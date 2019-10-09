"ГАЗ-Соболь" 4х4 поможет с поисками пропавших людей

Волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" получили в своё распоряжение автомобиль повышенной проходимости, способный проехать там, где не проедут обычные машины.

Учения каждый год

Поиск пропавших людей — задача непростая. Чаще всего люди теряются в лесах. И даже если речь идёт о поисках в ближайшем Подмосковье или пригороде города-миллионника, то оперативно найти человека, потерявшего сознание или упавшего без сил после блужданий по лесу, крайне тяжело. Для того чтобы волонтёры справлялись с задачами поиска как можно быстрее, поисково-спасательный отряд "Лиза алерт" проводит ежегодные учения, направленные на обучение поисковиков для работы в различных ситуациях.

Координатор ПСО "Лиза алерт" Виктор Дулин отметил, что работа по поиску людей требует больших знаний и серьёзных навыков.

Сюда приезжают те, кто либо не был на поисках вообще, либо был несколько раз. Спасение людей — это очень большая работа, к которой нужно быть готовым Координатор ПСО "Лиза алерт" Виктор Дулин

5 октября 2019 года на полигоне МЧС в подмосковных Апаринках прошли учения ПСО "Лиза алерт", в рамках которых руководители и координаторы отряда объясняли волонтёрам, как правильно работать во время поисковых операций. К слову, от обычных учений, главной целью которых является проверка базовых навыков, например, таких, как ориентирование на местности, мероприятие отличалось ещё и тем, что волонтёрам рассказывали о ключевых особенностях работы с ранеными и пострадавшими людьми.

Дело техники

Умение быстро оказать первую помощь, безусловно, важно. Однако координатор ПСО "Лиза алерт" Олег Леонов подчёркивает, что большую часть поисков приходится проводить там, где сложно работать не только людям, но и технике. Для этого у поисково-спасательного отряда появился "ГАЗ-Соболь" 4х4 — автомобиль повышенной проходимости производства Горьковского автомобильного завода.

Поиски в естественной среде — это когда люди теряются в лесах, болотах. Поэтому нам нужна техника, которая может пройти там, где мало кто проходит. И в любом случае это автомобили 4х4 Координатор ПСО "Лиза алерт" Олег Леонов

Всё с собой

Полный экипаж "ГАЗ-Соболя" 4х4 в поисковых операциях — семь человек. Три человека, включая водителя, размещаются впереди, ещё четыре человека могут с комфортом разместиться сзади.

Поисковый "ГАЗ-Соболь" 4х4 выполнен в кузове "комби" — большую часть пространства внутри занимает отсек для размещения людей. В оставшейся части кузова размещён отсек для хранения поискового оборудования. Волонтёры из ПСО "Лиза алерт" признаются, что туда можно сложить не только генераторы и тепловые пушки, необходимые для работы полевого штаба, но и носилки, продукты питания, средства связи и вообще всё, что необходимо для работы на бездорожье. Для хранения и перевозки крупногабаритных грузов на крыше смонтирован специальный багажник.

Под капотом "ГАЗ-Соболя" 4х4 — мощный дизельный двигатель и полный набор блокировок. Волонтёры и водители ПСО "Лиза алерт" отмечают, что внедорожный "ГАЗ-Соболь" 4х4 не только позволяет проехать по бездорожью, но и способен самостоятельно "вылезти" из заболоченной местности и глинистой почвы, при движении по которой обычные машины застревают. Проходимость и надёжность "ГАЗ-Соболя" 4х4, по словам членов поисково-спасательного отряда "Лиза алерт", позволяют "доставлять поисковиков максимально близко к месту последнего контакта с пропавшим человеком и в случае обнаружения позволяют провести максимально оперативную эвакуацию без привлечения дополнительных сил".