"ГАЗель NEXT" будет работать в "Яндекс.Такси" для маломобильных пассажиров

Машины будут перевозить людей с ограниченными возможностями здоровья по тарифу "Специальный", который предусмотрен для заказа поездок с использованием инвалидной коляски.

Горьковский автозавод изготовит пять специальных микроавтобусов "ГАЗель NEХT" для службы социального такси. Работу автомобилей для перевозки маломобильных пассажиров наладят в Нижнем Новгороде сервис "Яндекс.Такси" и администрация города. Запуск проекта планируют провести до конца года. Возможность перевозки пассажиров с ограниченными возможностями будет доступна через мобильное приложение "Яндекс.Такси".

Микроавтобусы "ГАЗель NEXT" оснащены электрогидроподъёмником с пультом управления для инвалидной коляски, местом для её крепления в салоне на время поездки. Оборудование позволяет пассажиру оставаться в коляске в течение всего времени поездки, что очень важно для тех, кто по состоянию здоровья не может пересаживаться на другие места.

Водители помогут пассажирам комфортно разместиться в салоне и покинуть автомобиль после поездки. Отдельно отмечается, что все водители проходят дополнительное обучение и знают, как правильно обращаться с оборудованием для крепления инвалидной коляски и подъёмником. Кроме того, в салоне предусмотрены места для размещения до семи сопровождающих.

Особое внимание при разработке микроавтобуса "ГАЗель NEXT" уделили обеспечению высокого уровня комфорта и безопасности пассажиров. Специальные настройки подвески обеспечивают прямолинейность движения и плавность хода даже на дорогах с неровным покрытием. Внедрённые в раму дополнительные усилители обеспечивают прочность и надёжность конструкции всего автомобиля.

Директор по реализации и маркетингу Горьковского автозавода Олег Марков рассказал, что инженеры завода тесно взаимодействуют с представителями общественных организаций и с медиками при создании транспорта для комфортных поездок маломобильных пассажиров.

ГАЗ имеет большой опыт изготовления автомобилей со специальными возможностями для социальных служб, медицинских учреждений. Социальное такси расширяет возможности активного образа жизни для маломобильных граждан Олег Марков

По словам Маркова, социальное такси расширяет возможности активного образа жизни для маломобильных граждан, обеспечивая поездки по индивидуальным маршрутам. После старта проекта в Нижнем Новгороде ГАЗ и "Яндекс.Такси" планируют внедрить проект и в других регионах страны.

Директор по стратегическим направлениям "Яндекса" Алексей Федотов рассказал, что компания планирует и дальше участвовать в организации и развитии поездок для людей, которым нужен специально оборудованный автомобиль, а также их родных и близких.

— Мы уверены, что технологии помогут людям, требующим повышенного внимания, жить в доступной среде, пользоваться комфортными сервисами, оставаться включёнными в социальную жизнь. После запуска и тестирования специального тарифа в Нижнем Новгороде мы планируем организовать особые условия для перевозки паралимпийцев, — отмечает представитель "Яндекса".