, развивая модельный ряд и выходя в новые сегменты.

2019 год стал для Горьковского автомобильного завода прорывным. Несмотря на то что завод попал в санкционный список США, на выставке COMTRANS 2019 ГАЗ сумел по-настоящему "выстрелить". В год 25-летия "Газели" и 90-летия конструкторской школы ГАЗ автопроизводитель представил целую серию новинок. На международной выставке показали не просто концепты, а реальные автомобили, старт производства которых запланирован на ближайшую перспективу.

Главной сенсацией выставки COMTRANS 2019 стал автомобиль "Газель NN" — новое слово в производстве коммерческих автомобилей. В "Газель NN" разработчики включили более 30 интеллектуальных систем помощи водителю, а сама машина представляет собой лёгкий, универсальный грузовик повышенного комфорта со сниженной стоимостью владения. Новая модель Горьковского автозавода обеспечивает высокий уровень безопасности, снижение утомляемости, повышение эффективности работы водителя и экономическую эффективность для владельцев бизнеса.

Президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин отметил, что "Газель NN" — не просто новая модель или новое поколение техники. По его словам, это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длительного времени будут создаваться новые модели и модификации лёгких коммерческих автомобилей.

— Из простого инструмента в руках водителя, которым были автомобили предшествующих поколений, машина превращается в партнёра, полноценного участника дорожного движения, который видит дорожную ситуацию, анализирует её и взаимодействует с человеком за рулём. Значительные усилия при создании новой платформы направлены на обеспечение её универсальности, которая позволяет использовать в автомобиле не только уже существующие узлы, компоненты и элементы ADAS (интеллектуальная система с камерами, датчиками и радарами. — Прим. Лайфа), но и внедрять ещё только планируемые или даже прогнозируемые системы и механизмы, — сказал Сорокин.

Кроме того, "Газель NN" получила принципиально новый интерьер кабины автомобиля. Разработчикам удалось сохранить большое пространство и отличную обзорность кабинного модуля NEXT, к которому в "Газель NN" добавили новое, более комфортабельное водительское сиденье с 20 видами регулировок, современную систему климатического контроля, мультимедийную систему с девятидюймовым экраном, новый руль с набором подрулевых переключателей и кнопками доступа к важным функциям ADAS.

Новая приборная панель получила восемь разъёмов USB, которые дополнили выходом для зарядного устройства на 220 В. Внутри кабины заново продумали эргономику: появились ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканчиков кофе и бутылок с водой. На комбинацию приборов с TFT-дисплеем (диагональ — 4,3 дюйма) выводится ключевая информация, в том числе данные ADAS и навигационной системы.

Кроме того, дополнительное удобство теперь обеспечивают бесключевой доступ в машину и бесключевой запуск двигателя. Внедрение электрического усилителя руля позволило повысить плавность и точность управления и обеспечить связь рулевой системы с системами помощи водителю. Целый ряд технических усовершенствований заметно снизил уровень шума и вибрационных нагрузок.

ГАЗ позаботился и о том, чтобы машина была не только функциональной, но и выглядела современно на улицах больших городов. Дизайнеры поработали над внешним обликом автомобиля так, чтобы, с одной стороны, сохранить традиционные черты бренда, а с другой — чтобы внешность соответствовала ультрасовременной технической концепции машины. Безусловно, привлекательный дизайн даже в коммерческом транспорте является немаловажным аргументом для потребителя при покупке автомобиля.

Кроме того, на выставке COMTRANS 2019 "Группа ГАЗ" показала и новый внедорожный супергрузовик "Садко NEXT". Новый "Садко" заметно окреп: автомобиль получил трёхместную кабину NEXT, внутри которой установлено подрессоренное водительское сиденье с анатомической поддержкой. Грузоподъёмность автомобиля увеличилась до трёх тонн, а вброд теперь можно пройти небольшие водоёмы глубиной до 1,2 м. Кроме того, сейчас "Садко" может буксировать и прицепы с полной массой более 2,5 тонны.

Таких характеристик удалось добиться с помощью высокоэластичного дизельного двигателя ЯМЗ-534. Его мощность увеличена до 149 л.с., а крутящий момент — до 490 Нм. Машина уже выходит на российский рынок. Продажи новой модели начинаются с модификации с однорядной кабиной и стандартной колёсной базой. В 2020 году планируется начать выпуск автомобилей с удлинённой базой и семиместной двухрядной кабиной.

Новый внедорожный грузовик построили на базе усиленной рамы из высокопрочной стали. Также появились новая карданная передача, колёса с модернизированными дисками и новыми шинами с увеличенной несущей способностью.

Помимо коммерческого авто "Газель NN" нижегородские автомобилестроители решили и проблему доступа в общественный транспорт каждый день. На выставке COMTRANS 2019 "Группа ГАЗ" представила новую модель микроавтобуса, спроектированного в соответствии с требованиями программы "Доступная среда".

Автомобиль с низким уровнем пола и широкой двойной дверью, а также широкой площадкой в центральной части салона обеспечивает удобство входа и выхода пассажирам, в том числе маломобильным группам населения: инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детскими колясками.

Благодаря применению регулируемой пневматической подвески реализована функция снижения уровня пола на остановке. Пневмоподвеска позволила улучшить управляемость, снизить крены в поворотах и в целом увеличить плавность хода. Новый микроавтобус является продолжением линейки каркасных автобусов "Газель NEXT", производство которых началось в 2014 году. Рамная конструкция и каркасная технология производства позволили сделать уникальную модель автомобиля для городских пассажирских перевозок.

На пассажирских перевозках ГАЗ всегда делал особый акцент, и на выставке COMTRANS 2019 исключений делать не стали. Вместе с грузовиками специалисты "Группы ГАЗ" показали междугородный "Вектор NEXT 8.8" — автобус повышенной комфортности, рассчитанный на 48 пассажиров. Помимо комфорта и эргономики поработали над экологичностью — машина оснащена дизельным двигателем ЯМЗ-534 мощностью 168 л.с. экологического стандарта "Евро-5".

Кстати, именно с прицелом на экологичность "Группа ГАЗ" показала новый дизельный двигатель ЯМЗ-53426 экологического стандарта "Евро-6" с рабочим объёмом 4,43 литра.

На выставке компания показала десять моделей, соответствующих перспективным требованиям, определяющим развитие глобальной отрасли коммерческого транспорта.

— Это техника с интеллектуальными системами помощи водителю, которая уже является не просто инструментом в руках водителя, но и партнёром, помощником, анализирующим дорожную ситуацию и взаимодействующим с водителем. Это низкопольный пассажирский транспорт, в котором учтены все требования доступной среды для пассажиров с ограниченной мобильностью. Это высокоэкологичные транспортные решения на электроприводе и машины, работающие на природном газе. Это современные внедорожники для работы и путешествий. При внедрении инноваций и перспективных технических решений мы сохраняем в своих разработках те черты марки ГАЗ, благодаря которым она была, есть и будет самой популярной и востребованной в стране: низкую стоимость владения, выносливость и максимальную функциональность, — отметил президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.