Нельзя так просто сбить инспектора ДПС. Даже если ты сын миллионера под кокаином

В Москве чуть ли не рядовая ситуация: отпрыск богатой семьи на дорогом автомобиле попадает в ДТП с пострадавшими. Но, оказывается, нельзя просто так взять и, будучи под кокаином, на "крузаке" сбить сотрудника ДПС. В этом убедился сын экс-сенатора Амира Галлямова Тимур. По факту наезда на полицейского возбуждено уголовное дело, а воплотивший в российскую реальность игру GTA Тимур Галлямов арестован на два месяца. Лайф разбирается, что привело 27-летнего отпрыска влиятельного отца в следственный изолятор.

Большие гонки с живыми препятствиями

В ночь на 26 мая на Кутузовском проспекте сотрудники дорожно-патрульной службы остановили Toyota Land Cruiser. За рулём находился Тимур Галлямов — сын бывшего амурского сенатора Совета Федерации, экс-министра культуры и спорта Московской области, а ныне успешного бизнесмена Амира Галлямова. Тимур предъявил водительское удостоверение, но явно вёл себя неадекватно, а затем и вовсе решил удрать от полиции. Догнать Тимура удалось через 20 минут на Мосфильмовской улице, где он всё же остановился на светофоре. Сотрудники ДПС подбежали к машине и попытались провести задержание, однако Тимур резко вывернул автомобиль вправо и сбил одного из полицейских. Но даже это не остановило беглеца — он снова нажал на газ. Догнали его только на Большой Филёвской улице. Объяснить поведение гонщика оказалось очень просто: Тимур Галлямов употребил грамм кокаина.

Главный нарколог Минздравразвития Евгений Брюн рассказал Лайфу, почему Галлямов мог сбить полицейского:

— Кокаин действует на человека таким образом, что моторика становится убыстренной, рваной, не очень скоординированной. Реакции человека под наркотиком этого класса не прогнозируемы. Кроме того, появляется психическое расстройство, человек ведёт себя не критично, безответственно, наплевательски к окружающим. Это и могло привести к тому, что он не справился с управлением, если не сказать больше, что он преднамеренно это сделал. Так тоже бывает у людей под воздействием наркотиков.

По факту наезда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Эта статья грозит ему до 10 лет колоний. За этим последовал арест на два месяца. Состояние Галлямова в момент преступления (и состояние его автомобиля после гонок) вы можете оценить, посмотрев видео, снятое сразу после задержания сына бывшего сенатора.

Лайф обратил внимание на номер "крузака" Галлямова — с074сс97. В народе буквенная серия ССС зовётся "три сестры". Эта серия ещё недавно считалась "неприкасаемой" — сотрудники госавтоинспекции должны были понимать, кто находится внутри лимузина, маркированного "тремя сёстрами". Стоимость этих букв на знаке государственной регистрации транспортного средства могла доходить до цены автомобиля, и это уже говорило о многом. Такое редкое сочетание букв, конечно, могло попасться автовладельцу случайно, но тут уже надо смотреть на цифры: 074 — номер Челябинского региона — родины бывшего сенатора Галлямова. Именно этот номер уже лет десять кочует по суперкарам и лимузинам его семьи. А автопарку Галлямовых может позавидовать иной арабский шейх. До помятой о сотрудника ДПС "тойоты" "блатной" номер гордо носили на себе легендарный суперкар Porsche-911, крепко заряженный Mercedes-МL и другой "крузак".

Всё начинается с семьи

Судя по фотографиям из соцсетей, семья Галлямовых весьма обеспечена. В инстаграме старшего сына почти нет текстовых подписей, но и без того будни его семьи наглядны: роскошные яхты, частные самолёты, бассейны — и понятно без слов.

Бывший сенатор успел зарекомендовать себя успешным бизнесменом. Старший наследник не просто принял от него красивый автомобильный номер, а готов продолжить дело влиятельного отца. По информации "СПАРК-Интерфакс", в марте 2019 года Тимур стал учредителем компании ООО "НСМ трейд", основная деятельность — оптовая торговля лесом и стройматериалами. Среди 11 дополнительных видов деятельности — торговля автомобилями, алкогольными напитками и табачными изделиями.

Глава семейства Амир Наилевич, по информации "СПАРК-Интерфакс", — совладелец некоммерческого партнёрства индивидуальных застройщиков "Раздоры-2". Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий в живописной деревне близ Рублёво-Успенского шоссе, по соседству с Барвихой. Стоит ли говорить о том, как прибыльно строить на овеянных легендами риелторов рублёвских землях. Строительный бизнес сына как нельзя кстати пригодится в отцовском девелопменте.

По совместительству Амир Галлямов — председатель правления товарищества собственников жилья "Холмы-2" и бенефициар ООО "Инвесткинопроект ЮЗАО", основная деятельность — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

По привычке — в рецидив

Начинающий бизнесмен и любитель "крузаков" Тимур Галлямов не первый раз нарушает ПДД. И речь не только о штрафах за превышение скорости. 1 апреля 2011 года Одинцовский райсуд лишил прав Тимура на полтора года за вождение в состоянии алкогольного опьянения. И тогда он тоже утром сидел за рулём "тойоты — лэнд крузер" — семье Галлямовых явно полюбилась эта модель люксового японского внедорожника. От освидетельствования 19-летний тогда Тимур отказался. За восемь лет почти ничего не изменилось. Те же любимые машины, всё то же любимое время для поездок. Разве что кокаин вместо алкоголя.

В том же апреле 2011 года Кузьминский райсуд Москвы лишил прав на 2 года полного тезку Галлямова за то, что он отказался пройти медицинское освидетельствование. Его остановили гаишники 11 марта в 23:25 на посту №102 на Рязанском проспекте. Из протокола следует, что водитель был пьян: резкий запах алкоголя, покраснение глаз, невнятная речь. Галлямов Т.А отказался выполнить законное требование сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Возможно, это был "наш" Тимур.

Есть ещё одна неразгаданная загадка: в 2015 году Тимур зачем-то попытался обжаловать решение суда и отменить давнее административное наказание, но получил отказ, суд пришёл к выводу, что просьба Галлямова необоснованна.

Остаётся гадать, с какой целью спустя 4 года младший Галлямов решил обжаловать административное взыскание. Автоюрист Вадим Рождественский поясняет Лайфу, что обычно такие обжалования происходят, если человек предполагает, что его могут привлечь в дальнейшем к административному наказанию — рецидив деяния при назначении наказания по административным правонарушениям принимается судьёй как отягчающее обстоятельство.

А ещё простое административное взыскание может помешать карьере молодого чиновника или политика. А это уже не просто лишение прав.

Английское воспитание детей амурского экс-сенатора из Челябинска

В семье Галлямовых успешными выглядят не только наследники по мужской линии. Старшая дочь — Малика Галлямова училась в Британии, а на каникулы 2017 года заехала в Москву, чтобы сняться в телешоу "Наследники". Смелая девушка на целых пять дней сменила банковские карточки родителей на жалкую 1000 рублей, а престижный Лондон на простое Иваново. Региональный портал Amur.info рассказал о невероятном подвиге Малики, ведь она не привыкла работать: мыть полы или даже доить коров. Роскошь и комфорт больше подобают воспитанной в британском стиле наследнице экс-сенатора. В том же реалити-шоу её мама Татьяна Галлямова откровенно признаётся, как всего за один поход в ЦУМ они с дочерью тратят 2 600 000 рублей.

Англия учит быть самостоятельным человеком, — поясняет отец Малики журналистам, — если ты поехал туда не тусить, не гулять". Амир Галлямов знает, что говорит: Лондон для его семьи обыденность. И старшая наследница терпеливо осваивает нелёгкий труд диджея, а родня поддерживает стремление девушки получить настоящую специальность. Вот Малика за диджейским пультом в будничном для Галлямовых Лондоне, а на заднем плане пританцовывают почти все близкие клубной гастарбайтерши.