Как это вообще держится в воздухе? Самые странные летательные аппараты

17 декабря 1903 года на востоке США в Северной Каролине родилась авиация. Состоялся первый в истории полёт человека на самолёте. Он продержался в воздухе всего 12 секунд, а летательный аппарат братьев Уилбура и Орвилла Райт пролетел лишь 36 метров. Но это был самый первый самолёт.

Следом началось бурное развитие авиастроения. И чего только за эти годы не выдумали! Мы собрали для вас подборку самых странных, нелепых, чудных — в общем, необычных летательных аппаратов. Посмотрите их в галерее. Листать фотографии слева направо.